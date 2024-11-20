دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ألف للضيافة"، أول وأكبر شركة مستقلة لإدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيعها اتفاقيات لإدارة اثنين من أبرز المنتجعات الفاخرة في المغرب، وهما منتجع "مارشيكا لاجون" في مدينة الناظور، ومنتجع "ميشليفن آند جولف" في إفران. وتولت الشركة مسؤولية إدارة هذين المنتجعين الفاخرين استناداً إلى خبراتها الواسعة لإعادة تعريف تجربة الضيافة الفاخرة، وتعزيز جاذبية المنتجعات في المملكة.

ويقع "منتجع مارشيكا لاجون" الفاخر على الشواطئ النقية للبحر الأبيض المتوسط شمال المغرب، على بُعد 45 دقيقة فقط بالسيارة من مطار الناظور الدولي. يتميز المنتجع بتصميم داخلي يجمع بين العصرية والأصالة المغربية، مع 93 غرفة وجناحًا مصممة بعناية فائقة لتقديم أعلى مستويات الراحة والأناقة. ويضم المنتجع سبعة مطاعم وبارات متميزة، تقدم تجارب طهي فريدة تمزج بين أصالة النكهات المحلية وابتكار الأطباق العالمية. وينفرد هذا المنتجع الفاخر، المصنف من فئة الخمس نجوم، بإطلالات ساحرة على بحيرة مارشيكا، ويقدم مجموعة شاملة من المرافق الترفيهية، تشمل حمامات سباحة داخلية وخارجية، ناديًا شاطئيًا، وخيارات متنوعة للرياضات المائية. بالإضافة إلى ذلك، يضم المنتجع سبا فاخرًا مجهزًا بحمام مغربي تقليدي، ومركزًا متكاملاً للياقة البدنية، لضمان تجربة استجمام متكاملة. يوفر المنتجع أيضًا خيارات مميزة للعائلات، منها نادي للأطفال وملاعب تنس. كما يُعد وجهة مثالية للمناسبات وحفلات الزفاف، بفضل إطلالاته الساحرة على البحيرة وحدائقه الواسعة. يضم المنتجع كذلك مساحات للاجتماعات والمناسبات تمتاز بتصاميم عصرية تفتح على تراسات قابلة للتكيف مع مختلف الفعاليات.

أما "منتجع ميشليفن آند جولف" الفاخر من فئة الخمس نجوم، فيقع في مدينة إفران بإطلالات خلابة على جبال الأطلس المتوسط المهيبة، التي تضفي خلفية طبيعية ساحرة على أجوائه. صُمم المنتجع على طراز شاليهات جبال الألب، ويرتفع 1650 مترًا عن مستوى سطح البحر، ليمنح زواره تجربة مميزة مع ثلوج الشتاء وأجواء جبلية منعشة في الصيف. يبعد المنتجع ساعة واحدة فقط بالسيارة عن مطار فاس سايس الدولي، ويضم 72 جناحًا فاخرًا، تتنوع تصاميمها ضمن أربعة نماذج تصميم وديكور مميزة. كما يحتضن سبعة منافذ راقية لتناول الطعام والمشروبات، الجولف والنادي الريفي صممه جاك نيكلاوس. وتشمل المرافق الترفيهية حمامات سباحة داخلية وخارجية، وناديًا للأطفال، بالإضافة إلى سبا جبلي فاخر مزود بحمامين تقليديين ومركز متخصص للعلاج بالمياه المعدنية. إلى جانب ذلك، يوفر المنتجع مرافق متعددة لعقد الاجتماعات وتنظيم الفعاليات، بما في ذلك مركز أعمال مجهز بالكامل، وقاعة رياضية داخلية متعددة الأغراض، ومسرح ملكي .

وسجل المغرب في عام 2023 رقمًا قياسيًا في أعداد السياح الوافدين، حيث بلغ 14.5 مليون سائح، بزيادة قدرها 34% مقارنة بعام 2022، متجاوزًا الرقم القياسي السابق لفترة ما قبل الوباء لعام 2019 الذي بلغ 13 مليون سائح. يأتي هذا النمو في إطار خطة حكومية بقيمة 580 مليون دولار أمريكي لتعزيز قطاع السياحة، بهدف جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026. تشمل خارطة الطريق الحكومية تطوير خطوط طيران جديدة، استعدادًا لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.

وبهذه المناسبة، قال باني حداد، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ألف للضيافة": "نثمن الثقة التي مُنحت لنا لإدارة هذين المنتجعين الفاخرين في المغرب. كان دخول السوق المغربية هدفًا استراتيجيًا لنا، ووجدنا في هذه الشراكة الانطلاقة المثلى لتحقيق ذلك. إننا في مرحلة حيوية يشهد فيها قطاع السياحة في المملكة المغربية ازدهارًا ملحوظًا، مدعومًا بارتفاع أعداد الزوار والخطط الطموحة لتعزيز هذا القطاع الحيوي. نحن على أتم استعداد للتعاون مع المالكين للارتقاء بتجربة الضيوف في كلا المنتجعين وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها السوق المغربي".

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