الشارقة – تفخر أكاديمية الشارقة للتعليم بالإعلان عن حصولها على العضوية المؤسسية في الرابطة العالمية للأبحاث التربوية (WERA)، وهي منظمة دولية مرموقة تُعنى بتعزيز البحث التربوي والسياسات التعليمية والممارسات الأكاديمية.

تصبح الأكاديمية بانضمامها للرابطة واحدة من خمس مؤسسات فقط على مستوى العالم تتمتع بالعضوية المؤسسية، ما يُسهم في توسيع حضور الرابطة بشكل ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط. وتُعد هذه العضوية الاستراتيجية خطوة تعزز من السمعة المتنامية لإمارة الشارقة كمركز للتميّز الأكاديمي والابتكار التربوي، من خلال دعم التعاون بين المؤسسات والباحثين وقادة الفكر في المجال التعليمي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تطوير إطار أكاديمي متين يدعم التعليم عالي الجودة، والمبادرات البحثية، والممارسات التربوية المبتكرة.

ومن جانبها أعربت سعادة د. محدثة الهاشمي رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم عن اعتزازها بهذا الإنجاز: “نفخر بانضمامنا إلى الرابطة العالمية للأبحاث التربوية، التي تكرس جهودها نحو النهوض بالتعليم والبحث العلمي والسياسات التعليمية. تُمثّل هذه العضوية إنجازًا هامًا في رحلتنا نحو ترسيخ مكانة أكاديمية الشارقة للتعليم كمركز رائد للتميز والابتكار التربوي، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضًا. ونحن ملتزمون بالإسهام الفعّال في تحقيق رؤية الرابطة العالمية للأبحاث التربوية من خلال دعم البحث العلمي الدقيق، وتعزيز الحوار البنّاء، وتوسيع آفاق التعاون الدولي."

بينما قالت البروفيسورة بولين تايلور جاي مدير أكاديمية الشارقة للتعليم: " نسعى لأن نكون شركاء فاعلين في الحوار العالمي حول التعليم من خلال دعم البحث العلمي المتعمق، وتعزيز التبادل المعرفي، وبناء شراكات مثمرة. ونرى في هذه العضوية جسراً يربط بين الشارقة والمجتمع الأكاديمي الدولي، ما يتيح لنا إيصال صوت المعلمين في منطقتنا والمساهمة في صياغة حلول للتحديات التعليمية الأكثر إلحاحاً في وقتنا الراهن."

من المتوقع أن تقدم أكاديمية الشارقة للتعليم بصفتها عضواً في الرابطة دورًا رئيسيًا في صياغة الخطاب التعليمي العالمي عبر إطلاق ودعم مشاريع بحثية تعاونية، والمشاركة في الندوات الدولية، والمساهمة في التبادل الأكاديمي بين الثقافات المختلفة. كما ستشارك الأكاديمية في حوكمة الرابطة وشبكات البحث التابعة لها، مقدمة رؤى مستمدة من المنطقة، ومعززةً الممارسات والسياسات المبنية على الأدلة.

تهدف الأكاديمية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز أصوات المعلمين والباحثين في العالم العربي، وسد فجوات المعرفة العالمية، والمساهمة في ابتكار حلول ترتكز على العدالة لمواجهة أكثر التحديات التعليمية إلحاحًا في الوقت الحالي.

ترسخ أكاديمية الشارقة للتعليم من خلال حصولها على هذه العضوية التزامها بتعزيز بيئة تعليمية شاملة تعتمد على البحث العلمي، تهدف إلى تأهيل معلمين مستعدين للمستقبل وتمكين تجارب تعلم تحويلية في جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها.

تأسست الرابطة العالمية للأبحاث التربوية في عام 2009 في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وهي تحالف عالمي يضم جمعيات بحثية وطنية وإقليمية ودولية تركز على تطوير البحث التربوي كمجال علمي وأكاديمي. ويتعاون أعضاؤها لبناء القدرات العالمية، والتأثير في سياسات التعليم، وتعزيز استخدام البحوث عالية الجودة لإثراء الممارسات واتخاذ القرارات في سياقات تعليمية متنوعة.

عن أكاديمية الشارقة للتعليم

هي صرح يعكس ثقافة التحسن المستمر بآفاقها اللامحدودة والتي أصبحت الشارقة عنواناً لها، ويهدف إلى دعم جهود جميع المؤسسات التعليمية الرّامية وعلى الدّوام إلى الارتقاء بالعملية التعليمية في جميع مراحلها، كما وترمي إلى بناء قدرات المعلمين والقياديين في منظومة التعليم محلياً وعالمياّ بما يتناغم مع رؤى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي – حفظه الله - في التعليم المتميز والذّي هو الأداة الفاعلة، والرّكيزة الأساس التّي تضمن رقي المجتمعات في المجالات المختلفة. وتحرص الأكاديمية على الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها وتكوين الشراكات المحلية والعالمية مع أرقى المؤسسات، حيث تمكّن الميدان التربوي من الريادة في قطاع التعليم، وتتطرق إلى تطوير برامج مهنية تؤهل المعلّمين والقيادات المدرسية بشكل يتلاءم مع التغييرات المتسارعة وبصورة ترصد الجودة وتضمن بذلك أفضل المخرجات التعليمية على جميع المستويات.

عن الرابطة العالمية للأبحاث التربوية

الرابطة العالمية للأبحاث التربوية (WERA) هي اتحاد يضم جمعيات بحثية وطنية وإقليمية ودولية متخصصة، تهدف إلى تطوير البحث التربوي كمجال علمي وأكاديمي. تأسست الرابطة في 18 أبريل 2009 في سان دييغو، كاليفورنيا، وتسعى إلى تنفيذ مبادرات ذات طابع عالمي تتجاوز حدود ما يمكن لأي جمعية تحقيقه داخل بلدها أو منطقتها أو مجال تخصصها. وتلتزم الجمعيات الأعضاء بالعمل معًا لمعالجة قضايا مثل بناء القدرات وتعزيز الاهتمام بالبحث التربوي، وتطوير سياسات وممارسات البحث التربوي، وتعزيز استخدام وتطبيق نتائج البحث التربوي على مستوى العالم.

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