· إقبال غير مسبوق ومرافق فاخرة تعيد تعريف مفهوم الحياة الحضريّة

· المشروع يضع "أكيوب" على خارطة النخبة العقاريّة في الإمارات

أعلنت "أكيوب للتطوير العقاري" -الشركة التي رسّخت حضورها عبر سلسلة من المشاريع السكنيّة والتجاريّة التي تجمع بين الابتكار في التصميم والالتزام بالجودة عن بدء أعمال البناء في مشروعها السكني الجديد "فيغا"، والذي يُعد ثالث مشاريعها الرئيسيّة في إمارة دبي، ضمن رؤية استراتيجيّة تهدف إلى توسيع بصمتها في قطاع التطوير العقاري بالدولة. ويأتي هذا المشروع ليعكس التزام الشركة المتزايد بتقديم تجارب سكنيّة مبتكرة تواكب تطلعات الجيل الجديد، وتعزّز من مكانتها كمطوّر يتميّز بالابتكار والتكامل في تنفيذ المشاريع.

ويقع "فيغا" في قلب مدينة دبي الرياضيّة، إحدى الوجهات السكنيّة الأسرع نمواً في الإمارة، وقد شهد المشروع منذ الإعلان عنه إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمشترين على السواء، حيث تم بيع أكثر من 95% من وحداته السكنيّة في وقت قياسي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مشاريع "أكيوب" في السوق. ومن المقرّر أن يتم تسليم المشروع بالكامل في الربع الثاني من عام 2027، مع التزام الشركة بتقديم أعلى معايير الجودة في التنفيذ والتسليم.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطة الشركة الطموحة لإطلاق 10 مشاريع جديدة خلال العامين المقبلين، بما في ذلك مشاريع متميّزة على طول شارع الشيخ زايد، ما يعكس التوسّع الاستراتيجي السريع لـ"أكيوب" في السوق العقاري بدبي. واستُوحي اسم المشروع "فيغا" من النجم الأكثر لمعاناً في كوكبة "القيثارة" الشماليّة، ليجسّد البرج السكني المكوّن من 23 طابقاً رؤيةً مستقبليّة تمزج بين الفخامة والطبيعة. ويضم المشروع 129 وحدة سكنيّة تشمل استوديوهات وشققاً بغرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، صُمّمت بعناية لتوفّر مزيجاً من الراحة، والأناقة، والمواصفات العمليّة.

ويمنح "فيغا" سكّانه تجربة سكنيّة متكاملة من خلال أكثر من 35 مرفقاً وخدمة عصريّة، من أبرزها: مسبح يلامس الغيوم ويُحاكي الفخامة في أعلى درجاتها، وسينما مفتوحة في الهواء الطلق، وشلال مائي، ومساحات مخصّصة للعافية والاسترخاء، وملعب "بيكل بول"، وصالة ألعاب إلكترونيّة، وأنظمة منازل ذكيّة، جميعها مدمجة بطريقة تعكس أسلوب حياة مستوحى من الطبيعة في قلب دبي.

كما تُوّجت خطوات "أكيوب" التوسّعية بتحقيق تكامل إنتاجي متكامل عبر ذراعها الصناعيّة "أكيوب إندستريز"، ما يُتيح تنفيذ الأعمال الداخليّة -من النجارة إلى التشطيبات- بمعايير غير مسبوقة من الجودة والسرعة، ويمنحها ميزة تنافسيّة راسخة في القطاع العقاري المحلّي، ويعزّز من موقعها كمطوّر عقاري رائد في الإمارة.

وفي هذا السياق، صرّح رامجي آيير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أكيوب للتطوير العقاري: "بدء أعمال البناء في مشروع ’فيغا‘ يُعتبر تجسيداً عمليّاً لرؤية مستوحاة من طموح دبي المتجدّد".

وأضاف آيير قائلاً: "هذه المدينة لا تتوقّف عن إعادة ابتكار المستقبل، و’فيغا‘ هو تعبير صريح عن هذا الطموح، إذ يجمع بين الطبيعة والفخامة العصريّة ليقدّم تجربة سكنيّة استثنائيّة. رؤيتنا واضحة: تطوير مساحات تعزّز أسلوب الحياة وتساهم في مستقبل دبي المزدهر."

ومع التقدّم المتسارع في أعمال البناء والزخم الاستثنائي في حركة المبيعات، يواصل مشروع "فيغا" ترسيخ مكانته كمشروع واعد ضمن المشهد العمراني المتجدّد في مدينة دبي الرياضيّة. ومن المتوقّع أن يتحوّل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى أحد أبرز المعالم العقاريّة المميّزة في المنطقة، بفضل تصميمه المعماري العصري، ومرافقه المتكاملة، وموقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الحيويّة والهدوء.

حول "أكيوب للتطوير العقاري"

تُعتبر "أكيوب للتطوير العقاري" واحدة من أفضل الشركات الصاعدة بسرعة في قطاع التطوير العقاري بدبي، حيث رسّخت حضورها عبر سلسلة من المشاريع السكنيّة والتجاريّة التي تجمع بين الابتكار في التصميم والالتزام بالجودة.

وتتميّز الشركة برؤية مستقبليّة واضحة تسعى من خلالها إلى تقديم حلول تطوير متكاملة ومبتكرة تُواكب تطلعات المستثمرين والمقيمين على السواء، مع فهم عميق لخصوصيّة السوق العقاري في دبي. كما تعمل "أكيوب" على تسريع إنجاز المشاريع وضمان نجاحها من المراحل الأولى، ممّا يوفّر قيمة مضافة لعملائها وشركائها.

وتهدف الشركة إلى تطوير وبيع مليون قدم مربّعة من المساحات العقاريّة مع نهاية عام 2025. ومع إطلاق مشروع "فيغا"، يصل إجمالي المساحات المطوّرة من قبل "أكيوب" إلى ما يقارب 550,000 قدم مربّعة منذ سبتمبر 2023، في وقت تواصل فيه الشركة جهودها للاستحواذ على المزيد من الأراضي في دبي بهدف إطلاق مشاريع سكنيّة إضافيّة بحلول عام 2026.

لمزيد من المعلومات:

www.acubedevelopments.com

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