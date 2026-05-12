الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت أكاديمية الشارقة للنقل البحري عن طرح برنامج ماجستير العلوم في إدارة العمليات البحرية، وهو برنامج أكاديمي متقدم يهدف إلى إعداد كوادر وطنية ودولية قادرة على قيادة العمليات البحرية الحديثة وتعزيز الابتكار في قطاعات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية.

ويأتي البرنامج، المعتمد من هيئة الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار التزام الأكاديمية بدعم توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية لتطوير قطاع بحري تنافسي ومستدام قائم على الابتكار والتحول الرقمي.

ويمتد البرنامج لمدة عامين، ويجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، مع التركيز على مجالات العمليات البحرية المتكاملة، وإدارة الخدمات اللوجستية البحرية، والكفاءة التشغيلية، والسلامة والامتثال، وتقنيات الموانئ الذكية، والممارسات البحرية المستدامة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور هاشم الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري: "يجسد برنامج ماجستير العلوم في إدارة العمليات البحرية التزام الأكاديمية بتطوير التعليم البحري بما يواكب رؤية دولة الإمارات واحتياجات القطاع البحري العالمي المتسارعة. ويهدف البرنامج إلى إعداد قيادات مستقبلية تمتلك المهارات الاستراتيجية والتقنية والتشغيلية القادرة على دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز تنافسية القطاع البحري".

وأضاف الدكتور الزعابي أن البرنامج الجديد ينسجم مع جهود الأكاديمية الرامية إلى تعزيز التميز الأكاديمي وترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية بحرية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتواصل أكاديمية الشارقة للنقل البحري تعزيز مكانتها من خلال منظومة متنامية من الاعتمادات الأكاديمية والمهنية المحلية والدولية، حيث تعمل تحت مظلة اعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب حصولها على عدد من الاعتمادات والشهادات المؤسسية المتخصصة.

كما حصلت الأكاديمية مؤخراً على اعتمادات دولية جديدة لبرامج البكالوريوس من معهد الهندسة البحرية والعلوم والتكنولوجيا (IMarEST)والمعهد المعتمد للوجستيات والنقل(CILT) ، بما يعكس التزامها بتقديم برامج أكاديمية متوافقة مع أعلى المعايير الدولية في مجالات النقل البحري والهندسة واللوجستيات.

ويستهدف البرنامج المهنيين العاملين في القطاع البحري، والمتخصصين في الموانئ والخدمات اللوجستية، والمهندسين الراغبين في التخصص في العمليات البحرية، إضافة إلى العاملين في الجهات الحكومية والتنظيمية ذات العلاقة.

ويركز البرنامج على إدارة العمليات البحرية، والاقتصاد البحري، وأنظمة السلامة وإدارة المخاطر، والقوانين والتشريعات البحرية، والبحث التطبيقي، والحلول البحرية الذكية، إلى جانب مشاريع بحثية وتجارب عملية تعزز جاهزية الطلبة لسوق العمل.

ويعزز البرنامج توجهات دولة الإمارات في مجالات الابتكار البحري والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال إعداد كفاءات قادرة على قيادة مستقبل القطاع البحري بكفاءة واقتدار.

وقد فتحت الأكاديمية باب التقديم للبرنامج أمام الطلبة والمهنيين المستوفين لشروط القبول من حملة درجة البكالوريوس والخبرة العملية ذات الصلة.

للمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية أو التواصل مع مكتب القبول والتسجيل.

نبذة عن أكاديمية الشارقة للنقل البحري



تُعد أكاديمية الشارقة للنقل البحري، ومقرها مدينة خورفكان، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في دراسة وتدريب وبحوث العلوم البحرية.

وتلتزم الأكاديمية بتعزيز التميّز والابتكار وتطبيق المعايير العالمية في قطاع النقل البحري، حيث تقدّم برامج بكالوريوس معتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) في دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من الدورات التدريبية والشهادات المهنية المعترف بها من المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وتوفّر الأكاديمية بيئة تعليمية متكاملة بمعايير عالمية، من خلال أحدث أجهزة المحاكاة والمختبرات الهندسية وورش العمل التطبيقية، بما يتيح للطلبة اكتساب خبرات عملية تتوافق مع متطلبات الصناعة البحرية الحديثة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sma.ac.ae

تابعوا أكاديمية الشارقة للنقل البحري عبر منصاتها الرسمية:

فيسبوك، إنستغرام، X : @sharjahMaritime

: يوتيوب ولينكدان : Sharjah Maritime Academy

-انتهى-

#بياناتشركات