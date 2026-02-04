الشراكة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز النماذج التشغيلية وتحقيق النمو المستدام للشركات الناشئة الواعدة

الدوحة، قطر: أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سنونو، التطبيق القطري الشامل الرائد في التكنولوجيا، بهدف دعم تطوير منظومة الشركات الناشئة عالية النمو في دولة قطر من خلال حاضنة أعمال سنونو، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية على هامش فعاليات قمة الويب قطر، التي أقيمت في الدوحة في الفترة من 1 الى 4 فبراير، بمشاركة ألفاريز آند مارسال بصفتها شريكاً استراتيجياً للقمة، في خطوة تؤكد التزامها تجاه دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال على مستوى الدولة.

وستتولى ألفاريز آند مارسال بموجب المذكرة دور الشريك المعرفي لحاضنة سنونو، حيث ستقدم إرشادات عملية متخصصة في المجالات التجارية والمالية والتشغيلية، إضافةً إلى الجاهزية للاستثمار والحلول التقنية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تمكين الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز نماذجها التشغيلية.

وتجمع هذه الشراكة بين الدور المحوري لشركة سنونو في المشهد التقني والريادي القطري، وخبرة ألفاريز آند مارسال في تقديم المشورة لرواد الأعمال والمستثمرين ومؤسسات القطاع العام حول تحسين الأداء وخلق القيمة. وعلى عكس النماذج الاستشارية التقليدية، ينصبّ التركيز على تحويل الاستراتيجيات إلى واقعٍ ملموس مع الحرص على بناء القدرات والتنفيذ الفعلي.

وفي هذا الإطار، قال كولي سبينك، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "يقود فرق عملنا خبراء تشغيليون متمرسون قاموا ببناء وإدارة وتحويل شركات كبرى، حيث إن توظيف هذه الخبرات ضمن منظومة الشركات الناشئة في قطر كفيلٌ بتعزيز المبادئ الأساسية لفرق القيادة، وتذليل عقبات التنفيذ، والتمهيد للنمو والاستثمارات المستدامة. إذ لا نكتفي بتقديم المشورة، بل نشارك فعلياً في القيادة والتنفيذ وتحقيق القيمة، وهو النهج الذي سنعتمده في قطاع الشركات الناشئة القطري من خلال شراكتنا مع سنونو."

من جانبه، قال حمد الهاجري، مؤسس شركة سنونو: "يمثل هذا التعاون توحيدًا للجهود بين شريكين يمتلكان خبرات متكاملة لدعم منظومة ريادة الأعمال في قطر. فمن خلال الجمع بين قوة سنونو كمنصة رقمية وطنية وخبرة ألفاريز آند مارسال التنفيذية العالمية، سنوفر للمؤسسين داخل حاضنتنا دعماً عملياً يساعدهم على بناء نماذج تشغيل أقوى وتحقيق نمو مستدام يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي القطري".

وتشهد بيئة الشركات الناشئة في قطر نمواً مستمراً، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة %13.6 خلال العام الماضي، كما أظهرت البيانات زيادة بنسبة %90 في مشاركة الشركات المحلية في الفعاليات الدولية. وستعمل الجهتان معاً لدفع عجلة التقدم في هذا القطاع، مع استكشاف الفرص المتاحة لدعم الحكومة في المشاريع الرقمية والتقنية التي تعزز رؤية قطر الوطنية 2030

وتعمل ألفاريز آند مارسال الشرق الأوسط مع الحكومات والجهات التابعة لها والمكاتب العائلية وشركات الملكية الخاصة والشركات الكبرى في مهام معقدة وعالية التأثير، وتشمل النمو والتحول الجذري وإعادة الهيكلة ودعم الصفقات. وتتميز الشركة باستقلاليتها ونهجها القائم على التنفيذ الفعلي، مدعومةً بفرق عمل ميدانية في الأسواق الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك مقرها الجديد في الدوحة، حيث جاء افتتاح المقر الجديد لتعزيز التعاون المباشر مع المؤسسات القطرية وشركائها.

وفي إطار هذا التعاون، تعتزم ألفاريز آند مارسال تقديم رؤى مستمدة من مشاريعها الإقليمية والدولية، مع التركيز على المجالات الحيوية لتطوير الشركات الناشئة، بما في ذلك الانضباط المالي، والكفاءة التشغيلية، والنماذج التجارية القابلة للتوسع، والتواصل مع المستثمرين. كما تدعم هذه الاتفاقية الأولويات الوطنية لرؤية قطر الوطنية طويلة الأمد، التي تركز على التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وتهدف هذه الشراكة إلى المساهمة في خلق مشهد ابتكاري أكثر مرونة وتنافسية من خلال دعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل نضجها.

جدير بالذكر أنه جرى الإعلان عن هذه الشراكة خلال قمة الويب قطر، التي تجمع مؤسسي الشركات والمستثمرين وصنّاع السياسات وقادة التكنولوجيا من المنطقة والعالم. وتعكس مشاركة ألفاريز آند مارسال في هذه الفعالية التزام الشركة بدعم الشركات الناشئة وأجندة التحول في منطقة الشرق الأوسط.

لمحة عن شركة ألفاريز آند مارسال

تأسست شركة ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الاستشارية، وتُعرف بنهجها القائم على القيادة، والتنفيذ والنتائج. تقدم الشركة خدمات استشارية متخصصة في تحسين الأداء المؤسسي وإدارة التحول، من خلال حلول عملية مصممة لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجه العملاء. وبفضل شبكتها العالمية التي تضم نخبة من الخبراء التنفيذيين، والاستشاريين من الطراز الأول، والمسؤولين السابقين، والمتخصصين في مختلف القطاعات، تُمكّن ألفاريز آند مارسال الشركات ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية من قيادة التحول، وتقليل المخاطر، وتحقيق القيمة في مختلف مراحل النمو.

نبذة عن سنونو:

تأسست سنونو عام ٢٠١٩، وهي الشركة التقنية الرائدة في قطر والتطبيق الشامل متعدد الخدمات، حيث تقدم حلولاً في التجارة الإلكترونية والخدمات الذكية والحلول عند الطلب. وانسجاماً مع توجه قطر نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، تقود سنونو الابتكار في خدمات التوصيل والتجارة السريعة والخدمات اللوجستية للميل الأخير وحلول الأعمال، عبر ربط العملاء والتجار والشركاء في مختلف أنحاء الدولة بسلاسة. وتعد سنونو من أسرع شركات التقنية نمواً في قطر، وتسهم في دعم التحول الرقمي عبر حلول تقنية متقدمة، مع التزام مستمر بتنمية الكفاءات المحلية وتعزيز الابتكار.

-انتهى-

#بياناتشركات