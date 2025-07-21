أعلنت أمان، علامة الضيافة ونمط الحياة الراقية، عن إطلاق مشروع تطوير "أمان رزيدنسز – بودروم"، ضمن منتجع أمانرويا، الذي يتميز بإطلالته على مناظر خلابة لبحر إيجة، ويُعد واحدًا من أكثر المواقع تميّزًا في أوروبا، حيث يجمع بين المساحة الواسعة والخصوصية الكاملة. وستتعاون أمان في تطوير المشروع مع شركة ريباي لإدارة الأصول، حيث يتضمن توسعة الفندق ومرافقه، لتشمل سبا جديد، ونادٍ شاطئي، ومجموعة من المطاعم، إضافة إلى إنشاء فلل للتملك.

ويمثّل هذا التطوّر فصلًا جديدًا في مسيرة المنتجع، إذ يتم العمل عليه بالتعاون مع اثنين من أبرز المكاتب المعمارية، ضمن شراكة إبداعية مدروسة، فقد تولّى الشريك المعماري لـ "أمان" المهندس جان-ميشيل غاثي من شركة دينستون، تصميم التوسعة الجديدة للمنتجع، المستلهم من طبيعة السياق الثقافي والبيئي للموقع، مع مراعاة استخدام نسب دقيقة ومواد طبيعية لابتكار مساحات تتّسم بالبساطة والرقي. فيما تولت شركة ساوتا الرائدة في الهندسة المعمارية في جنوب أفريقيا، تصميم فلل الإقامة المطلة على الواجهة البحرية، حيث تتميز بالتوازن في مساحاتها الداخلية والخارجية، ما يبرز جمال المشهد الساحلي.

وفي تعليقه على المشروع، قال فلاد دورونين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أمان: "يجسد مشروع "أمان رزيدنسز – بودروم" مساعينا لتقديم أسلوب الحياة الفريد الذي تشتهر به علامة أمان في واحد من أبرز مواقعها، إذ يعكس هذا المشروع جوهر علامة أمان، بما يتميّز به من مساحات رحبة، وخصوصية، وخدمة استثنائية، ومرافق عالمية، ومواقع مميزة. وسنعطي الأولوية في فرصة التملك لعملائنا الأوفياء، الذين يدركون المعنى الحقيقي لتجربة أمان ويقدّرون قيمتها".

ومن جانيه، قال إمره تشامليبل، رئيس مجلس الإدارة لشركة ريباي: "نحن متحمّسون لإطلاق مشروع "أمان رزيدنسز – بودروم"، حيث سنقدّم ولأول مرة في تركيا أفخم الوحدات السكنية بعلامة تجارية عالمية. ويُعد تطوير الفلل وتوسعة المرافق في منتجع أمانرويا مشروعًا مميزًا يهدف إلى تعزيز مكانة بودروم الفريدة كوجهة سياحية عالمية".

يذكر أن "أمان" بدأت تطوير الوحدات السكنية بعلامة تجارية منذ عام 1988 عبر أمانبوري، الذي شكّل معيارًا جديدًا للمساكن متكاملة الخدمات في مواقع استثنائية. ولا تزال العلامة تواصل توسيع آفاقها من خلال سلسلة مشاريع قيد الإنشاء في وجهات بارزة مثل: بيفرلي هيلز، وجزر المالديف، وميامي بيتش، ودبي، وغيرها.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن أمان:

تأسست علامة "أمان" في عام 1988 برؤية تقوم على إنشاء مجموعة من المنتجعات الهادئة التي تجمع بين الخصوصية والضيافة الدافئة والبسيطة التي تميز البيوت الخاصة الراقية. وكان منتجع أمانبوري (والذي يعني "مكان السلام") في جزيرة بوكيت، بتايلاند، هو أول تجسيد لهذه الرؤية. ومنذ ذلك الحين، توسّعت "أمان" لتشمل 36 فندقًا ومنتجعًا ومقرًّا سكنيًّا يحمل علامتها، تتوزع بين الوجهات الحضرية والمعزولة في 20 دولة حول العالم، وجميعها تجسد الهدوء المطلق والفخامة الراقية. كما تعمل "أمان" حاليًّا على تطوير عدد من المشاريع المستقبلية التي لا تزال قيد الإنشاء.

وشهدت مجموعة أمان خلال السنوات الأخيرة توسعًا لافتًا تجاوز حدود منتجعاتها الهادئة، لتقدّم أسلوب حياة مثالي من خلال مجموعة من العلامات المكمّلة، من بينها: أمان سكين كير للعناية بالبشرة (2018)، ومجموعة المكملات الصحية "سڤا" (2020)، وعطور "أمان فاين فريغرينس" الفاخرة (2020)، ومجموعة الأزياء الجاهزة "زي ايسينشالز" (2021)، وخط العناية الفعّالة بالبشرة "ايسينشيال سكين" (2023)، بالإضافة إلى "أمان إنتيريورز" (2023) المتخصصة في تصميم قطع أثاث مصممة حسب الطلب، مستوحاة من عالم أمان الفريد.

وانطلاقًا من التزام "أمان" بالابتكار باعتباره أحد ركائز فلسفتها الأساسية، أطلقت العلامة في 2020 علامتها الجديدة "جانو" -والتي تعني "الروح" باللغة السنسكريتية- وتقدّم تجربة ضيافة مختلفة تقوم على التفاعل الإنساني الصادق، والتعبير المرح، والصحة النفسية والاجتماعية كجوهر للتجربة. وتهدف "جانو" إلى إحداث توازن بين العقل والقلب، وإيقاظ الروح من جديد.

وخلال مارس 2024، افتُتح أول فنادق "جانو" في طوكيو، فيما يجري حاليًّا العمل على تطوير عدد من الفنادق الجديدة ضمن العلامة في مواقع عالمية مميزة.