"مشروع أكوا باور داو" يُعد محطة هجينة قابلة للتوزيع بقدرة 150 ميجاواط باستثمارات تقدر بنحو 800 مليون دولار أمريكي

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا: أعلنت شركة أكوا باور، الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة لـ "مشروع أكوا باور داو - ACWA Power Project DAO"؛ والذي يُعد محطة هجينة قابلة للتوزيع بقدرة 150 ميجاواط، وذلك بصفتها المساهم الرئيسي والمطور للمشروع.

وقع الاتفاقية كل من معالي جويدي منتاشي، وزيرَ الموارد المعدنية والطاقة في جمهورية جنوب أفريقيا، والسيد سيغوموكو شيبرز من شركة "إسكوم"، والسيد أشلي سينغ، ممثلاً عن "أكوا باور بروجيكت داو".

وتقع المحطة في مقاطعة كيب الشمالية بجنوب أفريقيا، حيث سيتم تجهيزها بأكبر منشأة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البلاد بقدرة إنتاجية تصل إلى 442 ميجاواط، بالإضافة إلى 1,200 ميجاواط من تخزين البطاريات، ومن المتوقع أن تكون واحدة من أكبر المحطات في العالم. ومن المقرر بدء عمليات التشغيل التجاري بحلول الربع الثاني من عام 2026، مما يضيف سعة كبيرة قابلة للتوزيع على الشبكة. ويتضمن المشروع نطاقاً مهماً لتكامل النقل، يتضمن رفع قدرات محطة النقل الفرعية، بالإضافة إلى محطة توزيع جديدة ستعملان معًا على تسهيل الوصول إلى الشبكة لمشاريع الطاقة المتجددة الأخرى في المنطقة، والمساهمة في خفض الأحمال على شبكة طاقة كيب الشمالية.

تعليقاً على الاتفاقية، صرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "بصفتنا شركة تسهم في تحول الطاقة في الأسواق ذات النمو العالي؛ نفخر بأن نكون جزءاً رئيسياً من الحراك التنموي الجاري في جنوب أفريقيا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال دورنا في تزويدها بالطاقة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر بشكلٍ موثوق ومستدام، وبأقل تكلفة ممكنة". وأضاف أرتشيلي: "مشروع داو يعتبر أحد المشاريع الرائدة التي نقوم بإدارتها في جنوب أفريقيا، وذلك بعد نجاح مشروع أكوا باور سولافريكا بوكبورت للطاقة الشمسية المركزة، ومشروع محطة ريدستون للطاقة الشمسية المركزة، ودورهما في الاستثمار المركّز لتنمية المجتمع المحلي".

وفي عام 2021؛ تم الإعلان عن مشروع أكوا باور داو - ACWA Power Project DAO بصفته أحد أفضل العروض التي تم تقديمها في برنامج مشتريات مشروعات الطاقة المستقلة لتخفيف المخاطر، وبأقل تعرفة. ومن المتوقع أن يكون المشروع أحد أكبر الاستثمارات الهجينة الجاري التطوير بقطاع الطاقة المتجددة في جمهورية جنوب أفريقيا، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 800 مليون دولار أمريكي. وتقود شركة أكوا باور تحالف المستثمرين كمطور رئيسي، إلى جانب كل من شركتي Thebe Investment Corporation Pty Ltd - Aventro Investments Pty Ltd.

بالإضافة إلى دوره في توفير طاقة نظيفة للشبكة الوطنية؛ سيُسهم مشروع "أكوا باور داو" في رفع جودة الحياة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في جنوب أفريقيا، وذلك من خلال توفير فرص العمل الجديدة، والاستفادة من سلاسل التوريد المحلية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الاعتماد على المحتوى المحلي في المشتريات خلال فترة البناء والتطوير إلى نحو 50%، كما سيوفر المشروع خلال عمليات البناء والتطوير، أكثر من 1,000 فرصة عمل، سيُخصص نحو 25% منها، لأبناء المجتمع المحلي.

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حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 77 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 310.5 مليار ريال سعودي (82.8 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 53.69 جيجاواط من الكهرباء و7.64 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com