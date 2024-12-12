نيويورك، الولايات المتحدة/ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "ألب إنفست بارتنرز" (AlpInvest Partners)، الشركة الاستثمارية العالمية الرائدة في مجال الأسهم الخاصة والتابعة لـ "كارلايل" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز CG)، وشركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن تأسيس شراكة جديدة للاستثمار المشترك في مجال التمويل الائتماني لتوفير تمويل مضمون للصناديق الاستثمارية على مستوى العالم.

تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تستند إلى علاقة طويلة الأمد بين "مبادلة" و"كارلايل"، خطوة رئيسية في استراتيجية التمويل المضمون الخاصة بشركة "ألب إنفست"، التي انطلقت في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، قادت "ألب إنفست" صفقات تمويل بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، مما عزّز مكانتها الريادية في هذا القطاع. وستساعد الشراكة الجديدة على تحسين قدرة "ألب إنفست" على تقديم دعم فعّال لشركات إدارة الأسهم الخاصة في سعيها لتحقيق قيمة مضافة لصناديقها. وبالنسبة لـ "مبادلة"، فإن توسيع استراتيجيتها الاستثمارية الائتمانية لتشمل القروض المضمونة بقيمة المحافظ الاستثمارية للصناديق، يمنحها فرصة دخول قطاع الديون الخاصة سريع النمو والذي يُعدُّ مكملاً لشراكاتها الاستثمارية الحالية في مجالات الإقراض المباشر، والائتمان الثانوي، وديون العقارات، وتمويل البنية التحتية والتكنولوجيا.

وفي هذه المناسبة، قال فابريزيو بوكياردي، رئيس قسم استثمارات الائتمان في "مبادلة": "يسعدنا توسيع علاقتنا طويلة الأمد مع ’كارلايل’ من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة التي ستستثمر في توفير تمويل مضمون للصناديق الاستثمارية، وستستفيد من الخبرة المميزة لشركة ’ألب إنفست’ في هذا المجال لمواكبة هذا السوق المتنامي."

وقد تمكنت هذه الشراكة من إنجاز أول استثماراتها.

ومن جانبه، قال مايكل هاكر، الرئيس الدولي لتمويل المحافظ الاستثمارية في "ألب إنفست": "تنسجم هذه الشراكة الجديدة مع رؤية ’ألب إنفيست’ لتوفير دعم تمويلي مؤثر لصناديق الأسهم الخاصة يساعدها على مواصلة تحقيق قيمة مضافة لشركائهم. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نقلة نوعية لمنصة التمويل الثانوية وتمويل المحافظ لدينا، وخطوة مهمة إلى الأمام لتوسيع نطاق أعمالنا وقدراتنا لتلبية الاحتياجات المتنامية لشركائنا في قطاع الأسهم الخاصة."

وتجدر الإشارة أن "ألب إنفست" و"مبادلة" ملتزمتان بتقديم حلول تمويلية مصممة بعناية لدعم تعزيز قيمة الصناديق الاستثمارية على الأجل الطويل والتي يقومان بتمويلها، كما أكدتا التزامهما الكامل بالتقيد بالإرشادات الأخيرة التي صدرت عن الرابطة المؤسسية للشركاء المحدودين.

نبذة عن ألب انفست بارتنرز

ألب إنفست (AlpInvest)شركة تابعة لمجموعة كارلايل (Carlyle) المدرجة في بورصة ناسداك (NASDAQ: CG) وتُعد واحدة من أبرز شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة على مستوى العالم، حيث تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 80 مليار دولار، وتضم أكثر من 500 مستثمر حتى 30 يونيو 2024. وقد نفذت الشركة استثمارات مع أكثر من 360 من شركات إدارة استثمارات الأسهم الخاصة، وخصصت ما يقرب من 100 مليار دولار شملت التزامات أولية لصناديق الأسهم الخاصة، وصفقات ثانوية، وتمويلات محافظ استثمارية، واستثمارات مشتركة. يعمل لدى ألب إنفست أكثر من 230 موظفًا في نيويورك، وأمستردام، وهونغ كونغ، ولندن، وسنغافورة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.alpinvest.com.

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,111 مليار درهم إماراتي (302 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com.

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