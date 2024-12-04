الإمارات العربية المتحدة، دبي : أعلنت أمنكس إنترناشونال، الرائدة في الحلول والخدمات الرقمية المتكاملة، عن شراكة استراتيجية مع ماتربورت، الشركة الرائدة في مجال البيانات المكانية، لدعم التحول الرقمي في البيئات المبنية. ويهدف التعاون الجديد إلى تبني التوائم الرقمية وابتكار التجارب الافتراضية الغامرة بجودة عالية في الأماكن المادية عبر مختلف القطاعات – بما فيها العقارات والإنشاءات والضيافة والتأمين، ما يتيح رؤية المساحات بشكل افتراضي ويدعم التعاون عن بعد.

ومن خلال الجمع بين تقنيات ماتربورت المتطورة ثلاثية الأبعاد وخبرة أمنكس إنترناشونال في تكامل التكنولوجيا، أصبح بوسع العملاء جعل المساحات الحقيقية متاحة من أي مكان، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة المبيعات وتعزيز رضا العملاء وتبسيط العمليات.

وفي هذا السياق صرح وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنكس إنترناشونال: "يبرز التزامنا بقيادة مسيرة التحول الرقمي من خلال شراكتنا مع ماتربورت، حيث نتطلع إلى تقديم حلول البيانات المكانية المبتكرة لعملائنا، والتي تعمل على تحسين إمكانات الوصول والتوثيق واتخاذ القرار، إلى جانب خفض التكاليف".

ومن جانبه قال نيك هولز، المدير الأول لمبيعات القنوات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة ماتربورت: "ستجمع هذه الشراكة بين تقنيات البيانات المكانية المتطورة من ماتربورت ورؤى أمنكس إنترناشونال المتخصصة في المجال، مما يوفر حلولاً محسّنة للعملاء الذين يركزون على الصناعة 4.0 والاستدامة البيئية والتعاون بين الأقسام والوظائف المختلفة. وبصفتنا مزودًا موثوقًا للقيمة المضافة في المنطقة، ستمكننا أمنكس إنترناشونال من جعل التحول الرقمي أكثر توفرًا وتأثيرًا وسهولة في الاستخدام".

وأضاف: "يسر ماتربورت وأمنكس إنترناشونال العمل معًا من أجل تقديم حلول متميزة ومتكاملة تسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين النتائج ودعم مستقبل مستدام للشركات في دول الخليج العربية. وفيما تشهد منطقة الشرق الأوسط طلبًا متزايدًا على الحلول الرقمية عبر مختلف الصناعات، فإن القطاعات المختلفة مرشحة للاستفادة من تقنيات ماتربور - حيث تساعد النسخ الرقمية للمساحات المادية في إيجاد التصور الدقيق وتدعم الإدارة الفعالة، وهو أمر قيّم للغاية في مجال تخطيط المشاريع وإدارتها."

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تسعى لاستهداف المشاريع الكبرى في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية والمدن الذكية وغيرها، وتستعرض القدرات الفريدة التي تجمع بين إمكانات أمنكس إنترناشونال وماتربورت لتقديم الحلول الرقمية ذات القيمة الرفيعة.

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