[أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت أنغامي المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: ANGH)، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع بيتموفين، المزود الرائد لحلول البنية التحتية الخاصة بخدمات بث الفيديو، وذلك لتشفير قائمة محتواها المميّز بأعلى مستويات الجودة والسرعة وعلى نطاق واسع من خلال جهاز تشفير خدمة الفيديو حسب الطلب والذي نشرته العلامة على أمازون ويب سيرفيسز.

وقّعت أنغامي مؤخراً اتفاقية اندماج رائدة مع +OSN التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي منصة رائدة في المنطقة في بث محتوى الفيديو المميز، لتصبح أول منصّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توفر مكتبة متكاملة من الأفلام والموسيقى الفريدة لأكثر من 120 مليون مستخدم. ويهدف المشروع المشترك إلى بناء منظومة إعلامية جديدة تجمع خدمات أنغامي التكنولوجية الحالية وقائمتها الموسيقية المتنوعة مع محتوى +OSN الغني والمتميز.

حيث تولت أنغامي تقييم بنيتها التحتية التكنولوجية وتحديد الفرص المتاحة التي تساهم في تحسينها، مما يضمن تقديمها محتوى +OSN من الأفلام والبرامج التلفزيونية بسلاسة على منصتها. وقد اختارت أنغامي مشفر خدمة الفيديو حسب الطلب (VOD) من بيتموفين، انطلاقاً من إدراكها للحاجة إلى جهاز يتمتع بقدرات مميزة لتشفير محتوى واسع بأعلى مستويات الجودة وفي أسرع وقت ممكن، فضلاً عن قدرته على تقديم تجربة مشاهدة لا مثيل لها مع ميزات مبتكرة، ودعمه لأحدث تقنيات التشفير وأكثرها كفاءة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إلياس خوري، نائب الرئيس لشؤون نظم المعلومات والمحتوى في أنغامي: "يتطلب تحقيق رؤيتنا المشتركة مع +OSN بنية تحتية تقنية موثوقة تضمن استمتاع مستخدمينا بتجربة وسائط متعددة غامرة ومخصصة، لذلك قمنا باختيار جهاز تشفير خدمة الفيديو حسب الطلب (VOD) من علامة بيتموفين المميزة بخبرتها التقنية وفهمها لمتطلباتنا، والذي حقق نجاحاً واسعاً في الأسواق. إن بيتموفين هي شريك تقني رائع، حيث تجاوز الجهاز جميع توقعاتنا ونجح بتشفير أكثر من 40,000 فيديو بأعلى مستويات الجودة وبسرعة فائقة".

استفادت أنغامي من جهاز تشفير خدمة الفيديو حسب الطلب (VOD) من بيتموفين لتشفير مقاطع الفيديو، مما يضمن تشفير كل مقطع بكفاءة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة البصرية باستخدام سلّم معدل البت التكيفي المخصص لضمان حصول المشاهد على أفضل تجربة مشاهدة مع تقليل تكاليف التخزين وشبكة توصيل المحتوى (CDN). كما تستخدم أنغامي الجهاز لدعم تقنية "دولبي إي" لتقدم لعملائها تجربة مشاهدة منزلية غامرة وتجربة صوتية لا مثيل لها.

ومن جانبه، أضاف ستيفان ليديرير، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لعلامة بيتموفين: "يسرنا الانضمام إلى أنغامي في رحلتها الجديدة مع +OSN والتي تهدف إلى إعادة رسم ملامح المشهد الترفيهي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد صممنا جهاز التشفير الخاص بنا للتعامل مع مكتبات المحتوى بأكملها بسرعة وكفاءة، وأثبت قدراته المميزة من خلال تشفير عشرات الآلاف من مقاطع الفيديو بسرعة فائقة وبأعلى مستويات الجودة، مما يضمن انضمام برامج +OSN التي تحظى بمعدلات مشاهدة واسعة إلى مكتبة أنغامي الموسيقية الغنيّة، لتبدأ الشركتان معاً رحلة جديدة استثنائية في عالم الترفيه".

