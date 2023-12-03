تنفيذ مشروع "مايا لاكشري" في دبي بقيمة 80 مليون درهم

صالح طباخ: لدينا محفظة عقارية استثنائية تركز على تقديم أفضل المشاريع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أندلسية كورت يارد"، إحدى شركات التطوير العقاري البارزة، عن تعيين شركة الوثبة للمقاولات لقيادة تطوير مشروع "مايا لاكشري كوليكشن" الواعد، وهذه هي المرة الثالثة التي تتعاون فيها الشركتان في تنفيذ مشاريع عقارية رائدة.

ويمثل مشروع "مايا لاكشري" الرائد، الذي تقدر قيمته بنحو 80 مليون درهم إماراتي، إنجازًا هامًا لكلا الطرفين. وأعرب صالح طباخ، مؤسس مجموعة أندلسية، عن ثقته في أهمية هذه الشراكة، مؤكدًا على مساهمة شركة الوثبة ودورها المحوري في نجاح أندلسية المستمر معتبرًا أنها شريكًا موثوقًا وداعمًا.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "الوثبة للمقاولات" المهندس محمد أبو عليقة، على التزام الشركة بالتميز والتفاني الثابت في إقامة شراكات تعاونية قوية مع المطورين. ونظرًا لخبراتها على مدى أكثر من 34 عامًا في السوق الإماراتي، فإن شركة الوثبة باتت ذات مكانة راسخة باعتبارها أكثر من مجرد مقاول، بل هي شريك حقيقي وفعال في تحقيق رؤى المطورين.

وسوف يضم مشروع "مايا لاكشري"، الذي يعتبر إضافة متميزة وجذابة إلى ملف أندلسية، منازل مستقلة حصرية مكونة من 3 و5 غرف نوم، وتوفر أكبر مساحات على مستوى الوحدات السكنية المتوفرة في السوق. كما يتميز هذا المشروع بتشطيبات فائقة الفخامة وعدد محدود من الوحدات الفريدة، ويضمن للعملاء مستويات من الرقي والتميز لا تضاهى.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري صالح طباخ، على تفاني الشركة في تنظيم محفظة عقارية استثنائية من خلال التركيز المدروس على تقديم مشروع واحد يتم تصميمه بدقة كل عام، حيث تعطي مجموعة أندلسية الأولوية للتعاون مع الشركاء لضمان الاهتمام الدقيق بالتفاصيل والعمل الجماعي المثالي.

كما يؤكد سجل شركة الوثبة المتميز في تنفيذ المشاريع رفيعة المستوى على شهرتها كشركة مقاولات رائدة في السوق. وأكد صالح طباخ الرؤية المشتركة مع الوثبة في ضمان المعدات المثالية للصيانة الفعالة من حيث التكلفة، وتعزيز العائد على الاستثمار للملاك، وتوفير عروض عقارية مميزة لصالح المستثمرين.

ويحرص الطرفان من خلال هذا التعاون على وضع معايير جديدة في مجال التطوير العقاري الفاخر، حيث تقوم مجموعة أندلسية والوثبة للمقاولات بمواءمة خبراتهما وروح الابتكار المنسجمة لصياغة بصمة بارزة في المشهد العقاري.

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نبذة عن شركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري:

تأسست شركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، في عام 2019 بهدف جذب استثمارات ومحافظ مالية من المملكة العربية السعودية؛ للاستثمار العقاري والتجاري والخدمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونجحت الشركة في جذب عدد من المستثمرين السعوديين المساهمين، وقامت بتطوير أول أعمالها، وهو مجمع "الأندلس كورت يارد" للتسوق في إمارة دبي.

وتضم الشركة عددًا من الشركات المختصة في التطوير العقاري، والصيانة، وإدارة الأصول، والاستثمار التجاري، ومحلات التجزئة، والاستثمارات العامة، والتمويل العقاري.

كما تعمل "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، في مجال المطاعم، والحصول على "حقوق الامتياز" من مطاعم عالمية، إلى جانب إدارة الأصول التي تطورها، وتوفير معظم الخدمات الإدارية والهندسية والتجارية داخليًا.

نبذة عن صالح طباخ:

يشغل صالح طباخ، الذي يمتلك خبرة واسعة في السوق العقارية تمتد إلى 18 عامًا، منصب الرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري في دبي، منذ شهر نوفمبر 2020 وحتى الآن.

وشغل منصب مستشار الرئيس التنفيذي ورئيس التجارة والتطوير والعمليات في شركة "ماج للتطوير العقاري" بين 2019 و2020، وعضو مجلس مجموعة "جيرسون ليرمان" الاستشارية ومقرها مدينة نيويورك بين 2016 و2021، والرئيس التنفيذي لشركة "دلتا الدولية" العقارية بين 2014 و2019، ومدير عام الشرق الأوسط في مجموعة الامتياز المتحدة بين 2013 و2014.

وتولى عدة مناصب في مجموعة دبي للعقارات على مدى عشر سنوات شملت: رئيس العمليات التجارية بين 2010 و2012، ومدير التسويق والاتصال بين 2009 و2010، ومسؤولًا تنفيذيًا أول للتسويق والاتصالات بين 2007 و2009، وتنفيذي الممتلكات بين 2006 و2007. وساهم خلالها في مشاريع مهمة مثل مشروع "جميرا بيتش ريزيدنس"، "الخليج التجاري"، "شروق وغروب مردف"، مشروع "ليان" و"الواحة" في دبي لاند، و"بوابة الخيل" و"ذا فيلا".

وقام صالح طباخ، بالإشراف والمساهمة في أكثر من 18 مشروعًا عقاريًا مهمًا في إمارة دبي، وساهم مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي في إطلاق مبادرات، أهمها مبادرة التمويل الجماعي والملكية الجماعية، وغيرها من المبادرات المهمة.

وبدأ مسيرته المهنية في مجال مواد البناء، حيث عمل في قسم الدعم الفني والتقني في مصانع "دهانات ناشيونال" بين 2003 و2006.

وهو حاصل على ماجستير في تطوير الأعمال عام 2015 من "الجامعة المفتوحة" في المملكة المتحدة، وماجستير في إدارة المخاطر في عام 2010 من جامعة برادفورد، وبكالوريوس في ريادة الأعمال عام 2003 من جامعة غرينتش في ذات الدولة.