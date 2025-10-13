دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت شركة أميرة للتطوير العقاري، وهي شركة تطوير عقاري فاخرة تتخذ من دبي مقراً لها، عن بدء أعمال الأساسات والدعامات في مشروعها الرئيسي بوندز أفينيو ريزيدنسز الواقع في قلب جزر دبي، إحدى أبرز الوجهات الساحلية الطموحة في الإمارة.

وبعد حفل وضع حجر الأساس الرسمي في يونيو 2025، انتقل المشروع بسرعة إلى مرحلة التنفيذ الفعلية لأعمال البناء، مما يعكس التزام شركة أميرة للتطوير العقاري الراسخ بالتسليم في الوقت المحدد، والجودة العالية، والتنمية الحضرية المستدامة. وقد ضمنت عملية الانتقال السلس بين فرق التصميم والبناء تسريع وتيرة تجهيز الموقع، حيث بدأت حفارات الأساسات وآلات الدعامات بالعمل وفق الجدول الزمني المحدد. ولا يزال المشروع على المسار الصحيح نحو الإنجاز والتسليم في الربع الأول من عام 2027.

تشكل أعمال الأساسات والدعامات الجارية مرحلة أساسية في الهيكل الإنشائي للمشروع، إذ تضمن الثبات والمتانة على المدى الطويل للمجمع السكني. وتُنفذ هذه الأعمال تحت إشراف دقيق من المقاول الرئيسي والاستشاريين المعتمدين للمشروع، وبما يتوافق مع معايير بلدية دبي وأفضل الممارسات الدولية. وقال السيد/ محمد يوسف جفراني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أميرة للتطوير العقاري:

“إن بدء أعمال الأساسات والدعامات في مشروع بوندز أفينيو يمثل فصلاً مهماً في مسيرة شركة أميرة. فهو يجسد عزمنا على الوفاء بوعودنا وتنفيذها بدقة وشفافية وتميّز. نحن لا نبني مشروعاً فحسب، بل نبني إرثاً يعبر عن روح دبي – المتطلعة إلى المستقبل، الطموحة، والخالدة.”

ويقع مشروع بوندز أفينيو ريزيدنسز على طول الساحل البكر لجزر دبي، وقد حظي بإقبال قوي من المستثمرين منذ إطلاقه في وقت سابق من هذا العام. وصُمم المشروع ليكون تعبيراً معاصراً عن الفخامة الساحلية، حيث يضم مجموعة من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب منازل تاونهاوس بثلاث غرف نوم وبنتهاوس بأربع غرف نوم، جميعها مصممة بعناية لتمزج بين الأناقة والراحة والترابط.

وتتميز كل وحدة سكنية بمساحات داخلية رحبة، وإطلالات بانورامية على البحر، وتصاميم معمارية خالية من الزوايا تسمح بدخول الضوء الطبيعي والانسيابية داخل المساحات المعيشية. كما تشمل مرافق المشروع مسابح إنفينيتي، ومناطق للعافية، وحدائق منسقة، ومنصات لليوغا، ومناطق لعب للأطفال، وملاعب بادل، جميعها مصممة لتعزيز روح المجتمع والرفاهية الشاملة.

يقع مشروع بوندز أفينيو ريزيدنسز على بُعد دقائق فقط من مطار دبي الدولي ووسط مدينة دبي ومحطة مترو سوق الذهب، مما يمنح السكان وصولاً سلساً إلى قلب المدينة القديم والجديد على حد سواء. وتضمن موقعه الاستراتيجي ضمن المخطط الرئيسي لجزر دبي القرب من 21 كيلومتراً من الشواطئ، ومول جزر دبي المرتقب، والمرسى، وسوق الليل، وشبكة نابضة بالحياة من وجهات التسوق والترفيه والثقافة.

ويعكس نهج شركة أميرة للتطوير العقاري الاستباقي في تنفيذ المشاريع سمعتها المتنامية كأحد الأسماء الصاعدة في سوق العقارات بدبي. ومع بدء أعمال الأساسات والدعامات، تواصل الشركة التنسيق الوثيق مع خبراء التصميم والهندسة والاستدامة لضمان أن يلبي كل عنصر من عناصر مشروع بوندز أفينيو المعايير العالمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الطابع الساحلي لإمارة دبي.

