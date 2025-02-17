أطلقت أكسيونا برنامجًا مبتكرًا يهدف إلى تنمية المهارات التشغيلية للنساء، وتزويدهن بالمعرفة والخبرة اللازمة للنجاح في قطاع المياه. يستمر البرنامج لمدة ستة أشهر، إذ يوفر للمشاركات تدريبًا عمليًا مكثفًا وإرشادًا مهنيًا بإشراف خبراء في إدارة المشاريع والعمليات، مما يساعدهن على اكتساب المهارات التقنية والتشغيلية المطلوبة لتعزيز مسيرتهن المهنية في هذا المجال الحيوي.

يركز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: التوعية بالصحة والسلامة والبيئة (HSE)، والتدريب الفني المصمم خصيصًا للمبتدئات اللواتي لا يملكن خبرة تقنية مسبقة، والتدريب السلوكي لتعزيز بيئة عمل آمنة ومحترمة وشاملة. من خلال هذا البرنامج، ستكتسب المشاركات معرفة عملية حول تشغيل وصيانة المحطات، مع فهم أعمق للوظائف التشغيلية الأساسية والمهام اليومية للإدارات المعنية.

إلى جانب التدريب الفني والتشغيلي، يركز البرنامج على تعزيز السلوك المهني في بيئة العمل، حيث يزوّد المشاركات والفرق الميدانية بالمهارات اللازمة للتعامل مع أي سلوك غير لائق، بما في ذلك التمييز غير القانوني، والتنمر، والتحرش، والاستهداف، والتشهير. يهدف هذا النهج المتكامل إلى ترسيخ بيئة عمل آمنة ومحترمة تدعم جميع العاملين.

تفخر أكسيونا بالتقدم الملحوظ الذي أُحرز في قطر لتعزيز التنوع داخل القطاع، حيث تمثل النساء أكثر من 30% من فريق التشغيل والصيانة (O&M) في قطاع المياه، وهو إنجاز رائد في هذه الصناعة. يعكس هذا النجاح التزام أكسيونا بتبني سياسات تدعم الشمولية، كما يجسد رؤية قطر في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تمكين المرأة. ومع ذلك، تدرك أكسيونا أن الطريق نحو التغيير مستمر، وتواصل التزامها بزيادة تمثيل المرأة في القوى العاملة، سعيًا لتعزيز دورها المهني والمساهمة في بناء مجتمع أكثر إنصافًا وشمولية بما يتماشى مع الرؤية الوطنية طويلة المدى.

يستهدف البرنامج النساء اللواتي يتمتعن بروابط قوية مع المجتمع المحلي ولديهن رغبة حقيقية في اكتساب المهارات التقنية اللازمة للعمل في قطاع المياه. بعد استكمال التدريب الذي يمتد لستة أشهر، ستقوم أكسيونا بتقييم أداء المشاركات والنظر في إمكانية توظيفهن بناءً على احتياجات الشركة في محطاتها المائية. سيوفر البرنامج للمشاركات خبرة عملية في مشاريع التشغيل والصيانة (O&M)، بما في ذلك محطة تحلية رأس أبو فنطاس ومحطة تحلية أم الحول بتقنية التناضح العكسي، مما يسهم في إعدادهن للانخراط بسلاسة في سوق العمل في قطاع المياه.

يمثل هذا البرنامج تطورًا مهمًا في جهود أكسيونا لتعزيز التنوع ودمج المزيد من الكفاءات النسائية في المجال التقني. من خلال تمكين النساء وإتاحة الفرص لهن في مجالات كانت تقليديًا ذات تمثيل محدود، تسعى أكسيونا إلى إرساء أسس لمستقبل أكثر شمولًا واستدامة.

أكسيونا شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خال من الكربون. يشمل عرض أعمالها الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وإدارتها، وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئيا، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك. أصبحت الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. وقد سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 17.02 مليار يورو في عام 2023 ولها وجود تجاري في أكثر من 40 دولة. www.acciona-energia.com

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