تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي: حصلت محطة "تسونغ كوان أو" في هونغ كونغ على جائزة "أفضل محطة تحلية مياه للعام"، فيما نالت محطات المدينة المنورة وتبوك وبريدة في المملكة العربية السعودية جائزة "أفضل مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي للعام"

باريس، فرنسا، 19 مايو 2025: فازت شركة "أكسيونا" بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز المياه العالمية، التي تنظمها مجلة "غلوبال ووتر إنتليجنس" (Global Water Intelligence)، وذلك خلال حفل أُقيم في باريس. وقد حصلت الشركة على جائزة "أفضل محطة تحلية مياه للعام" عن محطة تحلية "تسونغ كوان أو" في هونغ كونغ، وكذلك جائزة "أفضل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي للعام" عن محطات المعالجة المستقلة في المدينة المنورة 3، وبريدة 2، وتبوك 2 في المملكة العربية السعودية.

تم إنشاء محطة تحلية "تسونغ كوان أو" من قبل شركة أكسيونا بالشراكة مع شركة جاردين الهندسية المحدودة (Jardine Engineering Corporation Limited) والشركة الصينية العامة للهندسة (China State Construction Engineering Limited)، وبدأت العمل في عام 2024. وتبلغ قدرتها التشغيلية 137 ألف متر مكعب يوميًا، وتوفّر المياه لنحو 850 ألف نسمة. وبفضل تقنية التناضح العكسي، تمثل هذه المحطة حلًا فعّالًا لهونغ كونغ في مواجهة تحديات تغير المناخ وقلة هطول الأمطار، إذ تُسهم في تلبية نحو 5% من إجمالي الطلب على المياه العذبة في المدينة.

وتتميّز محطات معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة في المدينة المنورة وتبوك وبريدة، التي أنشأتها شركة أكسيونا في المملكة العربية السعودية، بتقنياتها المبتكرة في تقليل البصمة البيئية والمادية للمشاريع، حيث تقوم المحطات الثلاث بمعالجة مياه الصرف الصحي لنحو مليوني نسمة، وتدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها، بما يتماشى مع "رؤية السعودية 2030" الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.

وتُمنح جوائز "غلوبال ووتر إنتليجنس" سنويًا خلال القمة العالمية للمياه، وتكرّم أبرز الإنجازات في قطاع المياه العالمي ضمن فئات متعددة. وتسلّط هذه الجوائز الضوء على المبادرات والشركات التي تسهم في تطوير القطاع من خلال تحسين الأداء التشغيلي، وتبنّي نماذج مالية مستدامة، واستخدام التقنيات المبتكرة.

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