وقال السيد /محمد يوسف جفراني مضيفاً:

"تسير رحلتنا الإنشائية تماماً كما خططنا لها. نحن ممتنون لشركائنا ومستشارينا ومجتمع جزر دبي الأوسع على دعمهم المتواصل. صُمم مشروع بوندز أفينيو ليضع معايير جديدة في جودة الحرفية والعيش العصري على الواجهة البحرية، واليوم نفخر بأن نراه يتحول إلى واقع ملموس."

ومع بدء تنفيذ مشروعها الأول بنشاط، تعزز شركة أميرة للتطوير العقاري رؤيتها الرامية إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية من خلال الابتكار في التصميم والنزاهة في التنفيذ. وتتمثل مهمة الشركة المستمرة في تقديم منازل تجمع بين التميز المعماري والاحترام العميق للمجتمع والبيئة.

عن شركة أميرة للتطوير العقاري

تُعد أميرة للتطوير العقاري شركة عقارية مقرها دبي، ملتزمة بإعادة تعريف أسلوب الحياة الحضرية من خلال الرقي المعماري والاستدامة والتصميم المدروس. تأسست الشركة على يد السيد /محمد يوسف جفراني، رائد الأعمال العقاري المتمرس الذي يمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستند إلى رؤية تهدف إلى إنشاء مجتمعات ملهمة ومستدامة.

مدفوعة بالابتكار والتميز في التصميم، لا تبني أميرة للتطوير العقاري مساكن فحسب، بل تُبدع أعمالاً فنية قابلة للعيش. فكل مشروع هو انعكاس للفخامة الراقية والمسؤولية البيئية والقيمة طويلة الأمد. ومع فريق يضم نخبة من المعماريين والمصممين والمخططين، تضمن الشركة تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع البيئة المحلية.

تُعد الاستدامة جوهر فلسفة شركة أميرة للتطوير العقاري، حيث تركز مشاريعها على كفاءة الطاقة، وسهولة التنقل، ورفاهية السكان. ومن خلال التركيز على الأناقة والوظيفية والاندماج المجتمعي، تسهم الشركة في صياغة الفصل القادم من تطور قطاع العقارات في دبي.

ومع إطلاق مشروعها الأول بوندز أفينيو في جزر دبي، تقدم شركة أميرة معياراً جديداً للحياة على الواجهة البحرية، يجمع بين الابتكار في أسلوب المعيشة والرؤية المعمارية المميزة. ويمثل هذا الإطلاق بداية رحلة أميرة للتطوير العقاري نحو أن تصبح قوة دائمة في قطاع العقارات الفاخرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

عن بوندز أفينيو ريزيدنسز

يُعد بوندز أفينيو ريزيدنسز أول مشروع تطويري لشركة أميرة للتطوير العقاري، حيث يضع معياراً جريئاً للحياة الراقية في جزر دبي الشهيرة. وقد صُمم المشروع كتحفة معمارية تجمع بين الشكل والوظيفة، ليقدم مجموعة من الشقق المكونة من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، ومنازل تاون هاوس وتريبلكس بثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى بنتهاوس حصري بأربع غرف نوم.

وتعكس العمارة في المشروع فلسفة التصميم الانسيابي الخالي من الزوايا، بما يعظم من المساحة والضوء الطبيعي والإطلالات البحرية غير المحجوبة. وقد جرى تخطيط كل وحدة بعناية لتجمع بين الجمال المعماري والراحة العصرية، مدعومة بتصاميم ذكية وتشطيبات فاخرة.

وتشمل مرافق بوندز أفينيو ريزيدنسز مجموعة واسعة من وسائل الراحة مثل أحواض السباحة اللانهائية، ومناطق الصحة والعافية، ومنصات اليوغا، والحدائق المنسقة، وملاعب البادل، والمناطق المخصصة للأطفال، وجميعها مصممة بعناية لتعزيز أسلوب حياة متكامل يركز على العائلة.

كما يتمتع المجتمع بربط سلس مع باقي أنحاء دبي، مع سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي، ومحطة مترو سوق الذهب.

يقع مشروع بوندز أفينيو ريزيدنسز ضمن بيئة ساحلية مخططة بعناية تمتد على أكثر من 21 كيلومتراً من الشواطئ وتزخر بمرافق حضرية نابضة بالحياة، ليشكل وجهة تجمع بين الهدوء والترابط. ومع خطة سداد بنسبة 60/40 وموعد تسليم متوقع في الربع الأول من عام 2027، يلبي المشروع تطلعات المستثمرين ومالكي المنازل الباحثين عن قيمة دائمة وروعة معمارية وأناقة مطلة على الشاطئ في واحدة من أكثر المناطق الواعدة في دبي.

