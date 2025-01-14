الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "ألف للضيافة" عن توقيع مذكرة تفاهم مع الكلية التقنية العالمية للبنات في المدينة المنورة، وذلك خلال اجتماع المجلس الاستشاري للفصل الدراسي الثاني لعام 2024-2025. وتأتي هذه الخطوة بهدف تمكين الأجيال الجديدة من السعوديات المتخصصات في قطاع الضيافة، وتعزيز حضورهن في سوق العمل.

وشهد اجتماع المجلس الاستشاري حضوراً مميزاً ضم نخبة من ممثلي وزارة التعليم، ووزارة السياحة، وعدداً من القطاعات الحكومية الرئيسية والشركات الخاصة البارزة. وركز الاجتماع على تعزيز الالتزام المشترك بتطوير الكفاءات الوطنية وتنمية القوى العاملة، مع فتح آفاق أوسع للفرص في مختلف القطاعات.

وفي ختام الاجتماع، وقع طارق دويدار، نائب رئيس شركة "ألف للضيافة" في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم مع الكلية التقنية العالمية للبنات في المدينة المنورة. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مميزة نحو تعزيز التعاون المشترك، حيث تهدف إلى توفير فرص التدريب العملي للطالبات السعوديات في الفنادق التي تديرها "ألف للضيافة" في مختلف أنحاء المملكة. كما تسلط مذكرة التفاهم الضوء على إمكانات فرص العمل المستقبلية، بما يدعم جهود المملكة في تعزيز توظيف الكفاءات الوطنية وتنويع مصادر الاقتصاد.

وشارك طارق دويدار بأفكار واقتراحات قيمة تهدف إلى تعزيز مبادرات توظيف الكفاءات الوطنية في قطاع الضيافة. وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ركزت توصياته على أهمية تزويد الطلاب السعوديين بالمهارات والتدريب العملي والخبرات الضرورية للتميز في قطاع السياحة الذي يشهد نمواً متسارعاً ودوراً متزايداً في الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، قال طارق دويدار: "يسعدنا التعاون مع الكلية التقنية العالمية للبنات في المدينة المنورة لتمكين الجيل القادم من الكفاءات السعودية المتخصصة في قطاع الضيافة. تجسد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم المواهب الوطنية، وتتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز نمو قطاع السياحة."

وتواصل شركة "ألف للضيافة" التزامها الراسخ بدعم تنمية المواهب السعودية، بما ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة 2030، وتلعب دوراً محورياً في دفع عجلة نمو قطاعي الضيافة والسياحة في المملكة.

نبذة عن شركة "ألف للضيافة"

تتخذ شركة ألف للضيافة من دبي مقراً رئيسياً لها، وتعد أكبر شركة مستقلة لإدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتميز ألف للضيافة بثقة كبرى العلامات التجارية العالمية، حيث تتولى إدارة الفنادق مباشرة لصالح أصحابها، سواء من خلال نظام الامتياز للفنادق ذات العلامات التجارية، أو كمشغل للعلامة البيضاء للفنادق المستقلة. وتوفر حلول الإدارة المصممة بعناية لأصحاب الفنادق مستوى أعلى من التحكم بأصولهم، ووضوحاً أكبر في العمليات التشغيلية، إلى جانب مرونة تعاقدية تناسب احتياجاتهم. تغطي خدمات ألف للضيافة كافة جوانب تشغيل الفنادق، في مختلف مراحل التطوير، بدءًا من اختيار الموقع والعلامة التجارية، مروراً بالدعم الفني ومرحلة ما قبل الافتتاح، وصولاً إلى العمليات اليومية. وتضم محفظة الشركة مجموعة متنوعة من المشاريع تتجاوز 30 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. لمعرفة المزيد، يرجى بزيارة www.alephhospitality.com.

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