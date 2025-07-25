دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع اليوم عن سدادها المبكر والكامل للتسهيلات المستحقة للممولين، في خطوة مهمة تؤكد على التزامها وانضباطها المالي ورؤيتها الاستراتيجية.

منذ إعادة الهيكلة الأولية بموجب اتفاقية الشروط المشتركة في عام 2014، نجحت أملاك في تسوية التزاماتها البالغة 10.2 مليار درهم مع إجمالي 29 ممولًا. واعتباراً من 24 يوليو 2025، أوفت أملاك بالتزاماتها المالية بشكل كامل ونهائي، والتي كان من المقرر تسويتها تعاقدياً بحلول أكتوبر 2026، حيث دفعت إجمالي المبلغ المتبقي وقدره 898 مليون درهم إماراتي إلى الممولين الستة المتبقين، وتعتبر هذه الخطوة محورية تجاه عملية التخارج الرسمية من اتفاقية الشروط المشتركة.

إن تسوية التسهيلات المالية خلال السنوات الماضية كان من أبرز التحديات التي واجهت الشركة. وقد بذل مجلس الإدارة والفريق الإداري بالشركة جهوداً استثنائية في هذا السياق، تمثّلت في التواصل الفعال مع الممولين وتسوية الالتزامات. وكان لهذه الجهود دور كبير وأساسي في تحقيق هذا الإنجاز المهم.

وقد تعزز هذا الإنجاز من خلال سلسلة من الخطوات الاستراتيجية، بما في ذلك بيع بعض الأراضي المملوكة للشركة، والتي تتماشى مع رؤية الشركة طويلة الأجل وساهمت في السداد المبكر للممولين.

وفي هذا السياق، قال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أملاك للتمويل": "يمثل نجاحنا في السداد المبكر والإيفاء بالتزاماتنا المالية قبل الموعد المحدد، لحظة محورية في مسيرة ’أملاك‘. ولا شك أن هذا الإنجاز لا يؤكد فقط على التزامنا بإطار مالي قوي، بل يعكس أيضاً التزامنا بالوفاء بوعودنا، بما يمكننا من المضي قدماً في رحلة أعمالنا التحويلية بعزيمة متجددة".

وأضاف: "نتبع مساراً استراتيجياً لا يقتصر فقط على تعزيز وضعنا المالي، بل يتيح لنا أيضاً التركيز على فرص تمكننا من تحقيق النمو، ويمثل هذا المسار خطوةً مهمة للمضي قدماً في مسيرة تحولنا إلى شركة أكثر مرونة وتركيزاً".

مع التركيز على الابتكار، الكفاءة التشغيلية، والاستقرار المالي، تواصل شركة أملاك التزامها بدفع عجلة النمو المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها وأصحاب المصلحة. ويمثل هذا الإنجاز انطلاقة نحو مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة الشركة."

عن شركة أملاك للتمويل ش.م.ع:

منذ تأسيسها في نوفمبر 2000 كأول مقدم لخدمات التمويل في المنطقة، قدمت أملاك للتمويل لعملائها منتجات وحلول تمويل عقاري مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تم تصميمها لتلبية الطلبات المتطورة بشكل سريع في السوق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.amlakfinance.com

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