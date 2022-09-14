المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة: يمتلك دبلوماسيو المستقبل دوراً محورياً في تنفيذ رؤية الإمارات للخمسين سنة القادمة

أبوظبي: رحّب معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بطلبة الأكاديمية الجدد من دبلوماسي المستقبل.

وفي فعالية خاصة، استقبلت الأكاديمية التي تُعدّ مركزاً إماراتياً رائداً لتدريب الدبلوماسيين؛ أكثر من 30 طالباً وطالبة من مواطني دولة الإمارات، ضمن برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية للعام الدراسي 2022 – 2023. وتخلل الفعالية تقديم لمحة تعريفية عن الأكاديمية وأقسامها وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تسليط الضوء على توجّهات دبلوماسية القرن الحادي والعشرين، والتوقعات المعقودة على الطلبة ليتمكنوا من امتلاك دور مؤثر في العمل الدبلوماسي لدولة الإمارات مستقبلاً.

ومع بداية مرحلة دراسية جديدة، يكون الطلبة قد انطلقوا في رحلة تعليمية ثرية تمتد إلى 9 أشهر، والتي ستتيح أمامهم فرصاً فريدة للتزوّد بالعلم والمعرفة وصقل مهاراتهم لتمكينهم من تلبية متطلبات عملهم المستقبلي كدبلوماسيين. هذا وسيحظى الطلبة أيضاً بفرص لقاء أبرز القادة والمختصين والشخصيات المرموقة في عالم الدبلوماسية حول العالم، ممن سيشاركون خبراتهم الشخصية وتجاربهم التي خاضوها في مجال عملهم الدبلوماسي والشؤون العالمية.

وخلال كلمته الترحيبية بالطلبة الجدد، قال معالي زكي أنور نسيبة: "تؤمن قيادتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار في إعداد كادر دبلوماسي مميز ممن يمتلكون القدرة والمهارة للمساهمة في تعزيز الإنجازات الدبلوماسية، والمضي بها نحو مستقبل واعد للأعوام الخمسين المقبلة، خاصة في ظل ما نص عليه المبدأ العاشر من المبادئ العشرة لدولة الإمارات، والتي تدعو إلى السلام، والتآلف، والحوار المشترك للتعامل مع التحديات الدبلوماسية".

وأضاف معاليه: "الدبلوماسيون هم من ركائز المجتمع المستدام، حيث يلعبون دوراً رئيسياً في تعزيز مكانة الإمارات على خارطة الدبلوماسية العالمية. وعبر اختياركم للمشاركة في هذه المسيرة الحيوية، ستساهمون في بناء مستقبل وطنكم وستحملون إلى العالم بكل فخر رسالة دولة الإمارات الهادفة إلى إرساء السلام والاستقرار العالميين."

وفي ختام كلمته، أشاد معاليه بأعضاء الأكاديمية وترحيبهم بالطلبة الجدد من الدبلوماسيين الطموحين، وحثّهم على مواصلة العمل وبذل الجهود النبيلة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو تمكين وإعداد أفضل دبلوماسيي المستقبل".

وبهذه المناسبة وجّه سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالإنابة كلمة للطلبة قال فيها: "يشكل وجودكم في هذه الأكاديمية بداية رحلة العلم والمعرفة، رحلة مهمة تعبرون من خلالها إلى محطة فارقة في حياتكم تضعكم في بداية طريق العمل الدبلوماسي. تؤدي دولة الإمارات دوراً رئيسياً في تعزيز السلم والازدهار الإقليمي والعالمي، وهو ما أكده تصنيفها مؤخراً في المرتبة العاشرة كأكثر الدول تأثيراً على مستوى العالم، الأمر الذي يتطلب امتلاك أفضل الخبرات الدبلوماسية لمواصلة مسيرتها".

وأضاف سعادته: "قد يكون الطريق أمام الطلبة الجدد مليئاً بالتحديات أحياناً، لكنه يستحق العناء، إذ سيتيح ذلك أمامهم فرصة الانضمام إلى نخبة الدبلوماسيين الذين يمثلون الإمارات في الساحة الدولية ممن يعززون علاقاتها الثنائية، ويساهمون في تحقيق أهداف سياستها الخارجية ومصالحها الوطنية".

وأوضح أنه نظراً لأن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية هي نقطة البداية للدبلوماسيين الإماراتيين، فهي تجمع أفضل الأوساط الأكاديمية والبحثية والعملية، وتهيئها سعياً لتمكين طلبتها من الحصول على المعرفة والمهارات الاستثنائية لتأدية مهامهم كدبلوماسيين مستقبليين، يسعون بعزيمة لترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً.

ومن جانبه، رحّب الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالدفعة الجديدة من الطلاب للعام الدراسي 2022/2023، وقال: "يمثل هذا إنجازاً إضافياً للأكاديمية يتوافق مع توجهاتها لمواصلة تقديم أعلى مستويات التعليم والمهارات للدبلوماسيين المستقبليين."

وأضاف الظاهري: "كأحد خريجي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أشعر بفخر كبير ونحن نستقبل الطلبة الجدد ومعرفة رغبتهم في دعم توجهات دولة الإمارات الدبلوماسية."

ويقدم برنامج دبلوم الدراسات العليا في الأكاديمية لطلبته العديد من الموضوعات الأساسية، بما فيها التاريخ الدبلوماسي العالمي؛ ونظرية ممارسة العلاقات الدولية؛ والقانون الدولي؛ والسياسة الخارجية لدولة الإمارات؛ والتاريخ والحكومة، وكذلك الاقتصاد. وسيكتسب الطلاب أيضاً مهارات في طرق البحث؛ والتفاوض؛ والاتصالات الدبلوماسية، والبروتوكول والإتيكيت، وكذلك الدبلوماسية القنصلية وإدارة الأزمات.

كما تحرص الأكاديمية على أن يكمل كافة طلبتها مساقاً إلزامياً للغة ثالثة من اختيارهم ضمن قائمة تشمل الصينية؛ والفرنسية؛ والروسية والإسبانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية استقبلت أكثر من 35 طالب ضمن برنامج ماجستير الآداب في الشؤون العالمية والقيادة الدبلوماسية والذي فُتح باب التسجيل فيه لأول مرة أمام كافة مواطني دولة الإمارات. ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بمعرفة شاملة حول القضايا العالمية والإقليمية لا سيما تلك المتعلقة بدولة الإمارات، وتعزيز مهاراتهم القيادية الدبلوماسية.

وخلال الأسبوع المقبل، سترحب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بطلبة برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية في دفعته الثانية، ويركز هذا البرنامج على تنمية المهارات العملية، وتزويد الطلبة بفهم شامل للاتجاهات النظرية الرئيسية التي تؤثر على إيصال المعونات الإنسانية وأهم الدراسات التنموية.

ومنذ إنشائها، أعدّت الأكاديمية ما يزيد عن 200 دبلوماسي مُستجد للالتحاق بكوادر وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممن يمثلون اليوم دولة الإمارات في مهام مختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية:

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعد الأكاديمية مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتحرص أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على التنسيق الفكري الذي يجمع بين النطاقات الدبلوماسية، الأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة. للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.agda.ac.ae/ar/home