محطة "كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية" في جمهورية مصر العربية تبلغ كامل سعتها الإنتاجية 200 ميغاواط، بالإضافة إلى الشغيل التجاري.

استثمارات أكوا باور في إفريقيا تبلغ نحو سبعة مليارات دولار أمريكي.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أكوا باور، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن تحقيق محطة "ريدستون" للطاقة الشمسية المركّزة في جنوب إفريقيا، سعة إنتاجية وصلت إلى 50 ميجاواط، حيث من المنتظر أن تحقق سعتها الإنتاجية القصوى البالغة (100 ميغاواط)، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي التنسيق الناجح لعمليات محطة ريدستون مع الشبكة الوطنية لكهرباء جنوب إفريقيا، من خلال تعاون أكوا باور مع شركتي "هيرلو غاز"، و"سيبكو3"، وترسيخًا لمكانة أكوا باور كأكبر مستثمر خاص في قطاع الطاقة المتجددة في إفريقيا. ويوفّر المشروع الطاقة النظيفة لنحو 200 ألف أسرة، مع خفض انبعاثات الكربون بشكلٍ كبير.

في سيّاق متصل؛ بلغت محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جمهورية مصر العربية سعتها الإنتاجية الكاملة، (200 ميغاواط)، مما يمثل إنجازًا آخرًا يندرج ضمن محفظة أكوا باور المتنوعة للمشاريع التي يجري تطويرها في القارة الإفريقية.

ومع تجاوز استثماراتها الحالية في إفريقيا حاجز سبعة مليارات دولار أمريكي؛ تُعد أكوا باور شركة رائدة في قطاع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة على مستوى القارّة، حيث تعتبر اليوم الشركة الرائدة في تأمين موارد الطاقة والمياه في إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة دورها المتكامل في تطوير مشاريعها الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر وعمليات تخزين الطاقة في البطاريات، مما يدعم بشكل أكبر مشهد الطاقة المتجددة في إفريقيا. وتؤكد الاتفاقيات الأخيرة مع الحكومتين المصرية والتونسية التزام أكوا باور بتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وإضفاء قيمة إيجابية واضحة الأثر لمجتمعات الدول الإفريقية التي تتواجد وتعمل بها.

في هذا الإطار، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور ماركو أرتشيلي: "تعكس استثماراتنا في إفريقيا التزامنا بتحقيق النمو المستدام من خلال الشراكات الاستراتيجية التي نعقدها، والتقنيات المتطورة التي نستخدمها في مشاريعنا. تُعد أكوا باور شركة رائدة ماليًا، وشريكًا موثوقًا يلعب دورًا مهمًا في رسم مستقبل الطاقة والمياه في إفريقيا. نحن حريصون على مواصلة الاستثمار بشكلٍ أكبر مع توافر الفرص التي تعزز من دورنا الإيجابي الذي اعتدنا أن نقدمه لمجتمعات الدول الإفريقية التي نتواجد ونطوّر بها".

وتضم أكوا باور اليوم محفظة مشاريع متنوعة تنتج 65 جيجاواط من الطاقة، حيث تمتاز بتوفير خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر من خلال مساهمتها في تطوير مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، حيث من المتوقع أن تبدأ شركة نيوم للهيدروجين الأخضر بعمليات الإنتاج بحلول عام 2026. وبعد نجاحها في تحقيق أدنى تعرفة لتحلية المياه في العالم، تتمتع أكوا باور بمكانة رائدة لتعزيز الوصول إلى المياه النظيفة بأسعار تنافسية وموثوقية عالية الكفاءة، مما يعزز من التزامها بتحقيق الاستدامة في القارة الإفريقية.

وفي ظل وجود خطة طموحة تم الإعلان عنها في عام 2023، تعمل على مضاعفة حجم أعمالها ثلاث مرات ما هي عليه اليوم، وتواصل التوسّع في جميع أنحاء العالم تحقيقًا لمهمتها المتمثلة في تقديم حلول طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة بما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات التي تتواجد وتعمل بها. وبفضل سجلها الحافل بالإنجازات، والطلب المتزايد على البنية التحتية المستدامة، تتمتع الشركة بمكانة جيدة لقيادة التحول، والتأثير الطويل الأمد من خلال استثماراتها في إفريقيا، والعالم.

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها أكثر من 4,000 موظف، وهي حالياً موجودة في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 90 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 77353. مليار ريال سعودي (.394 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 65.6 جيجاواط من الكهرباء، و8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com

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