ويجمع جهاز التشفير (VOD) من بيتموفين بين أسلوب المعالجة الموزعة على نطاق واسع وتقنيات تشفير المحتوى، مما يسمح لمزودي المحتوى بتقديم مقاطع فيديو عالية الجودة للمشاهدين. كما يدعم الجهاز تقنية التعبئة وتحويل البيانات المشفرة في الملفات بسهولة، ويوفر دعماً متطوراً يشمل مجموعة متنوعة من تقنيات التشفير، بما فيها AV1 و VP9و HEVCوH.264، بالإضافة إلى مزيد من الدعم القياسي للتشفير والعلامة المائية الرقمية وتسليم الفيديو بتكلفة مناسبة وطريقة آمنة بجودة عالية تصل حتى K8 فائقة الوضوح (UHD) ليسهم الجهاز في تحسين حالات الاستخدام لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز العائد على الاستثمار (ROI).

لمحة حول بيتموفين:

بيتموفين هي المزود الرائد لحلول البنية التحتية الخاصة بخدمات بث الفيديو لشركات الوسائط الرقمية العالمية ومزودي الخدمات، وتتمتع بمكانة رائدة في الابتكار ضمن مجال بث الفيديو الرقمي.

صممت بيتموفين أول مشغل بث تكيفي تجاري في العالم، ونشرت أول خدمة تشفير قائمة على البرمجيات تعمل على جميع المنصات السحابية. وتوفر تقنيتها السحابية حلولاً مرنة وقابلة للتطوير لتشفير الوسائط وتشغيلها وتحليلها، بالإضافة إلى سهولة استخدام الأجهزة ودعم العملاء عالمي المستوى.

وتقدم بيتموفين لعملائها مجموعة واسعة من العمليات المحسنة، وتضمن لهم الوصول السريع إلى السوق مع أفضل تجربة مشاهدة. وتتخذ بيتموفين من دنفر بولاية كولورادو مقراً رئيسياً لها، كما تمتلك مكاتب رئيسية في كل من فيينا وكلاجنفورت بالنمسا، إلى جانب لندن وبرلين. وتتعاون الشركة مع أكثر من 400 علامة حول العالم، بما في ذلك كلاس باس وبي بي سي وفوبو تي في وهولو وديسكفري. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bitmovin.com.

للتواصل الإعلامي

زوي مومبا، المديرة الأولى للتواصل والعلاقات العامة

zoe.mumba@bitmovin.com

ويذ للعلاقات العامة بالنيابة عن شركة بيتموفين

bitmovin@withpr.com

لمحة عن أنغامي (NASDAQ: ANGH):

أنغامي هي منصة البث التكنولوجية الرائدة والمتعددة الوسائط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي توفّر نظام شامل ومتكامل من مقاطع الفيديو والموسيقى والبودكاست والحفلات الموسيقية الحية والخدمات الصوتية الحصرية والمزيد. منذ إطلاقها في عام 2012، قادت أنغامي الطريق كأول منصة للبث الموسيقي تعمل على رقمنة كتالوج الموسيقى في المنطقة، مما ساهم بإعادة تعريف المشهدين الترفيهي والموسيقي في العالم العربي. في خطوة استراتيجية في أبريل 2024، انضمت أنغامي إلى +OSN، منصة بث الفيديو الرائدة، لتشكل قوة ترفيه رقمية غير مسبوقة. عززت هذه الصفقة المحورية مكانة أنغامي كوجهة مفضلة للمستخدمين في المنطقة، حيث توفّر مكتبة واسعة تضم أكثر من 18,000 ساعة من المحتوى المرئي بما في ذلك محتوى HBO الحصري، إلى جانب أكثر من 100 مليون أغنية وفقرات بودكاست عربية وأجنبية. مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 120 مليون مستخدم مسجل و2.5 مليون مشترك، أبرمت أنغامي شراكات مع 47 شركة اتصالات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسهيل عملية الاشتراك وجذب المستخدمين، بالإضافة إلى بناء علاقات مع استوديوهات الأفلام العالمية وعمالقة الترفيه والعلامات الموسيقية الإقليمية والعالمية. يقع المقر الرئيسي لشركة أنغامي في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وهي تنشط في 16 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض.

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