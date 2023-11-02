دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أس آي جي" (SIG)، المزوّد الرائد لأنظمة وحلول التغليف المعقّم، اليوم عن طرح أحدث ماكينات التعبئة لقادة الأغذية والمشروبات والشركات الناشئة في دولة الإمارات.

إن ماكينات التعبئة المعقّمة "سمايلسمول 24" SIG SmileSmall 24 Aseptic و "كلينباوتش 25" (SIG CleanPouch 25( المتوفرة الآن في مركز التكنولوجيا التابع لشركة "أس آي جي" في واحة دبي للسيليكون، توفر لمبتكري المأكولات والمشروبات مزايا وإمكانيات مختلفة لاختبار المنتجات والارتقاء بمستوى الابتكار وتعزيز سرعة الأداء وتحقيق المرونة من حيث كميات الإنتاج، فضلاً عن القدرة الفريدة لتقنية "درينكسبلاس" (Drinksplus) التابعة للشركة.

ويوفر المركز فرصاً جديدة لقطاع الأغذية والمشروبات من خلال التقنيات المبتكرة، بما في ذلك مُسرّع "أس آي جي"، وهو حل متكامل يُسرّع وصول الأفكار المبتكرة إلى السوق ويقدم الدعم للعملاء والشركات الناشئة في مجال المأكولات والمشروبات، والتي تتطلع إلى طرح منتجاتها التالية.

توفر جميع ماكينات التعبئة المعقّمة) SIG SmileSmall 24) القدرة على ملء 24,000 عبوة كرتونية من "سمايلسمول" (SIG SmileSmall) في الساعة، مع إمكانية ملء أربعة أحجام مختلفة، بما في ذلك 180 و 200 و 220 و 250 مل. تناسب العبوات ذات الفوهة المرنة مجموعة من التطبيقات المختلفة، بما في ذلك عبوات المركّزات المخصصة لإعادة ملء العبوات الصلبة، والعبوات القابلة للعصر وذلك من أجل سهولة الاستخدام أثناء التنقّل.

وتعليقاً على هذه التطورات، قال عبدالغني الأديب، رئيس ومدير عام "أس آي جي" لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: "يسرنا الكشف عن ماكينات التعبئة المتطورة هذه والتي تمثّل علامة فارقة لمصنّعي الأغذية والمشروبات في المنطقة. ويمكن الآن لقادة قطاع الأغذية والمشروبات والشركات الناشئة الاستفادة من مركز التكنولوجيا التابع لنا في واحة دبي للسيليكون، وذلك من خلال تنفيذ الممارسات الاختبارية والابتكارية، مستفيدين من مجموعة واسعة من خيارات التعبئة والتغليف."

ويعد مركز التكنولوجيا التابع لـ "أس آي جي" في دبي جزءاً من مركز الابتكار التابع للشركة، وهو منشأة متعددة الأوجه مصممة لدفع الابتكار والتميز في جميع أنحاء المنطقة. كما يضم قسم الموثوقية التابع لـ "أس آي جي"، والذي يستضيف مجموعة واسعة من الابتكارات الرقمية التي تجمع بين معرفة الشركة بالصناعة والتكنولوجيا الحديثة لمعالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الأغذية والمشروبات. كما يعد مركز ابتكار العملاء جزءاً من مركز الابتكار، حيث يعمل كمنصة لتوجيه ودعم العملاء من خلال المُسرّعات وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال المنتجات الجديدة، فضلاً عن اختبارها بنهاية المطاف في مركز التكنولوجيا.

من خلال تطوير الأفكار والتصاميم، بما في ذلك صياغة الوصفات وتعبئتها لتوفير تجربة متميزة وحيثيات ترويجية فعّالة، يبشّر مركز التكنولوجيا بعصر جديد من الإمكانيات لقطاع المأكولات والمشروبات. ويؤكد هذا النهج المتكامل على التزام "أس آي جي" بأحدث التقنيات ودعم العملاء عن طريق الحلول الرائدة.

"تم تصميم مركز التكنولوجيا التابع لنا بهدف مساعدة قادة قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة ودعم روّاد الأعمال الذين يتطلعون إلى إطلاق أعمالهم ضمن القطاع. يوفر المركز مجموعة واسعة من التقنيات الجديدة ونظام مبتكر لقياس الجودة ومعدات الاختبار المتقدمة وقدرات التكنولوجيا الرقمية المستقبلية، مما يسمح بتطوير المنتجات والتحقق من صحتها وتعبئتها بطريقة أسرع، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين أيضاً على المنتجات المستدامة".

بفضل محفظتها الواسعة في مجال التعبئة والتغليف، قامت "أس آي جي" بتطوير تطبيقات التعبئة والتغليف الخاصة بها لتشمل مجموعة واسعة من الفئات الإنتاجية، بما في ذلك منتجات الألبان والمنتجات النباتية والعصائر ومركّزات المشروبات والأغذية السائلة والمجالات غير الغذائية.

واختتم عبدالغني بالقول: "يسعدنا هذا الشهر استضافة حدث حصري في مركز الابتكار الخاص بنا في دبي التي تمثّل مقرنا الرئيسي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 170 لشركة "أس آي جي". سيوفر الحدث لعملائنا والعملاء المحتملين جولة حصرية في مركز الابتكار الذي تم تجديده مؤخراً، حيث سيشرعون في رحلة عبر ماضي الشركة وحاضرها ومستقبلها. يتمثل هدفنا في تمكين العملاء من تعزيز أعمالهم عن طريق تسخير الإمكانات الكاملة لتكنولوجيا ماكينات التعبئة."

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نبذة عن "أس آي جي"

تعد "أس آي جي" مزود حلول رائد في مجال التغليف "للأفضل" - الأفضل لعملائنا والمستهلكين والعالم أجمع. من خلال مجموعتنا الفريدة المتمثلة في عدة منتجات مبتكرة مثل العبوة المعقمة، والكيس داخل الصندوق، والكيس ذات الفوهة، نعمل بالشراكة مع عملائنا لتقديم منتجات الأطعمة والمشروبات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم بطريقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة. تمكننا تقنيتنا وقدراتنا الابتكارية المتميزة من تزويد عملائنا بحلول شاملة ومصانع أكثر ذكاءً وعبوات أكثر ترابطاً، مما يساهم في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين. تعد الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من أعمالنا، إذ نسعى جاهدين لإنشاء نظام تغليف إيجابي يحمي بيئتنا ويعكس مسار التأثيرات الضارة.

تأسست "أس آي جي" في عام 1853، ويقع مقرها الرئيسي في نيوهاوزن، سويسرا، وهي مدرجة في بورصة SIX السويسرية. تمكننا مهارات وخبرات موظفينا، البالغ عددهم حوالي 9,000 موظف في جميع أنحاء العالم، من الاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات عملائنا في أكثر من 100 دولة. في عام 2022، قامت "أس آي جي" بإنتاج 49 مليار عبوة، محققةً 3.1 مليار يورو من الإيرادات المبدئية (بما في ذلك الإيرادات غير المدققة من عمليات الاستحواذ الأخيرة). حصلت "أس آي جي" على تصنيف AA ESG من قبل MSCI، ودرجة 13.4 (منخفضة المخاطر) من قبل Sustainalytics، وتصنيف Platinum CSR من قبل EcoVadis، وهي مدرجة في مؤشر FTSE4Good. لمزيد من المعلومات ، تفضلو بزيارة www.sig.biz/ae.

للحصول على رؤى حول الاتجاهات التي تقود قطاع الأغذية والمشروبات، تفضلو بزيارة مدونة "أس آي جي".

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