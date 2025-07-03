دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت سلسلة من الجولات الترويجية الدولية التي أجرتها أوبجكت ون، شركة التطوير العقاري الرائدة ومقرها دبي، على مدار الاثني عشر شهر الماضية عن اهتمام عالمي متزايد بسوق العقارات في إمارة دبي. بعد أكثر من 100 فعالية أقامتها أوبجكت ون في مناطق رئيسية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا، وصلت الشركة إلى مخرجات مهمة حول دوافع المستثمرين وأولوياتهم وتحولات السوق في ضوء استمرار نمو الإقبال العالمي على العقارات في دبي.

شملت بعض العوامل الرئيسية وراء قرارات المستثمرين: إمكانية تحقيق عائد استثمار قوي، خطط السداد مرنة، التشطيبات عالية الجودة، وإمكانية الوصول إلى وسائل الراحة الحديثة و مميزات تكنولوجيا المنازل الذكية.

كما كشفت الجولة عن طلب قوي من المستثمرين في إيران وتركيا والهند، وكذلك من المناطق الناطقة بالفرنسية والألمانية. وفي الوقت نفسه، برزت أفريقيا كسوق واعد وهو ما تعكسه المشاركة الاستثنائية في الفعاليات هناك.

كما كشفت بيانات أوبجكت ون أن تنويع المحافظ الاستثمارية يشكل الدافع الرئيسي لمعظم المستثمرين، حيث يبدأ متوسط ​​الالتزامات من 300,000 دولار أمريكي للشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم. عادةً، يميل المشترون لأول مرة في دبي إلى الاستديوهات، بينما أبدى أصحاب الثروات الكبيرة اهتماماً أكبر بالوحدات السكنية الأكبر حجماً ضمن المشاريع العقارية الفاخرة.

ومن جهة أخرى، أبدى المشترون الدوليون اهتماماً متزايداً بالوحدات السكنية التي تتميز بتشطيبات أوروبية، حيث أشار الكثيرون إلى الأجهزة المنزلية التي تحمل علامات تجارية أوروبية كقيمة مضافة، مما يعكس تحولاً أوسع في نظرة المستثمرين إلى العقارات في دبي، حيث أصبحت الجودة والتصميم والراحة بنفس أهمية الموقع والسعر.

تعليقاً على نمو وتطور الشركة، يقول إسماعيل غاسانوف، رئيس تطوير الأعمال في أوبجكت ون: "لقد بدأنا العمل على تحسين استراتيجيتنا الدولية للعام المقبل بناءً على الرؤى التي وصلنا إليها خلال جولاتنا المتعددة، ونخطط حالياً لزيادة تركيزنا على الأسواق التي أظهرت مشاركة قوية، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للهند وسنغافورة والمملكة المتحدة. تأتي هذه الخطوة مدعومة بالنتائج التي شهدناها حتى الآن، بما في ذلك زيادة بنسبة 220% في قيمة مبيعاتنا وزيادة بنسبة 140% في حجم المبيعات في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي."

وفقاً للنتائج، دخلت أمريكا الشمالية، على وجه الخصوص، مؤخراً قائمة أكبر عشر أسواق عالمية لشركة أوبجكت ون، مدفوعةً بتوجه متزايد نحو تحويل رأس المال الخارجي من الولايات المتحدة وكندا نحو وجهات دولية عالية النمو.

هذا وتعزو أوبجكت ون جزءً كبيراً من نجاحها الدولي إلى التعاون الاستراتيجي مع وكالات العقارات وخبراء السوق المحليين، حيث مكّنت هذه الشراكات الشركة من تكييف جهودها لتتناسب مع توقعات المستثمرين، مما أدى إلى مشاركة راقية وعزّز من تأثير فعاليات الشركة.

يتابع إسماعيل: "أود أن أعرب عن خالص امتناني لشركائنا ومستثمرينا وكافة أفراد فريق العمل في أوبجكت ون، حيث يمثل تفانيهم وعملهم الدؤوب ورؤيتهم المشتركة القوة الدافعة وراء إنجازاتنا. نواصل التزامنا بتوسيع نطاق حضورنا وتوفير فرص استثنائية للمستثمرين العالميين، مما يُسهم في نجاح شركتنا والارتقاء بمشهد القطاع العقاري في دبي."

تُخطط أوبجكت ون لمواصلة توسعها الدولي من خلال مرحلة جديدة من الجولات الترويجية والفعاليات لاستهداف المستثمرين من الأفراد، والحملات التسويقية المُخصصة المصممة لتلبية احتياجات السوق. وفي الوقت نفسه، تُواصل الشركة تركيزها على مهمتها الأساسية المتمثلة في تطوير مُجتمعات سكنية عالية الجودة وجاهزة للمستقبل، تُقدم قيمة طويلة الأجل لكل من السكان والمستثمرين، وتُساهم في استشراف الحقبة التالية من المشهد العقاري في دبي.

عن أوبجكت ون

تتخصص أوبجكت ون، شركة التطوير العقاري وجزء من مجموعة “TSZ” الدولية، في التطويرات المعمارية الراقية التي تتميز بالاستدامة والابتكار. أثبتت الشركة مكانتها بسرعة كمطور من الدرجة الأولى، حيث تقدم مشاريع عالية الجودة في أبزر المناطق الرئيسية. بتركيزها الخاص على المعيشة الحضرية الحديثة والخدمات الصديقة للمستثمرين، تواصل أوبجكت ون تشكيل أفق المنطقة بتصاميم متطورة وعملية.

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