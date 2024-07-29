سوق المكاتب في دبي سجّل زيادة بنسبة 8% في التصرفات خلال الربع الأول 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الطابق 31 الجديد في أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي يشتمل على 14 وحدة مكتبية مجهزة بالكامل، مصممة لتلبية احتياجات الشركات الحديثة، بمساحات تتراوح من 1,000 إلى 1,700 قدم مربع

دبي - الإمارات العربية المتحدة، تعتبر أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي وجهة بارزة للمكاتب والمعيشة داخل المنطقة الحرة لمركز دبي المالي العالمي، وتضم برجاً للمكاتب وبرجاً سكنياً فاخراً ومتاجر للبيع بالتجزئة. وكشف هذا المشروع عن أحدث توسعاته مع توفيره مكاتب جديدة مجهزة تماماً في الطابق 31. وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع حركة سوق العقارات التجارية المزدهرة في المنطقة، انعكاساً للازدهار الذي يشهده اقتصاد المدينة.

وأظهر تقرير العقارات التجارية في دبي للربع الأول من عام 2024 الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك زيادة بنسبة 8% في تصرّفات المساحات المكتبية مقارنة بالربع الأول من عام 2023. ويعتبر هذا النمو تأكيداً على مكانة دبي باعتبارها مركزاً تجارياً رائداً، مما يدفع أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي إلى المزيد من التوسع.

ويوفر الطابق 31 الجديد 14 وحدة مكتبية مفروشة بالكامل، تتراوح مساحتها من 1,000 إلى 1,700 قدم مربع. وتم تصميم الطابق خصيصاً للشركات الحديثة، لاسيما وأنه يضم غرف اجتماعات مخصصة وشرفة خارجية ذات إطلالات ملهمة. ويقع هذا المشروع في قلب مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي البارز على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويوفر للشركات مرونة الربط مع مختلف أرجاء المدينة ووسائل راحة بمستويات فريدة.

وقال نيمو ستويانوفيتش، رئيس قسم التأجير والتسويق في أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي: "يبدو جلياً أننا نشهد ارتفاعاً في الطلب على المساحات المكتبية المتميزة. وفي الوقت ذاته، تتطلع الشركات القائمة إلى الارتقاء بعملياتها أو التوسع، في حين تستقبل إمارة دبي المزيد من الشركات الجديدة. ومما لا شك فيه أن بيئة المدينة الديناميكية، وموقعها الاستراتيجي، وفرصها المتنوعة تجعل منها ملاذاً لرواد الأعمال والمستثمرين. وهنا تكمن أهمية الطابق الجديد المجهز بالكامل، لقدرته على تلبية هذه الاحتياجات وأكثر بصورة مباشرة".

وتمثّل أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي الوجهة المفضلة للشركات التي تبحث عن مساحات مكتبية استثنائية. ويضم المشروع أكثر من 190 مؤسسة وشركة مرموقة، بما في ذلك الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الاقتصاد، والتميمي وشركاه، و "تابي"، وماريوت، وبنك سنغافورة، والمزيد من الأسماء الأخرى. وبالإضافة إلى الطيف الواسع من خيارات المطاعم والمقاهي والمرافق المتنوعة، يضم المشروع مساحات للفعاليات صُمّمت وفق أحدث طراز، وسبق لها أن استضافت أحداث مهمة لعدد من العلامات التجارية الشهيرة، مثل "أوديمار بيجيه"، و" لويلفي"، و"إيف سان لورا"، و"برادا"، و"سيفورا"، و"راي بان"، و" بيبسي"، والمزيد غيرها. ويعدّ سنترال بارك تاورز في مركز دبي المالي العالمي وجهة متكاملة للعمل والحياة والفعاليات المرموقة.

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