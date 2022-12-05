أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أن أم سي" للرعاية الصحية اليوم عن تعيين ديفيد هادلي رئيساً تنفيذياً للشركة من قبل مجلس إدارتها وسيباشر مهامه بمتابعة أعمال الشركة وقيادتها في أوائل عام 2023، وكان ديفيد هادلي قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميديكلينيك الشرق الأوسط لمدة 13 عاماً قبل انضمامه إلى مجموعة أن أم سي.

يمتلك ديفيد 30 عاماً من الخبرة في مجال الرعاية الصحية في شمال أفريقيا وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وهو قائد متميز في مجال الرعاية الصحية ومتمرس في صياغة الرؤى الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة للشركات. وقد قام ديفيد عقب دخول ميديكلينيك إلى سوق دولة الإمارات في عام 2006 بقيادة الشركة التي تتخذ من شمال إفريقيا مقراً لها لتصبح إحدى شركات الرعاية الصحية الرائدة في القطاع الخاص في الدولة، كما لعب دوراً محورياً في عملية الدمج الناجحة لمجموعة مستشفيات النور مع ميديكلينيك بعد إتمام عملية الاستحواذ عام 2016.

ومن جانبه، قال كيفين تايلور رئيس مجلس الإدارة لشركة أن أم سي، "إن ديفيد قائد محنك ولديه خبرة بارزة كرئيس تنفيذي في قطاع الرعاية الصحية ولديه سجل قوي في دعم المساهمين، ويسعدنا أن يكون هو الرئيس التنفيذي لـ "أن أم سي" في الفترة القادمة."

وعلّق ديفيد هادلي قائلاً: "وبينما استذكر الثلاثين عاماً الماضية المليئة بالإنجازات والتي قضيتها في ميديكلينيك، حظيت الآن بفرصة الانضمام إلى شركة أن أم سي في هذه المرحلة الجديدة للشركة بعد أن شهدت بضعة سنوات من التحديات. تُعتبر "أن أم سي" شركة عالمية المستوى ذات التزام عميق بتقديم الأفضل لمجتمعاتنا وشركائنا والجهات التنظيمية، وهدفي الآن هو ضمان استمرار حصول المرضى في أن أم سي على الرعاية عالية المستوى التي تُميزنا عن غيرنا في هذا المجال، وإنني أتطلع للعمل مع إدارة أن أم سي وموظفيها والمساهمين فيها للوصول إلى هذه الغاية وتحقيق أهدافنا."

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نبذة عن أن أم سي

تعد "أن أم سي" أكبر شبكة متكاملة للرعاية الصحية في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالثة في سلطنة عمان، وتضم الشركة أكثر من 12,000 موظفاً وتسجّل أكثر من 5.5 مليون زيارة مريض سنوياً من خلال شبكتها الشاملة التي تضم 11 مستشفى و54 عيادة مجتمعية ومراكز للرعاية التخصصية و1400 سرير للمرضى المقيمين. ويعتمد التميز في الرعاية الصحية في "أن أم سي" على العلامات التجارية المحلية المعروفة وانتشار مراكزها جغرافياً والتي تصاحب تقديم رعاية عالية الجودة على أيد أفضل الخبراء عبر مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية في كل مرحلة من مراحل رحلة المريض ولجميع الأعمار.

للتواصل الإعلامي:

فرح العلمي

رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي – أن أم سي للرعاية الصحية

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