أبوظبي: شاركت "ألف للتعليم"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات المتحدة مقراً لها، الوفد الحكومي الإماراتي في سلسلة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى حيث أجريت مناقشات هامة لتعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات وإندونيسيا في مجال التعليم. وانطلاقاً من التزامها بدفع عجلة التحول الرقمي في التعليم، أبرمت "ألف للتعليم" شراكات استراتيجية لتعزيز حضورها في إندونيسيا من خلال توسيع نطاق استخدام حلولها التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المدارس الإندونيسية.

وشاركت "ألف للتعليم" خلال الزيارة في اجتماعات الطاولة المستديرة بين الإمارات وإندونيسيا، والتي حضرها وفد رفيع المستوى برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، ومعالي سوجيونو، وزير الخارجية الإندونيسي، إلى جانب سعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى إندونيسيا.

وقع جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ "ألف للتعليم"، مذكرات تفاهم بحضور الوزراء، والتي بموجبها ستعمل الشركة على توسيع نطاق حلولها التعليمية في المدارس الإندونيسية. فمنذ انطلاق أعمالها في إندونيسيا عام 2021، دعمت "ألف للتعليم" أكثر من 750,000 متعلم عبر حلولها التعليمية في مواد الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية. وقد أثبتت الدراسات الأثر الإيجابي والملموس لهذه الحلول المبتكرة، التي تُستخدم حاليًا في المدارس في مختلف أنحاء إندونيسيا، مما يعكس فعاليتها في تحسين تجربة التعلم.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ "ألف للتعليم": "فخورون بتمثيل دولة الإمارات كجزء من الوفد المرموق في زيارته لجاكرتا، مما يعكس التزامنا الراسخ بدفع الابتكار في مجال التعليم. ويسعدنا توسيع شبكة شراكاتنا، والمضي قُدُماً في دعم التحول الرقمي في التعليم على مستوى العالم".

تواصل "ألف للتعليم" توسيع تأثيرها في أسواق التعليم العالمية، مستندةً إلى تقنياتها المبتكرة ونهجها القائم على الشراكات الاستراتيجية. ومن خلال هذه الاتفاقيات، تدعم الشركة رؤية إندونيسيا للتحول الرقمي في التعليم، مما يفتح آفاقًا جديدة للطلبة والمعلمين على حد سواء، كما تتماشى هذه الشراكات مع استراتيجية الحكومة الإندونيسية للاستثمار في رأس المال البشري، مع التركيز على تزويد الطلبة بالمهارات الرقمية اللازمة للنجاح في عصر التحول الرقمي.

نبذة عن "ألف للتعليم":

تأسست "ألف للتعليم" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ALEFEDT) في العام 2016، وتعد شركةً حائزة على جوائز ورائدةً في توفير الحلول التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتضع على عاتقها إرساء مفهومٍ جديد لتجربة التعليم للطلبة من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني عشر. وتمكنت الشركة من ترسيخ حضورها المتميز في مجال تكنولوجيا التعليم، حيث يشمل نطاق حلولها حوالي 7000 مدرسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية. وتقدم "منصة ألف" المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجارب تعليمية مخصصة لأكثر من 1.1 مليون من الطلبة المسجلين، متيحةً لهم التعلُّم وفقاً للوتيرة التي تناسبهم، وتحقيق كامل إمكاناتهم في أي وقت ومن أي مكان. وترتكز "ألف للتعليم" على سجلٍ حافل في تطوير مشاركة الطلبة وإنجازاتهم، حيث سجلت معدَّل انتشار بنسبة 100% في الحلقة الثانية (الصفوف من 5 إلى 8) والحلقة الثالثة (الصفوف من 9 إلى 12)، في حين ازدادت درجات الاختبار في إندونيسيا بنسبة 8.5% في اللغة العربية والرياضيات.

وتوفر "منصة ألف" الحائزة على جوائز حلول التعلُّم والتعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تستخدم البيانات في الوقت الفعلي لدعم المنظومة التعليمية. أما "مسارات ألف"، فهو برنامج تكميلي يركز على الطلبة ويتيح التعلم الذاتي، فيما تعد "أبجديات" منصة لتعلُّم اللغة العربية من خلال تقديم محتوى تفاعلي وجذاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع. ويعتبر "أرابيتس" نظاماً متكاملاً لتعلُّم اللغة العربية لغير الناطقين بها، يساعد الطلبة من كافة الأعمار على تعلم وممارسة وتعزيز مهاراتهم في اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب تقديم الدعم للطلبة خلال رحلتهم التعليمية، تدعم "ألف للتعليم" ما يقارب 50,000 معلم بالأدوات التي تثري عملية التعليم، متيحةً تدخلاتٍ عالية التأثير لتطوير نتائج تعلُّم الطلبة. كما تعزز "ألف للتعليم" المشاركة والإنجاز والمساواة في التعلُّم سعياً لإعداد الطلبة للنجاح في عالم يتطور باستمرار.

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