الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "ثروة"، إحدى أبرز منصات الاستثمار والتمويل الشخصي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن أصول مستخدميها تجاوزت المليار دولار أمريكي لتصبح بذلك أول منصة تكنولوجيا مالية محلية تحقق هذا الإنجاز.

وكانت "ثروة" قد شاركت في أول برنامج لتسريع نمو شركات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات والذي انطلق من مركز دبي المالي العالمي عام 2017، وحصلت حينها على أول رخصة اختبار ابتكار من قبل سلطة دبي للخدمات المالية مع دعم من صندوق التكنولوجيا المالية التابع للمركز. وبذلك تكون المنصة من أوائل الشركات التي ساهمت في تشكيل مشهد التكنولوجيا المالية في المنطقة. وحقق مركز دبي المالي العالمي منذ ذلك الحين نمواً مطرداً ليصبح واحداً من أهم خمسة مراكز عالمية في مجال التكنولوجيا المالية. ويؤكد هذا النجاح على الدور المحوري الذي تلعبه المراكز المالية في تمكين نمو وازدهار المنظومة المالية في المنطقة.

يشكل تخطي أصول مستخدمي "ثروة" عتبة المليار دولار أمريكي دليلاً ملموساً على مرونة البنية التحتية الاقتصادية لدولة الإمارات وتنامي الوعي المالي للسكان. ويؤكد هذا الإنجاز كذلك على الدور المحوري للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في رسم ملامح المرحلة التالية لنمو النظام المالي في المنطقة.

وقال مارك شهوان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثروة: "عندما انطلقت منصة ’ثروة‘، اعتقد الكثيرون أن الاستثمار الشخصي لن ينجح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ظناً منهم بعدم نضج هذه الثقافة هنا بالشكل الكافي؛ غير أن إنجازنا اليوم بتخطي أصول العملاء عتبة المليار دولار أمريكي يُثبت أن الأمر ليس صحيحاً؛ فالطلب كان موجوداً دائماً، وكنا بحاجة فقط إلى الثقة وسهولة الوصول ومنتج بسيط من تصميم فريق متمرس. كل ما في الأمر أن المستثمرين الأفراد في هذه المنطقة كانوا يفتقرون إلى الخدمات اللازمة، وها نحن نرى نتائج ذلك اليوم في حجم المشاركة ومجتمع المستثمرين الذي بدأ يتشكل بالفعل؛ إذ يبني المستثمرون محافظهم الاستثمارية بكفاءة كبيرة كان يُعتقد سابقاً أنها حكر فقط على المؤسسات".

وأضاف جاد صايغ، المؤسس المشارك والمدير التقني في "ثروة": "هذا إنجاز كبير لعملائنا، ويؤكد قدرتهم على النمو من خلال استثمار أموالهم وإدارة محافظهم الاستثمارية بالكفاءة المطلوبة. ولا شك أن السرعة التي وصلنا بها إلى هذه المرحلة تُظهر مدى سرعة اكتساب الزخم بمجرد أن يبدأ الناس بالاستثمار".

من جانبه، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "لطالما التزم مركز دبي المالي العالمي بتوفير بيئة حاضنة لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل ’ثروة‘. وبصفتها من أوائل المشاركين في برنامج مسرّع ’فينتك هايف‘ التابع لمركز دبي المالي العالمي، استفادت ’ثروة‘ من منصة مصممة لتسريع النمو مدعومةً بالبيئة التجريبية التنظيمية التي وفرتها سلطة دبي للخدمات المالية وصندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي. ويعكس وصول أصول العملاء إلى مليار دولار أمريكي قوة استراتيجية ’ثروة‘ ومكانة مركز دبي المالي العالمي كواحد من أفضل خمسة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية، مما يُمكّن الشركات الناشئة من التوسع في جميع أنحاء الإمارات والمنطقة. ونحن فخورون بدعم مسيرتهم التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاستثمار".

ويواصل قطاع التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي نموه المتسارع مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 15% حتى عام 2030. وفي ظل تسارع تبني التقنيات الرقمية والتغيرات في سلوك المستثمرين، تبرز "ثروة" كلاعب رئيسي يجمع بين احتياجات المستثمرين الأفراد والبنية التحتية المؤسسية المتطورة.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، نجحت دولة الإمارات، بفضل جهود مركز دبي المالي العالمي، في إرساء دعائم واحدة من أكثر بيئات التكنولوجيا المالية تطوراً على مستوى العالم. وقد أثبتت المراكز المالية جدارتها في إنشاء الأطر التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتمكين الشركات الناشئة من التوسع والتحول إلى شركات إقليمية رائدة. ويُعدّ مسار نمو "ثروة" مثالاً بارزاً على نجاح هذه المنظومة المتكاملة، حيث تحولت "ثروة" من شركة ناشئة في مراحلها الأولى إلى منصة تتجاوز قيمة أصول عملائها المليار دولار أمريكي.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "آرت بافليون" وهو جناح فريد من نوعه للفنون.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

