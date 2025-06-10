أمنيات تستحوذ على جزيرة مراسي باي في منطقة برج خليفة، وتوسّع بيئتها فائقة الفخامة مع خطط لافتتاح نادٍ شاطئي حصري وتجارب راقية على الواجهة المائية.

تكتمل هذه البيئة من خلال وسائل راحة إضافية في الجهة الجنوبية من مراسي باي، تشمل حدائق خاصة ونادياً لليخوت وجناحاً متعدد الاستخدامات.

تجسد مراسي باي رؤية أمنيات لإنشاء وجهة فائقة الفخامة على الواجهة المائية، حيث تدمج بين أسلوب الحياة الراقي وخيارات فاخرة لمساحات العمل، بالإضافة إلى تجارب ضيافة وترفيه وعافية من فئة خمسة نجوم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت أمنيات، المطور الرائد لسوق العقارات فائقة الفخامة في دبي، عن استحواذها على جزيرة مراسي باي، مشروع الاستصلاح المرتقب والذي سيشكل وجهة حيوية لتجارب أسلوب الحياة مع أول نادٍ شاطئي في داون تاون دبي. وستكمّل الجزيرة البيئة الطموحة فائقة الفخامة من أمنيات، والتي تلبي تطلعات أصحاب الملاءة المالية الفائقة.

ومن موقعها في منطقة برج خليفة، تشكل مراسي باي وجهة مميزة على الواجهة البحرية، حيث تمزج بين أسلوب الحياة الراقي وخيارات فاخرة لمساحات العمل وتجارب الضيافة والتسلية والعافية. وتتصل بسلاسة مع منطقة برج خليفة، والخليج التجاري، ومركز دبي المالي العالمي، وحي دبي للتصميم، ومطار دبي الدولي.

خيارات مصممة على طراز المنتجعات في الجهة الجنوبية من مراسي باي

تكتمل بيئة جزيرة مراسي باي مع وسائل راحة إضافية كشفت عنها أمنيات في الجهة الجنوبية من مراسي باي، استمراراً لرؤيتها لإعادة تعريف الحياة على الواجهة البحرية.

ويربط مراسي باي مارينا، من تطوير شركة أمنيات، أسلوب الحياة الحضرية وتجربة العيش على الواجهة البحرية، إذ يضم أرصفة مخصصة لليخوت الفاخرة، ونادياً حصرياً لليخوت، وخدمة نقل بحري مخصصة، واستراحات رصيف مخصصة لمالكي القوارب وضيوف فندق ذا لانا، إلى جانب "سيغنيتشر بافيليون"، المساحة العائمة الممتدة على 10,000 قدم مربعة والمخصصة للبيع بالتجزئة واستضافة الفعاليات. ويضم ممشى الواجهة المائية الجنوبي مرافق عامة وأخرى حصرية للسكان، بما فيها ملعب بادل، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال، ومضمار للجري ومسار فني على طول الممشى.

ويُعد متنزه سن سيت بارك، الجزيرة العائمة الخاصة الممتدة على مساحة 30,000 قدم مربعة والمخصصة حصرياً لسكان أمنيات، القلب النابض للمساحات الخضراء في مراسي باي، حيث يوفّر ترابطاً سلساً عبر الممشى المطل على الواجهة البحرية. وصُمّم المتنزه ليوفر مساحة للعافية والترفيه والحياة المجتمعية، ويضم مسطحات عشبية للنزهات، ومناطق طعام خاصة مزوّدة بمطبخ للشيف ومرافق شواء، ومساحات داخلية مرنة للعمل وتنظيم الفعاليات، إلى جانب حدائق حسية وحدائق تأمل، وتراس مخصص لليوغا، ومنطقة مخصصة للكلاب، بالإضافة إلى منصات مشاهدة وساحات للأنشطة. ويمكن للسكان الاستفادة من رصيف خاص لليخوت.

الارتقاء بالحياة على الواجهة البحرية

وتحتضن هذه البيئة المصممة بعناية محفظة من المشاريع السكنية التي تكمّل المخطط الرئيسي، تتضمن ڤيلا ڤينتو، دورشيستر كوليكشن، دبي.

وبارتفاع 180 متراً فوق مراسي باي، يجسّد ڤيلا ڤينتو، دورشيستر كوليكشن، دبي، أرقى مفردات التميز المعماري من خلال تصميم فريد من إبداع شركة فوستر آند بارتنرز الشهيرة عالمياً. ويضم ڤيلا ڤينتو، الأيقونة المعمارية الشقيقة لمشروع ڤيلا، 95 وحدة سكنية استثنائية، بنوافذ تمتد من السقف إلى الأرض وإطلالات بانورامية على برج خليفة، وداون تاون دبي، والواجهة المائية. تتضمن كل وحدة سكنية شرفات منسّقة تمنح الإحساس بالانسجام مع الطبيعة، وتمزج بسلاسة بين المساحات الداخلية والخارجية، فيما تتميز بعض الوحدات المختارة بأحواض سباحة على التراس، ومساحات بارتفاع مزدوج، وغرف طعام معلّقة تبدو وكأنها تطفو فوق أُفق المدينة. بتصميم داخلي يحمل توقيع جيل وبواسييه، تتميز هذه المنازل الأنيقة والمفروشة بالكامل بإمكانية الوصول إليها عبر ردهات مصاعد خاصة، ما يضمن خصوصية تامة منذ لحظة الوصول وحتى الدخول إلى السكن. ويمكن للسكان في وحدات مختارة الاختيار بين باقات تصميمات داخلية مختلفة من العلامة العالمية الشهيرة باندا استديو لوحدات هورايزن ريزيدنسز.

