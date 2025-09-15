القاهرة، في خطوة تعكس التزامها بدعم الشمول المالي وتمكين الشباب اقتصاديًا، أعلنت شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، والشركة الأكثر تكاملاً في مجال التكنولوجيا المالية غير المصرفية، عن إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع شركة "بُكرة القابضة"، شركة "رحلة رايدز (Arrw)" لتنظيم خدمات النقل البري، و شركة "نيسان مصر".

وبموجب هذا التعاون، توفر أمان القابضة تسهيلات مالية مرنة تتجاوز قيمتها 5 مليارات جنيه، تشمل حلول التمويل والصكوك، وذلك لتمويل 6000 سيارة من طراز نيسان المُصنّعة محليًا، لدعم الشباب الراغبين في العمل عبر تطبيق "Arrw" لتوصيل الركاب، الذي تديره شركة رحلة رايدز . وتساهم شركة بُكرة القابضة من جانبها في تقديم حلول إدخارية مبتكرة للسائقين بالتكامل مع أمان، للتركيز على تسهيل حياة الأفراد و ومساعدتهم علي الارتقاء بالمستوي المعيشي لهم و تحقيق أهدافهم المالية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في دعم ريادة الأعمال وزيادة النشاط الاقتصادي في قطاع النقل و تنظيم و تسهيل حياة المواطن المصري، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة قائلاً:"إن مثل هذه الشراكات تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من حلول التمويل، وإتاحة الفرصة لفئات جديدة للانضمام إلى مظلة الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية الدولة الطموحة. ونحن في أمان القابضة نؤمن بدورنا المحوري في تمكين الشباب ودعم الاقتصاد الوطني من خلال حلول مالية مبتكرة وفعّالة. ومع وجود أكثر من 21.3 مليون شاب في مصر، كان من الطبيعي أن نركز على ابتكار حلول تدعمهم وتفتح أمامهم آفاق عمل جديدة. لذلك، يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا التعاون بين 'نيسان مصر' و'رحلة رايدز' و'بُكرة القابضة'، حيث نعمل معًا على خلق فرص عمل حقيقية لهم عبر تسهيل امتلاك سيارات حديثة وموثوقة تُمكّنهم من الانضمام إلى سوق النقل التشاركي المتنامي في مصر".

و تعليقًا على الشراكة، أشار السيد أيمن الصاوي، المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة بُكرة القابضة قائلاً: "تأتي هذه الشراكة امتدادًا لاستراتيجيتنا في ' بُكرة' لتقديم حلول ادخارية مبتكرة تدعم الشركات وتسهّل حياة الأفراد. فبعد إطلاق النسخة المطوّرة من تطبيق 'بُكرة' ، ونجاحنا في أن نكون أول منصة رقمية للإدخار في أصول حقيقية عبر طرح الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منتجاتنا وخدماتنا بما يتماشى مع متطلبات السوق وتطلعات عملائنا. ونحن في ' بُكرة' نؤمن أن الشراكات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتمكين الشباب ودعم الاقتصاد الوطني، ونعمل دائمًا بما يتسق مع رؤية مصر 2030 عبر تزويد الأفراد بالأدوات التي تساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم. ومن خلال تعاوننا مع ' أمان القابضة' و' رحلة رايدز' ، نواصل رسالتنا في مساعدة الأفراد على حفظ قيمه أموالهم وتحقيق أهدافهم من خلال الادخار في الأصول".

كما صرّح رجل الأعمال محمد أبو النجا نجاتي، الشريك المؤسس شركة "رحلة رايدز (Arrw)" ، قائلاً:

ما زالت تجربة الإسكندرية قائمة ونجحنا بالفعل في تقديم خدمة آمنة ومتميزة تعكس كفاءة وجودة الخدمات المصرية، وتمنح السوق تجربة نقل ذكي فريدة. النهاردة يأتي التمويل المقدم من أمان القابضة وبُكرة القابضة ونيسان ليفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب لاستثمار قدراتهم. احنا في شركة "رحلة رايدز (Arrw)" فخورون بهذه الشراكة، ونتطلع إلى فترة مقبلة مليئة بالتوسعات والإمكانيات الجديدة التي ستعزز من خدماتنا وتطور قطاع النقل الذكي في مصر."



وقد أكدت شركة "رحلة رايدز (Arrw)" دورها المحوري في دعم هذه الشراكة من خلال تزويدها بنخبة من السائقين، يتم اختيارهم بعناية فائقة عبر مقابلات شخصية دقيقة وسلسلة من الاختبارات الجنائية والطبية والأمنية. ويأتي ذلك ضمن خطة مدروسة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة والأمان في الخدمة المقدمة للسوق المصري.

