دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مؤسسة الخليج العلمية ("جي إس سي")، الشركة الرائدة في توفير الحلول العلمية والمخبرية، عن شراكة استراتيجية مع شركة جينمايند للعلوم البيولوجية (GeneMind Biosciences)، الرائدة في تطوير أنظمة تسلسل الحمض النووي. يمثل هذا التحالف إنجازًا هامًا في التزامنا المستمر بتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة وتطوير التشخيص الجزيئي.

ركّزت شركة جينمايند للعلوم البيولوجية منذ تأسيسها على البحث والتطوير، وهي لاعب رئيسي في تطوير أجهزة تسلسل الحمض النووي العالية الأداء التي تعد أدوات أساسية في التشخيص الجزيئي الحديث. تلتزم الشركة ببناء منظومة طبية شاملة ودقيقة من خلال التعاون مع مقدمي خدمات الاختبارات الجينية والمؤسسات الطبية حول العالم.

تمثل هذه الشراكة مع مؤسسة الخليج العلمية رؤية مشتركة لتعزيز القدرات التشخيصية، ودعم البحث العلمي المتطور، وتحسين نتائج المرضى في نهاية المطاف. من خلال الجمع بين شبكة مؤسسة الخليج العلمية الواسعة وخبرتها من جهة، مع تقنية التسلسل المبتكرة من جينمايند، من جهة ثانية، فإننا نهدف إلى دفع مستقبل الرعاية الصحية إلى الأمام من خلال التشخيص الجزيئي المتقدم، بما في ذلك اختبارات ما قبل الولادة غير الباضعة ("إن آي بي تي").

تفخر مؤسسة الخليج العلمية بتمثيل شركة جينمايند للعلوم البيولوجية في الإمارات العربية المتحدة والكويت وعُمان والبحرين وقطر، حيث تقدم تقنيتها الرائدة للاختبارات غير الجراحية السابقة للولادة لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى في هذه الأسواق.

تتيح تقنية جينمايند المتطورة لاختبارات ما قبل الولادة الكشف المبكر والدقيق عن تشوهات الكروموسومات الجنينية، مما يقلل من خطر الإجهاض ويحسن نتائج الحمل. تتمتع هذه التقنية بالقدرة على إحداث ثورة في رعاية ما قبل الولادة وتحسين حياة الأمهات الحوامل.

وقد صرح مناف أفيوني، المدير العام لمؤسسة الخليج العلمية: "نحن متحمسون للتعاون مع جينمايند للعلوم البيولوجية التي تتوافق حلولها المبتكرة لتسلسل الحمض النووي تمامًا مع رسالتنا المتمثلة في تمكين مقدمي الرعاية الصحية من تحقيق أهدافهم العلمية من خلال توفير حلول مبتكرة وموثوقة، ودعم التطبيقات، وخدمات ما بعد البيع الشاملة". وأضاف: "ستمكننا شراكتنا من جلب تقنية اختبارات ما قبل الولادة غير الباضعة المتطورة إلى المنطقة، مما يعزز رعاية ما قبل الولادة ويحسن نتائج المرضى".

في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، ستقدم مؤسسة الخليج العلمية دعمًا وخدمات شاملة لمتخصصي الرعاية الصحية في المنطقة. كما سيُسهّل هذا التعاون تطوير مبادرات ومشاريع بحثية جديدة تُركز على تطوير التشخيص الجزيئي اختبارات ما قبل الولادة غير الباضعة.

نتطلع إلى مشاركة آخر المستجدات حول المبادرات والمشاريع الرائدة التي ستنتج عن هذه الشراكة الاستراتيجية.

للمزيد من المعلومات حول مؤسسة الخليج العلمية وحلولنا، بما في ذلك تقنية "إن آي بي تي" من جينمايند، يُرجى زيارة: https://gulf-scientific.com/partners/genemind/

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