عجلة التحول الرقمي على المدى الطويل

دبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت أمازون ويب سيرفيسز، المزود الأكثر شمولاً للخدمات السحابية في العالم، وأرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية، اليوم عن تعاونهما لتحديث وتطوير البنية التحتية العالمية لتقنية المعلومات لدى أرامكس. وتُمهّد هذه الخطوة الطريق لرحلة أرامكس العالمية الشاملة نحو التحديث مع أمازون ويب سيرفيسز والتي بدأت من أستراليا، مع نجاح نقل مركز بيانات أوشينيا (DC) إلى سحابة أمازون ويب سيرفيسز.

وفي إطار رحلة التحول الرقمي، تستفيد أرامكس من إمكانات أمازون ويب سيرفيسز السحابية لتعزيز مرونة عملياتها وقوة أدائها وضمان تجارب سلسة لعملائها. وتبني أرامكس من خلال نقل أعباء العمل الرئيسية بشكل استراتيجي إلى سحابة أمازون ويب سيرفيسز، بنية تحتية قابلة للتطوير ومهيئة للمستقبل، تسهم بتسريع تطورها الرقمي وتُعزز أهداف الاستدامة وتُرسي معايير جديدة لتحديث تقنية المعلومات في القطاع العالمي للخدمات اللوجستية.

وفي هذا السياق، قالت فرانسواز روسو، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية والرقمية في أرامكس: "يشكل تعاوننا مع أمازون ويب سيرفيسز ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا العالمية للابتكار والتحديث. سنتمكن عبر نقل بنيتنا التحتية إلى السحابة الرائدة عالمياً لدى أمازون ويب سيرفيسز، من تخفيض التكاليف وتعزيز الأمان وسنبني أساساً أكثر مرونة وقابلية للتوسع ومتانةً لمستقبلنا اللوجستي. وتتيح لنا هذه الخطوة فرصة تسريع مهمة التحول الرقمي وتسخير قوة البيانات وتقديم تجربة فائقة وموثوقة لعملائنا حول العالم".

ومن جانبها، أضافت تانوجا رانديري، نائب رئيس شركة أمازون ويب سيرفيسز في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يشهد قطاع الخدمات اللوجستية تحولات متسارعة. ولأننا نعي دور الذكاء الاصطناعي والبيانات في تمكين الشركات من تحقيق الكفاءة والنمو، يسعدنا في أمازون ويب سيرفيسز أن ندعم شركة عالمية رائدة مثل أرامكس في مسيرتها نحو التحول الرقمي. ومن خلال هذا التعاون، ستتمكن أرامكس من استخدام إمكانات وخدمات أمازون ويب سيرفيسز السحابية الرائدة عالمياً لتعزيز كفاءتها التشغيلية وأمنها وتمهيد الطريق لآفاق جديدة للابتكار. ونتطلع إلى مساعدة أرامكس في وضع معيار جديد للتميّز الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي".

خطة مستقبلية تهدف إلى الاستفادة من إمكانات الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يُعدّ انتقال أرامكس الناجح إلى سحابة أمازون ويب سيرفيسز مثالاً واضحاً على مدى تطور نطاق تبني السحابة الحديثة بالتماشي مع التحول الشامل في القطاع. حيث أظهرت الأبحاث تسارع نمو الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي بمعدل يفوق إجمالي الاستثمارات الرقمية عالمياً، وذلك وفقاً لبحث أجرته شركة IDC. كما أن الشركات أصبحت تُدرك أهمية البنية التحتية السحابية المتينة في دعم مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها.

وشمل المشروع نقل 88 جهازاً افتراضياً، منهم 18 لقواعد البيانات و70 للتطبيقات من مركز بيانات أوشينيا التابع لأرامكس. ويُمثل هذا النقل الشامل نموذجاً لعمليات الخروج المستقبلية من مراكز البيانات، حيث يتميز النموذج ببنية حلول متطورة تستفيد من خدمات التعافي من الكوارث وإدارة الهوية من أمازون ويب سيرفيسز لتلبية متطلبات الأمن والموثوقية والأداء الصارمة.

ويُظهر نجاح نقل مركز بيانات أوشينيا التابع لأرامكس إلى سحابة أمازون ويب سيرفيسز قوة تقنية الحوسبة السحابية في إحداث نقلة نوعية في العمليات اللوجستية. ويرسي هذا التعاون من خلال الجمع بين البنية التحتية السحابية الشاملة لأمازون ويب سيرفيسز وخبرة أرامكس اللوجستية أساساً قوياً لحلول لوجستية حديثة قائمة على الذكاء الاصطناعي والتي ستعزز الكفاءة التشغيلية وتُحسّن تجارب العملاء وتُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة.

وبينما تواصل أرامكس رحلتها نحو التحديث الرقمي مع أمازون ويب سيرفيسز، تستعد الشركتان لإعادة تشكيل مستقبل المشهد اللوجستي الرقمي ووضع معايير عالمية جديدة للابتكار في هذا القطاع.

-انتهى-

#بياناتشركات