تطلقها شركة الكومي في منطقة المغرة وهي أحد أكبر المشاريع للاستزراع والتفريخ السمكي

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لنحو 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 أي بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 بالمئة.

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 576.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 340.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 69.5%

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: قامت شركة الكومي للاستزراع والتفريخ السمكي بالشراكة مع شركة الريف المصري بإنشاء أضخم المشاريع لاستزراع الجمبري (الفنمي) في الصحراء المصرية، في منطقة المغرة على مساحة 1500 فدان. وهي أول مزرعة للاستزراع السمكي العضوي في الصحراء والتي تستخدم " البروبيوتيك " لتحسين جودة المياه وإنتاج الجمبري بجودة عالمية عالية بقيمة إجمالية للمشروع نحو مليار جنيه ولقد تم حتى الآن إنجاز حوالي 65٪ من إجمالي المشروع الذي كان من المخطط مما يدل على العمل الدؤوب والإقبال الكبير للقائمين على هذا المشروع.

ولقد بدأ العمل على المرحلة الأولي للمشروع والتي تغطي حوالي 750 فدان بإجمالي 500 حوض تم استزراع حوالي 115 حوض كمرحلة أولي ومن المتوقع وصول أولى إنتاجها إلى 300 طن من الجمبري مطلع شهر نوفمبر 2022 .

وقال السيد حاتم الكومي الرئيس التنفيذي لشركة الكومي للاستزراع السمكي: "يأتي إطلاق هذا المشروع الحيوي والأكبر من نوعه على صعيد مصر في مجال التفريخ والاستزراع السمكي ليعزز من استراتيجيتنا الإنتاجية للجمبري الفنمى ويدعم الاقتصاد الوطني ويلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية والدولية، والسوق الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة التي نتوقع أن تصل حجم صادرتنا إليها إلى 40 ألف طن خلال عام 2023."

وصممت واحة الكومي للجمبري كمزرعة سمكية متكاملة تنتج الجمبري بنظم استزراع مختلفة وبصورة منخفضة وعالية الكثافة بما في ذلك مفرخ لإنتاج صغار الجمبري وأسماك لحاجة المزرعة والمزارع الأخرى في المنطقة وخارجها، كما يضم صالة فرز وتعبئة ومصنعا مؤهلاً للحصول على شهادات التصدير للخارج مزوداً بالثلاجات لتجهيز المنتج في صور تسويقية متطورة، بالإضافة إلى وحدة إنتاج الثلج ومصنعاً حديثاً لإنتاج صناديق الفوم المستخدمة في نقل الأسماك. وهناك أيضاً قسم خاص للتطوير والتدريب يصلح ليكون أكاديمية تعليمية لتأهيل وتدريب العاملين في المجال على أفضل طرق الاستزراع السمكي الحديثة، ومركزاً لإعداد الدراسات الاكاديمية ورسائل الدرجات العلمية ومصنع لتحويل مخلفات تصنيع الأسماك والجمبري إلى مواد علفية ومواد تستخدم في الصناعة وبحيرة كبيرة لتجميع مياه صرف أحواض الأسماك يتم تهيئتها لتصبح بحيرة صيد حر وحولها منتزه طبيعي يتناغم مع مكونات البيئة الطبيعية للموقع ويستخدم للسياحة القصيرة وسياحة اليوم الواحد.

لقد ارتفعت نسبة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية لتصل الى ١.٢ مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنسبة ١.١ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصلت نسبة الأسماك الى 45.7 مليون دولار.

وستكون شركة الكومي للاستزراع السمكي قادرة على إنتاج 630 طن خلال الموسم الأول من الجمبري الفنمى مع تقديم الخبرة الاستشارية للمشروعات المماثلة في المنطقة، جنباً إلى جنب مع التحكم في نوعية وحجم المنتج حسب نسبة الطلب على الصعيدين المحلي والعالمي. ولقد حققت الشركة انجازاً لافتاً وذلك بملئ واستزراع 115 حوض في فترة قياسية امتدت ما بين شهر فبراير وحتى شهر يونيو 2022. ويضم هذا المشروع الكبير والاستراتيجي 500 حوض موزعة على مساحة تبلغ 750 فدان للمرحلة الاولي .

وأضاف قائلاً "إننا نرى بأن زيادة الصادرات من منتجات شركتنا إلى الإمارات سيساهم بقوة في رفع مستوى الأعمال التجارية الناجحة بين البلدين الشقيقين، ولما لها أيضاً من أهمية في تحقيق شراكات اقتصادية مفيدة وطويلة الأمد بين مصر والإمارات".

يشهد القطاع الزراعي المصري تطوراً ملموساً خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي تضمن تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والإنشائية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على تحقيق معدلات إيجابية غير مسبوقة سواء في معدلات النمو، ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تحقيق أعلى معدل في الصادرات السلعية في تاريخ مصر بنسبة نمو بلغت 27٪.

وتشهد العلاقات التجارية بين مصر والإمارات، تطوراً ملحوظاً على الرغم من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 نحو 3.623 مليار دولار.

لمزيد من التفاصيل يرجى مشاهدة الفيديو عبر الرابط: https://youtu.be/4Soay77ccdM

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