دبي: أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة")، وهي أكبر الشركات الاستثمارية العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الخليجية، عن تعيين السيد خلف سلطان راشد سعيد الظاهري كعضو في مجلس إدارة الشركة.

يتمتع السيد خلف الظاهري بخبرة كبيرة من خلال دوره كعضو في العديد من مجالس الإدارة. يشغل السيد خلف حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتمويل الإسلامي وشركة أبوظبي الوطنية للعقارات، كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وشركة دار التكافل ش.م.ع ، والبنك الاسلامي للتنمية.

وقد شغل السيد الظاهري سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة مسار للحلول ش.م.ع.، وعضو مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية، وعضو لجنة التدقيق في شركة بترول أبوظبي الوطنية. شغل السيد الظاهري أيضاً العديد من المناصب التنفيذية بما في ذلك رئيس عمليات المجموعة في بنك أبوظبي الوطني، والمدير العام ورئيس إدارة المخاطر في بنك أبوظبي الأول. ش. م. ع.

وتعليقاً على هذا التّعيين، قال رئيس مجلس إدارة أمانات، السيد حمد عبد الله الشامسي: “بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أرحب بالسيد خلف الظاهري كعضو غير تنفيذي لمجلس إدارة أمانات. نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها خلف حول الحوكمة التجارية والمالية وحوكمة الشركات، والتي بدورها ستكون داعماً لاستمرارية الشركة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل مع خلق قيمة مستدامة لمساهمينا ".

السيد الظاهري حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة. وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة زايد. وهو أيضاً حاصل على شهادة المحاسب القانوني المعتمد من مجلس المحاسبة بكاليفورنيا والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على شهادة معتمدة من اشريدج - هيرتفوردشاير (المملكة المتحدة) في برامج الإدارة المتقدمة.

تتم المصادقة على هذا التعيين خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم.

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نبذة عن شركة أمانات القابضة

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر الشركات الاستثمارية العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الإقليمية بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 على التأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وتشمل محفظة أمانات للرعاية الصحية مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل (CMRC)، وهو مركز متخصص في تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد، وتمتد فروعه إلى مدن أبوظبي والعين بدولة الإمارات، ومدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شركة سكون العالمية القابضة (سكون)، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة والحادة، وتقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك المستشفى الملكي للنساء والأطفال (RHWC)، وهو مستشفى يقدم باقة متكاملة من الخدمات وفقاً لأرقى المستويات العالمية، والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية للنساء والأطفال ويقع في مملكة البحرين. وتشمل محفظة أمانات لقطاع التعليم نما القابضة (شركة جامعة أبو ظبي القابضة سابقاً)، وهي مزود رائد في مجال التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة، وجامعة ميديلسكس دبي، وهي أول حرم جامعي لجامعة ميديلسكس خارج مدينة لندن، والتي تعد من أشهر الجامعات العالمية. وتتضمن المنصة الداعمة لأمانات حصة صغيرة من شركة BEGiN، وهي شركة تكنولوجيا تعليم حائزة على جوائز ومقرها الولايات المتحدة، وتمتلك أمانات أيضاً الأصول العقارية لمدرسة "نورث لندن كوليجييت"(NLCS) في دبي بالإمارات العربية المتحدة والأصول العقارية لمركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل (CMRC) في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

للتواصل مع علاقات المستثمرين سارة شديد - رئيس قسم علاقات المستثمرين

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