ومن هذا المنطلق، قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر: "نفخر بالمشاركة فى مبادرات تُحدث أثرًا اقتصاديًا مباشرًا بخلق فرص عمل حقيقية للشباب، مستندين إلى تصنيع محلي قوي ومعايير تشغيل يابانية. شراكتنا مع 'أمان القابضة'، و'رحلة رايدز' و'بُكرة القابضة' تعكس رؤيتنا لتكامل التصنيع والتمويل والتشغيل التقني من أجل توسيع الاقتصاد الرقمي في قطاع النقل وتقديم خدمة موثوقة تليق بالمستهلك المصري".

واستكمل عبد الصمد: "كما تُعد نيسان مصر الشركة الوحيدة في قطاع السيارات المصرى التي تمتلك مصنعها بالكامل، مما يؤكد التزامها الراسخ بالاستثمار في التصنيع المحلي وزيادة المكون الوطني. بفضل أدائها التجاري المتميز، حافظت نيسان على ريادتها للسوق المصري بحصولها على أكبر حصة سوقية لعامين متتاليين (2023 و 2024)، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء وكفاءة سياسات التسعير والتوزيع. كما تستند عمليات نيسان مصر إلى خبرات عالمية وأعلى المعايير اليابانية في الجودة والإنتاج والحوكمة التشغيلية، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة والخيار المفضل للمستهلك المصري."

جدير بالذكر أن أمان القابضة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب عبر مبادرات تمويلية وتدريبية مبتكرة، من أبرزها تعاونها مع برنامج صندوق التحدي لتوظيف الشباب ((CFYE بالتعاون مع سفارة هولندا وEntreprenelle لدعم رواد الأعمال في المحافظات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزامها بتعزيز الشمول المالي وخلق فرص عمل مستدامة.

نبذة عن أمان

تعد شركة "أمان القابضة"، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، التي تتمثل في "أمان تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات"، "أمان للتمويل الاستهلاكي"، و"أمان للتوريق" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. وقد قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفين ذاتيًا واقتصاديًا. وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://aman.eg/en/home/

نبذة عن بُكرة القابضة

بُكرة هي أول منصة رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متخصصة في تحقيق الأهداف المالية، لتعيد تعريف مستقبل إدارة الثروات.تركّز بُكرة على ربط الأهداف المالية للمستخدمين باستثمارات حقيقية من خلال أدوات مالية منظمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الصكوك، العقارات، والمعادن النفيسة، لتجعل كل خطوة في رحلة الادخار استثمارًا أقرب إلى تحقيق الأهداف.وبصفتها منصة مرخّصة بالكامل من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، ومدعومة بفريق يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية، تجمع بُكرة بين الأمان، الابتكار، والشفافية لإعادة تعريف مفهوم الحرية المالية. مع بُكرة، كل ادخار خطوة نحو تحقيق هدفك.

نبذة عن شركة رحلة رايدز :



رحلة رايدز (Arrw) هو أول تطبيق مصري مرخص رسميًا بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٥ للعمل فى مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، يهدف إلى تقديم تجربة نقل فريدة وآمنة ومميزة للمستخدمين. يتميز التطبيق بتقنيات متطور خدمة عملاء عالية الكفاءة، ما يجعله منافسًا قويًا في سوق النقل الذكي المحلي.

تسعى الشركة إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل وتحسين خدمات النقل داخل المدن. أحد مؤسسي التطبيق هو رجل الأعمال المصري المهندس محمد أبو النجا نجاتي، الذي يلعب دورًا محوريًا في قيادة المشروع برؤية مستقبلية تركز على الابتكار ووجود الخدمة.

https://www.arrw.com

نبذة عن نيسان مصر:



تأسست نيسان مصر عام 2004، ومنذ ذلك الحين تعمل كشركة تابعة لشركة نيسان موتور المحدودة وعلامتها التجارية البارزة للسيارات فى مصر، وتضم الشركة أكثر من 1100 موظف وفنى، وتسعى جاهدة لتحقيق أعلى المعايير لعملائها من خلال توفير منتجات وخدمات آمنة ومميزة ومبتكرة، ونيسان هى أول شركة يابانية لتصنيع السيارات تنشئ مصنعًا في مصر يقع فى المدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر فى الجيزة، وهى الشركة المصنعة العالمية والوحيدة فى قطاع السيارات المصري التى تمتلك 100% من مصنعها، وتقوم نيسان مصر بتجميع سيارات الركوب، خاصة صنى وسنترا، حيث يمثل مصنع مصر المركز الإقليمى لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا.

تمتلك نيسان مصر شبكة واسعة من 16 وكيلًا معتمدًا و44 منفذ بيع فى جميع أنحاء مصر، بما فى ذلك 35 صالة عرض و25 مركز خدمة فى مختلف المحافظات، وتتصدر نيسان مصر قطاع سيارات الركوب فى السوق المصري من خلال علاماتها لتجارية صنى وسنترا واكس تريل، وجوك وقشقاي، حيث يتمثل هدفها الأساسى فى تقديم أفضل تجربة لعملائها

لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقع نيسان مصر الإلكتروني أو صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أو فيسبوك أو يوتيوب، أو اتصل بالخط الساخن 16244.

