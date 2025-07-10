الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت "أمان" عن البدء بتطوير منتجع "أمان سمر" والمساكن الحصرية التابعة له، وذلك فوق منحدر صحراوي في قلب "وادي صفار"، الواقع بالقرب من موقع الدرعية التاريخي المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، والمطل على مشارف العاصمة السعودية الرياض. وتأتي هذه الخطوة ذلك في إطار مشروع تطوير وادي صفار الشامل، ما يعكس التزام العلامة بتقديم مجموعة تجارب فائقة الفخامة نابعة من طبيعة ثقافة منطقة الشرق الأوسط.

يجمع اسم "أمان سمر" بين كلمتين، "أمان" وتعني السلام في اللغة السنسكريتية، و"سمر"، وهي كلمة عربية تشير إلى تبادل الأحاديث مع العائلة والأصدقاء خلال الأمسيات الليلية. ويحمل الاسم أيضًا دلالة على "شجرة الأكاسيا الهادئة"، التي تُعد رمزًا للسلام والقوة، وستكون عنصرًا محوريًا في التصميم المعماري للموقع، بما يعكس الارتباط العميق بالمكان.

وسيضم المنتجع 80 غرفة، ويتميز ببساطة وهدوء تصميمه المعماري الذي يحمل توقيع المهندس جان ميشيل غاثي من شركة "دينستون" المعمارية، وبقدرته على تجسيد مبادئ "أمان" الأساسية المتمثلة في المحافظة على الخصوصية والسلام. كما سيضم المشروع أيضًا مجموعة محدودة من المساكن الفاخرة التي تحمل علامة "أمان"، وتشمل فللًا وممتلكات خاصة تُعَدّ الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، وستوفّر فرصة نادرة لامتلاك منزل فائق الفخامة في بيئة طبيعية، خاصة وآمنة، مدعومة بخدمات "أمان" ذات المستوى العالمي.

وتبدأ مساحات الأراضي في المشروع من 9000 متر مربع فما فوق، وستضم كل فيلا بين خمس إلى ست غرف نوم، وُزعت بعناية على امتداد المنحدرات والتضاريس الصحراوية التي تميز الموقع، ما يسهم في تعزيز الإنارة الطبيعية ويوفر إطلالات بانورامية خلابة، فيما سيتمتع المالكون أيضاً بموقع استثنائي بالقرب من ملعب الجولف الملكي، الذي صممه غريغ نورمان، إلى جانب مرافق فروسية وبولو عالية المستوى، تعكس أسلوب حياة فريد في قلب الطبيعة.

وستكون مرافق "أمان سمر" متاحة لكل من الضيوف والمقيمين، وتشمل: "أمان سبا" المميّز، ومرافق للعلاج المائي، ومطاعم متنوعة، ونادي راكيت، والعديد من المسابح، ونادٍ للأطفال. كما سيستمتع المالكون بعضوية حصرية في "نادي رزيدنس" الخاص بالرفاهية والاسترخاء وتناول الطعام، بالإضافة إلى عضوية في "نادي أمان" العالمي، الذي يضم فروعًا في طوكيو، ونيويورك، وبانكوك، ومواقع مستقبلية مثل ميامي بيتش وبيفرلي هيلز، إلى جانب الاستفادة من البرامج والتجارب الحصرية التي سيقدّمها "نادي أمان" في منتجع "أمان سمر".

ويجري حاليًا العمل على تطوير "أمان سمر"، الذي سينضم قريبًا إلى "مجموعة أمان" المتنامية في المنطقة، وتضم "جانو الدرعية"، و"أمان العُلا" في السعودية، و"أمان دبي"، و"جانو دبي"، بالإضافة إلى "أمانجاتي"، وهو يخت فاخر بطول 183 مترًا، بالشراكة مع "كروز السعودية"، من المقرر أن يبدأ رحلاته في البحر الأبيض المتوسط عام 2027.

نبذة عن أمان:

تأسست علامة "أمان" في عام 1988 برؤية تقوم على إنشاء مجموعة من المنتجعات الهادئة التي تجمع بين الخصوصية والضيافة الدافئة والبسيطة التي تميز البيوت الخاصة الراقية. وكان منتجع أمانبوري (والذي يعني "مكان السلام") في جزيرة بوكيت، بتايلاند، هو أول تجسيد لهذه الرؤية. ومنذ ذلك الحين، توسّعت "أمان" لتشمل 36 فندقًا ومنتجعًا ومقرًّا سكنيًّا يحمل علامتها، تتوزع بين الوجهات الحضرية والمعزولة في 20 دولة حول العالم، وجميعها تجسد الهدوء المطلق والفخامة الراقية. كما تعمل "أمان" حاليًّا على تطوير عدد من المشاريع المستقبلية التي لا تزال قيد الإنشاء.

وشهدت مجموعة أمان خلال السنوات الأخيرة توسعًا لافتًا تجاوز حدود منتجعاتها الهادئة، لتقدّم أسلوب حياة مثالي من خلال مجموعة من العلامات المكمّلة، من بينها: أمان سكين كير للعناية بالبشرة (2018)، ومجموعة المكملات الصحية "سڤا" (2020)، وعطور "أمان فاين فريغرينس" الفاخرة (2020)، ومجموعة الأزياء الجاهزة "زي ايسينشالز" (2021)، وخط العناية الفعّالة بالبشرة "ايسينشيال سكين" (2023)، بالإضافة إلى "أمان إنتيريورز" (2023) المتخصصة في تصميم قطع أثاث مصممة حسب الطلب، مستوحاة من عالم أمان الفريد.

وانطلاقًا من التزام "أمان" بالابتكار باعتباره أحد ركائز فلسفتها الأساسية، أطلقت العلامة في 2020 علامتها الجديدة "جانو" -والتي تعني "الروح" باللغة السنسكريتية- وتقدّم تجربة ضيافة مختلفة تقوم على التفاعل الإنساني الصادق، والتعبير المرح، والصحة النفسية والاجتماعية كجوهر للتجربة. وتهدف "جانو" إلى إحداث توازن بين العقل والقلب، وإيقاظ الروح من جديد.

وخلال مارس 2024، افتُتح أول فنادق "جانو" في طوكيو، فيما يجري حاليًّا العمل على تطوير عدد من الفنادق الجديدة ضمن العلامة في مواقع عالمية مميزة.

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