رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: لتلبية الطلب المتسارع المتوقع على المتخصصين في مجال الروبوتات، قامت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بتعزيز بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من خلال تقديم تخصص جديد في مجال الروبوتات.

والهدف من ذلك هو تقديم مسار متخصص يلبي الطلب المتزايد على المتخصصين في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والروبوتات. على الصعيد العالمي، أصبحت الروبوتات والأتمتة من القطاعات الحيوية في مجالات الرعاية الصحية والتصنيع والخدمات اللوجستية والمراقبة البيئية. وعلى الصعيد الإقليمي، خلقت المبادرات الحكومية الإماراتية، خاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة، طلبًا قويًا على مهندسي الروبوتات.

وقال البروفيسور ستيفن ويلهايت، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية ونجاح الطلاب: ”لا يمكن إيقاف مسيرة الأتمتة، كما يتضح من انتشار الروبوتات في كل مكان في مختلف القطاعات. وقد قررت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تعزيز بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من خلال جعل الروبوتات مكوناً رئيسياً. وقد أظهرت الدراسات الاستقصائية التي أجريناها وجود نقص في برامج الروبوتات المتخصصة في مجال الروبوتات في الإمارات الشمالية، مقارنةً بأبوظبي ودبي. ومن ثم، صممت كليتنا هذا البرنامج المعزز لمساعدة الطلاب على دخول هذا المجال الواعد.“

وفقًا لتقرير أبحاث سوق الروبوتات العالمي، من المتوقع أن ينمو سوق الروبوتات العالمي بقيمة 100.59 مليار دولار في عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18.4٪، ليتجاوز 178.63 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع الرعاية الصحية والأتمتة الصناعية وتكامل الذكاء الاصطناعي.

وقال البروفيسور خالد حسين، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: ”سيعزز تخصص الروبوتات من جاذبية برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية وقدرته التنافسية، بما يتماشى مع سوق العمل الإقليمي ومهمة الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في رأس الخيمة لتوفير تعليم متطور وبأسعار معقولة. ويتم دعم البرنامج من خلال مختبرات وموارد الذكاء الاصطناعي المتطورة لدينا، مما يوفر جواً مواتياً للتعلم المركّز والتجريب“.

وأضاف البروفيسور علي العتابي الأستاذ المشارك - قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: ”تم تصميم البرنامج لتخريج مهندسين كهربائيين ديناميكيين على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على المنافسة عالمياً في المنطقة والعالم. وتُعدّ هندسة الروبوتات مجالاً مزدهراً وواحدة من أكثر المهن المطلوبة عالمياً. فمع ازدياد التوجه التكنولوجي في العالم، يزداد الطلب على مهندسي الروبوتات لدى الشركات الكبرى والوكالات الحكومية. لذلك يسعدنا أن نقدم برنامجاً مكثفاً من شأنه تخريج مهندسي روبوتات ومهندسي كهرباء وروبوتات متمكنين لسد الفجوة الموجودة في السوق اليوم.“

يهدف البرنامج بطبيعته متعددة التخصصات إلى أن يكون من بين الأفضل في منطقة الخليج العربي في مجالات الهندسة الكهربائية والروبوتات، مع وجود أعضاء هيئة تدريس وموظفين مؤهلين ومتفانين. كما يهدف البرنامج إلى أن يكون على صلة قوية بالحكومة المحلية والإقليمية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص.

سيحصل الخريجون على فهم شامل لمواضيع مثل الإشارات والأنظمة، والمنطق الرقمي، والدوائر الكهربائية والإلكترونيات، وأنظمة التحكم، إلى جانب المفاهيم الأساسية للروبوتات وتطبيقاتها. سيتم إعداد الخريجين للدراسة العليا والتوظيف على حد سواء. سيكونون قادرين على إثبات قدرتهم على تطوير حلول مبتكرة للمشاكل الهندسية المعقدة في مجالات مثل الأتمتة والروبوتات والتعلم الآلي والرؤية الحاسوبية.

-انتهى-

#بياناتشركات