التعيين يؤكد نموذج عمل الشركة القائم على التنفيذ بقيادة خبراء مخضرمين في ظل تنامي الطلب على دعم قضايا إعادة الهيكلة المعقدة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن تعيين نيل هايوارد مديراً عاماً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قسم التحول وإعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط.

وسيتولى نيل قيادة فريق القسم المعني بشؤون منطقة الشرق الأوسط في مكتب الشركة بالعاصمة السعودية، إلى جانب تقديم الدعم للمؤسسات والمستثمرين والهيئات الحكومية، من أجل استكشاف حلول المشكلات المالية والتحديات التشغيلية المعقدة.

ويستند قسم التحول وإعادة الهيكلة في شركة ألفاريز آند مارسال على نموذج عمل فريد بقيادة خبراء ومشغلين مخضرمين، حيث يوفر الدعم العملي للعملاء بهدف مساعدتهم على استكشاف حلول للمشكلات المالية والتحديات التشغيلية المعقدة.

ويتميز نيل بخبرة دولية معمقة تمتد لأكثر من 28 عاماً مع سجل حافل بالإنجازات المتعلقة بالتحول وإعادة الهيكلة انطلاقاً من دوره كمستشار ومسؤول تنفيذي رفيع المستوى. ويعكس تعيينه في منصب مدير إداري الطلب المتزايد في المنطقة على توفير الدعم العملي القائم على تحقيق الأهداف وذلك في إطار استجابة الشركات لحالة عدم اليقين الاقتصادية وتنامي هياكل رأس المال والتحولات الديناميكية التي تشهدها السوق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نيل هايوارد، المدير العام في شركة ألفاريز آند مارسال:

"تستند قيم ألفاريز آند مارسال ومبادئها على توجيه الكفاءات القيادية المناسبة لمعالجة الظروف المعقدة وخلق قيمة من خلال اتخاذ إجراءات عملية. وتتزايد أهمية ذلك في ظل بيئة الأعمال الراهنة، حيث يتوجب على الشركات تحقيق الاستقرار على الأمد القصير، إلى جانب تعزيز مكانتها من أجل النمو طويل الأمد. واتطلع للتعاون مع العملاء في المنطقة لتقديم حلول عملية ومستدامة من شأنها إحداث تأثير إيجابي وتحقيق نتائج ملموسة".

وقدم نيل المشورة في العديد من حالات إعادة الهيكلة المعقدة ورفيعة المستوى، بما يشمل تقديم الدعم للحكومات في المنطقة فيما يتعلق باستثمارات إعادة الهيكلة ضمن القطاعات الاستراتيجية. وتمتد خبرته الواسعة لتشمل قطاعات الطاقة والتعدين والإعلام والتصنيع والغذاء والصحة، مع تركيز على تطبيق تحسينات على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك وتعزيز تدفق السيولة النقدية وإعادة تنظيم الميزانية العمومية.

وإلى جانب أدواره الاستشارية، شغل نيل العديد من المناصب التنفيذية بما يشمل الرئيس التنفيذي لشؤون إعادة الهيكلة ورئيس تنفيذي مؤقت ومدير مالي، حيث تولى قيادة برامج زيادة كفاءة التكلفة وتحقيق استقرار العمليات والوصول إلى مرحلة انتعاش مالي مستدام. ومن الجدير بالذكر توليه قيادة شركة عالمية لخدمات حقول النفط من خلال عملية تغيير جوهرية، حيث نجح في تحقيق مستويات تحسن ملحوظة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك خلال فترة ستة أشهر، وذلك عبر إطلاق مبادرات موجهة لخفض التكاليف وتعزيز السيولة النقدية.

ويقدم قسم التحول وإعادة الهيكلة في شركة ألفاريز آند مارسال الدعم للعملاء في مجموعة واسعة من القضايا بما يشمل عمليات التحول التشغيلي وإعادة الهيكلة المالية والإدارة المؤقتة وحالات الإعسار وإدارة السيولة النقدية. ويعمل الفريق عن كثب مع شبكة ألفاريز آند مارسال العالمية بهدف تقديم حلول متكاملة في مجالات إعادة الهيكلة والتعاملات وتحسين الأداء.

لمحة عن شركة ألفاريز آند مارسال

تأسست شركة ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الاستشارية، وتُعرف بنهجها القائم على القيادة، والتنفيذ والنتائج. تقدم الشركة خدمات استشارية متخصصة في تحسين الأداء المؤسسي وإدارة التحول، من خلال حلول عملية مصممة لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجه العملاء. وبفضل شبكتها العالمية التي تضم نخبة من الخبراء التنفيذيين، والاستشاريين من الطراز الأول، والمسؤولين السابقين، والمتخصصين في مختلف القطاعات، تُمكّن ألفاريز آند مارسال الشركات ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية من قيادة التحول، وتقليل المخاطر، وتحقيق القيمة في مختلف مراحل النمو.