وتلامس منصة سكاي الخاصة بوسائل الراحة السماء على ارتفاع 100 متر، أي ما يزيد عن نصف ارتفاع المبنى، حيث تشكل عنصراً معمارياً وتجريبياً مميزاً، وتضم مسبحاً لا متناهياً وصالة ألعاب رياضية مزدوجة الارتفاع واستوديو يوغا ومساحات للاسترخاء والجلوس. وتكتمل وسائل الراحة في الطابق الأرضي، بما فيها المسابح الداخلية ومرافق سبا ومساحات اجتماعات، بوصول مباشر عبر الممشى البحري إلى فندق ذا لانا ومرافق مراسي باي. وبإدارة دورشيستر كوليكشن الشهيرة، يحظى السكان بخدمات ضيافة عالمية المستوى، تحوّل مفهوم التملك الخاص إلى أسلوب حياة فاخر وسلس، يجمع بين حرية السكن الخاص ومعايير الخدمة الفندقية الرفيعة.

وأعادت أمنيات رسم ملامح مراسي باي من خلال مجموعة من العقارات المميزة والتي تحمل توقيع الشركة، مثل فندق ومساكن ذا لانا، دورشيستر كوليكشن ، دبي، التي افتُتحت في الربع الأول من عام 2024. ويشكل ذا لانا، من تصميم فوستر آند بارتنرز، أول فندق لمجموعة دورشيستر كوليكشن في الشرق الأوسط، كما يضم أول مركز ديور سبا في المنطقة. وترتقي مساكن ذا لانا إلى آفاق غير مسبوقة، إذ شهدت في مايو 2024 بيع بنتهاوس حقق الرقم القياسي كأغلى عقار في منطقة برج خليفة بدبي.

ومن المخطط اكتمال برج المكاتب فائق الفخامة، إنارة من أمنيات، في عام 2027، بالاستفادة من الإرث الملهم لمشروع ذا لانا. ويشكل إنارة من أمنيات مبنىً تجارياً مستقلاً فائق الفخامة، صُمم لتلبية تطلعات نخبة رواد الأعمال حول العالم. ويوفر مساحات مكتبية فاخرة مع وصول مباشر إلى ممشى نابض بالحياة يتيح الوصول إلى مرافق خارجية للجري وركوب الدراجات والمشي، إضافة إلى مجموعة مميزة من تجارب الطعام الراقية بإشراف طهاة عالميين. ويرتبط إنارة من أمنيات بسلاسة بكل من ڤيلا وڤيلا ڤينتو وفندق ذا لانا عبر الممشى وموقع خدمة النقل البحري الخاصة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات: "في رؤية متجددة للحياة الحضرية، نُعيد تشكيل ملامح منطقة مراسي باي لتكون وجهة استثنائية فائقة الفخامة على واجهة بحرية. وتشكل جزيرة مراسي باي جوهرة أخرى تزيّن تاج هذه الرؤية، إذ تكمّل هذه البيئة الفخمة بتجارب استثنائية على الواجهة البحرية. وتُضاف وسائل الراحة الجديدة في الجهة الجنوبية من مراسي باي إلى التجربة الشاملة، ما يعزز أسلوب الحياة الراقي الذي تقدّمه أمنيات للسكان والضيوف. وصُممت مراسي باي لتوفير بيئة متكاملة وحصرية للمواطنين العالميين، حيث تعيد صياغة ملامح حي تجاري سابق وتحوله إلى مجتمع نابض بالحياة وفائق التميز يلبي تطلعات أصحاب الملاءة المالية الفائقة. وتشغل مراسي باي أرقى المواقع وأكثرها تميزاً في قلب منطقة برج خليفة، لتجسد المعنى الحقيقي للحياة على واجهة بحرية، مدفوعة بزخم دبي المتواصل ورؤية أمنيات في إعادة تعريف مفاهيم الفخامة".

ومن خلال برنامجها المتسارع في بناء الهوية وتطور الفن، حجزت دبي مكانة مميزة على الساحة الثقافية العالمية. وستشكل مراسي باي وجهة غنية بالتجارب الغامرة والاكتشافات المتجددة، حيث ستكون مركزاً جديداً لتجارب الحياة الراقية التي تقدمها أفضل العلامات التجارية والفنانين والمبتكرين العالميين، مدفوعة برؤية رائدة لإضافة بُعد جديد إلى المستقبل الثقافي للمدينة.

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