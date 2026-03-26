دبي، الإمارات: أعلنت شركة أمواج للتطوير العقاري، مطور عقاري واعد مقرّه دبي، عن وضع حجر الأساس لمشروع "جيت إليفن" في منطقة ميدان 11 - حي محمد بن راشد (MBR)، معلنةً انطلاق أعمال البناء الكاملة في موقع المشروع.

ويأتي هذا الإنجاز في وقتٍ تمّ فيه بيع 85% من المشروع، مع بقاء عدد محدود فقط من الوحدات المتاحة، ما يعكس الإقبال القوي في السوق على أحد أكثر المجتمعات السكنيّة المرتقبة في منطقة ميدان ضمن مشاريع الشركة المتعددة في المنطقة ذاتها. ومن المقرّر إنجاز المشروع في الربع الأوّل من عام 2028، مع دخول أعمال البناء حاليّاً مرحلة تنفيذ متسارعة.

وصرّح عماد صالح مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة أمواج للتطوير العقاري قائلاً: "في أمواج، التقدّم لا يحدث مصادفة. فما يظهر اليوم في موقع المشروع هو نتيجة أشهُر من التخطيط المنضبط، والتنسيق الفنّي الدقيق، والاستعداد الكامل للتنفيذ خلف الكواليس. نحن نعمل وِفْق محطات واضحة، ومسؤوليات قابلة للقياس، ومنظومة حوكمة راسخة، لضمان الوفاء بكل التزام نقدّمه بنزاهة وقيمة مستدامة على المدى الطويل."

ويقع مشروع "جيت إليفن" على بُعد دقائق من وسط مدينة دبي، ويطل على بحيرات ومساحات خضراء واسعة، ليشكّل إضافة بارزة لشركة "أمواج" المتنامية بسرعة، والتي تسير بخطى ثابتة نحو تسليم ما يزيد على 2.5 مليون قدم مربعة من المساحات السكنيّة الفاخرة بحلول عام 2026. ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجيّة الشركة في تطوير مشاريع ترتكز على رؤية معماريّة واضحة وتتمحور حول مفهوم المجتمع، ضمن قطاع العقارات الفاخرة في دبي.

وقال مراد صالح، الرئيس التنفيذي لشركة أمواج للتطوير العقاري: "بالنسبة لنا، وضع حجر الأساس ليس خطوة رمزيّة، بل قرار يستند إلى جاهزيّة كاملة. فقد عملت فرقنا على التخطيط لكل محطّة مسبقاً، وتنسيق الموارد، ووضع ضوابط تنفيذ دقيقة لضمان انطلاق الأعمال بزخم منذ اليوم الأوّل. وبهذه الطريقة نحافظ على الجداول الزمنيّة ونَفِي بالتزاماتنا."

يضم مشروع "جيت إليفن" مجموعة مختارة من الوحدات السكنيّة المكوّنة من غرفة وغرفتين نوم، صُمّمت بعناية لتجمع بين التشطيبات الراقية والمساحات الرحبة وتقنيات المنازل الذكيّة المدمجة. كما يقدّم المشروع أسلوب حياة متكاملاً من خلال مرافق متنوّعة تشمل مسبح انفينيتي٬ وصالة رياضيّة، واستوديو لليوغا، ومرافق مخصّصة للأطفال، واستوديوهات للألعاب والملاكمة، إلى جانب مجموعة من الخدمات التجاريّة تشمل مقهى، ومتجر، ومركز صحي، وغيرها.

أمّا حسن حجازي، المدير المالي لشركة أمواج للتطوير العقاري فقد علّق بالقول: "تتمثّل مسؤوليتنا في ضمان أن يدعم الهيكل المالي للمشروع عمليّة التنفيذ بكفاءة منذ البداية وحتّى التسليم. ومن خلال التخطيط الدقيق لرأس المال، وإدارة تكاليف المقاولين، والرقابة الماليّة المستمرّة، نسعى إلى الحفاظ على الاستقرار المالي مع الالتزام بالمراحل التنفيذيّة التي وضعناها."

ويعكس وضع حجر الأساس لمشروع "جيت إليفن" التقدّم المتواصل الذي تحقّقه "أمواج للتطوير العقاري" مع توسّعها في عدد من أبرز أحياء دبي، مدعومةً بمنهجيّة منضبطة في التنفيذ وتركيز واضح على تحقيق قيمة مستدامة للمقيمين على المدى الطويل.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس كلّ من: عبد الله صالح - ممثل عن شركة "أكيوريكس لإدارة المشاريع"، وعبد الرحمن رمزي - المدير العام لشركة لؤلؤة الإمارات للإنشاءات، وزينة خوري – رئيس شركة "زِد كابيتال للعقارات"، وحسن حجازي - المدير المالي لشركة "أمواج للتطوير العقاري"، وعلي مراد، وعماد صالح - المؤسّس ورئيس مجلس الإدارة لشركة "أمواج للتطوير العقاري"، ومراد صالح - الرئيس التنفيذي لشركة "أمواج للتطوير العقاري"، وعايدة الشهابي - المدير التنفيذيّ للعمليات في "أمواج للتطوير العقاري"، وسانجاي شانكر - المدير العام لشركة "أكيوريكس لإدارة المشاريع"، وسامي الفرّا - المدير العام لشركة "موديولار"، وعبد الله رمزي - المدير العام لشركة لؤلؤة الإمارات للإنشاءات، وروني سعادة - المدير العام لشركة "جرين جاردينيا" لتنسيق الحدائق والمسابح.

نُبذة عن أمواج للتطوير العقاري

تُعتبر "أمواج للتطوير العقاري" شركة تطوير عقاري متخصّصة تعيد رسم ملامح المشهد السكني الفاخر في دولة الإمارات من خلال فلسفة ترتكز على الإنسان أوّلاً، وتمزج بين دقّة التصميم الأوروبي ودفء الضيافة الشرق أوسطيّة، لتقديم مشاريع سكنيّة مدروسة تتمحور حول المجتمع وتستند إلى معايير الجودة والاستدامة وبناء روابط إنسانيّة راسخة. وقد حازت الشركة مؤخراً لقب "أسرع مطوّر عقاري نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025"، كما تمّ تصنيفها ضمن قائمة "أفضل 100 مطوّر عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي"، لتواصل بذلك ترسيخ معايير جديدة لأسلوب حياة قائم على الرؤية والقيمة والاستدامة.

#بياناتشركات