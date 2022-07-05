· ستوفر بيتزا هت التي أعيد إطلاقها للعملاء والعائلات البيتزا بطرق واساليب مبتكرة وجديدة ترتكز على التزام أمريكانا المطاعم بمكونات عالية الجودة وخدمة العملاء المميزة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا

· تم الافتتاح الرسمي لأول متجر في الرياض، حي النرجس، في 4 يوليو 2022

· أمريكانا المطاعم تخطط لافتتاح 30 موقعًا إضافيًا لبيتزا هت من الأن وحتى بداية عام 2023 و100 فرع على مدى السنوات الثلاث المقبلة

· على مدار الخمسين عامًا الماضية، عملت أمريكانا المطاعم على اسعاد عملائها من خلال إطلاق وتوسيع نطاق العلامات التجارية العالمية الشهيرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مثل؛ كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكرسبي كريم، وويمبي، وتي جي آي فرايديز

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت أمريكانا المطاعم، المُشغّل الرائد لمطاعم الخدمة السريعة (QSR) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، أنها وقعت اتفاقية امتياز مع شركة يَمْ! براندز، أكبر شركات المطاعم في العالم، لتطوير وتشغيل مطاعم بيتزا هت في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، باستثناء مدينة جدة. وبأكثر من 54000 مطعم في أكثر من 155 دولة ومنطقة، تشتهر يَمْ! براندز على نطاق واسع بتشغيل العلامات التجارية الشهيرة للمطاعم مثل كنتاكي وبيتزا هت وتاكو بل

وضمن الاتفاقية، من المقرر أن تقوم أمريكانا المطاعم بإعادة إطلاق العلامة التجارية الشهيرة بيتزا هت رسميًا في أكبر مدن ومناطق المملكة. وسيكون أول متجر لها، وهو مطعم بيتزا هت في الرياض في مجمع كيان سكوير - حي النرجس، والذي سيرحب رسمياً بزواره في 4 يوليو 2022. للاستفادة بشكل كامل من الطلب المتزايد على أجود أنواع البيتزا وقنوات التسويق الشاملة (OMNI CHANNEL) في السوق السعودي، كما تخطط أمريكانا المطاعم لإطلاق 30 موقعًا إضافيًا لبيتزا هت من الأن وحتى بداية عام 2023 و100 فرع على مدار السنوات الثلاث المقبلة. كما ستوفر بيتزا هت لعشاق البيتزا في المملكة العربية السعودية فرصة لتجربة الأرتيزانال بيتزا(ARTISANAL PIZZA) "لأول مرة في العالم"، والتي يتم خبزها بإتقان في الفرن الحجري.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال أماربال سندو، الرئيس التنفيذي - أمريكانا المطاعم: "يمثل اليوم بداية جديدة لبيتزا هت في المملكة العربية السعودية، أحد أسواقنا الإقليمية الرئيسية والذي يواصل تقديم إمكانات نمو فريدة ومذهلة. ونحن على ثقة من أن أمريكانا المطاعم ستزود العملاء والعائلات في جميع أنحاء المملكة بأساليب وطرق مبتكرة وجديدة في بيتزا هت الشهيرة عالميًا، حيث سيكون هناك تركيز كبيرعلى جودة المكونات وسرعة الخدمة، لتجربة فريدة لا مثيل لها.

وأضاف:" خططنا الخاصة بالمملكة العربية السعودية وبيتزا هت لا تتوقف عند هذا الحد، وفي إطار التزامنا بضمان أن يتمتع عملاؤنا دائمًا بتجربة سلسة وسهلة في مطاعمنا، سنقدم أيضًا مجموعة من الخدمات التكنولوجية المبتكرة التي تسمح لعملائنا بالطلب في أي مكان باستخدام التطبيق المتطوّر، ورموز الاستجابة السريعة (QR CODE) وأكشاك الخدمة الذاتية".

من جانبه علق إيوان دافنبورت، مدير عام بيتزا هت - شركة يَمْ، في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا قائلاً:" "نحن متحمسون لمواصلة نمونا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ونحن سعداء حقاً بهذه الشراكة مع شريكنا المميز، أمريكانا المطاعم، لتقديم بيتزا هت المشهورة عالميًا لروادها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة تمثل البداية لرحلة نمونا الرائعة في المملكة العربية السعودية، وسنسعى جاهدين لكسب قلوب عملائنا من خلال تقديم البيتزا اللذيذة، بدءًا من أول فرع في الرياض، في منطقة النرجس، مع الاستمرار في تقديم الابتكار في المنتجات والمتعة والمرح ".

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حول امريكانا المطاعم:

امريكانا المطاعم هي صاحبة الامتياز في تشغيل وتطوير العديد من العلامات التجارية الشهيرة للمطاعم العالمية مثل؛ كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكرسبي كريم، وويمبي، وتي جي آي فرايديز. تعد امريكانا المطاعم منصة إقليمية رائدة مع شبكة متنوعة من مطاعم الخدمات السريعة والخدمة الكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وكازخستان.

حول بيتزا هت:

بيتزا هت، إحدى شركات يَمْ! براندز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: YUM) والتي تمتلك أكثر مطاعم بيتزا في العالم. تأسست بيتزا هت عام 1958 في ويتشيتا بولاية كانساس، وتدير ما يقرب من 18,000 مطعمًا في أكثر من 100 دولة حول العالم.