أسيلين تعمل على تطوير مشروع رائد يهدف لإنتاج مليار لتر سنوياً من الديزل المستدام وكيروسين الطيران المستدام

أعلنت أسيلين، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة في البرازيل ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة كابيتال، عن افتتاح مكتب لها في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، والتي تعد من أكبر أسواق الطاقة في العالم.

وقد قامت أسيلين خلال العام الماضي بخطوات ملموسة لتؤسس لنفسها مكانة ريادية في مجال تحول الطاقة في البرازيل، وهي الآن تستهدف السوق العالمية للوقود الحيوي.

وكانت شركة مبادلة كابيتال وبتروبراس، وهي شركة برازيلية مملوكة لحكومة البرازيل، انطلاقاً من التزامهما بلعب دور ريادي في عملية تحول الطاقة في البرازيل، قد وقعتا في بداية سبتمبر من هذا العام، مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون ودراسة إمكانية دخول بتروبراس في مشروع استثماري في مجال الوقود الحيوي، وهو المشروع الذي تعمل أسيلين حالياً على تطويره في البرازيل.

ومن المنتظر أن يكون لمشروع الوقود الحيوي تأثير ملموس على جميع سلاسل القيمة، حيث من المخطط أن يتم استثمار أكثر من 12 مليار ريال برازيلي (حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي) خلال السنوات العشر الماضية. ويقدر الإنتاج السنوي للمشروع بدءاً من عام 2026 بمليار لتر من الديزل المستدام وكيروسين الطيران المستدام المستخرج من منتجات زراعية عالية الطاقة، وعلى رأسها الماكاوبا، وهي شجرة تنمو محلياً في البرازيل. وسيتم زراعة 200 ألف هكتار (تعادل 280 ألف ميدان لكرة القدم) بنبات الماكاوبا بالإضافة إلى نباتات محلية أخرى، مع إعطاء الأولوية للأراضي التي تدهورت خصائصها الطبيعية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع لضخ 85 مليار ريال برازيلي (حوالي 17.3 مليار دولار أمريكي) في الاقتصاد المحلي وتوفير 90,000 فرصة عمل وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 80%.

وفي هذا الصدد، قال لويز دي ميندونكا، الرئيس التنفيذي لشركة أسيلين: "نحن ملتزمون بتسريع عجلة تحول الطاقة في البرازيل من خلال مشروع يمثل نقطة تحول كبرى، حيث سيمكّن البلاد من أن تصبح رائدة في إنتاج الوقود المتجدد وتصديره خارج حدود البرازيل، وبذلك نخطو خطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر استدامة لكوكب الأرض."

وأضاف أوسكار فالقرين، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مبادلة كابيتال ورئيس مبادلة كابيتال في البرازيل: "يمر قطاع الطاقة المتجددة بمسار نمو عالٍ على مستوى العالم، وقد أصبحت السوق الاستهلاكية في الولايات المتحدة جاهزة لقيادة هذا التحول. والغرض من تأسيس مكتب لنا في هيوستن هو أن تصبح الشركة قريبة أكثر من سوق الطاقة العالمية. لقد أنشأنا الشركة بهدف تسريع عملية تحول الطاقة ليس في البرازيل فقط ولكن على مستوى عالمي، وهذه خطوة أولى مهمة ستمهد الطريق أمام عمليات استحواذ مستقبلية لمرافق توزيع الطاقة الخضراء وغيرها من الاستثمارات عبر الولايات المتحدة."

وسوف تستفيد أسيلين، وهي استثمار مملوك بالكامل لشركة مبادلة كابيتال الإماراتية، من منظومة الطاقة في الولايات المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة (PACE) من أجل تنفيذ عمليات توليد ونشر للوقود الحيوي على نطاق عالمي، وبذلك تساهم في عملية تحول الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بمحور خفض البصمة الكربونية في مجال الصناعة والنقل.

يشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة هي اتفاقية لاستثمار 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في مناطق مختلفة من العالم بحلول عام 2035 لدفع عملية الانتقال في قطاع الطاقة وتحقيق أقصى فوائد ممكنة فيما يتعلق بالمناخ.

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نبذة عن أسيلين

أسلين شركة طاقة تملك وتدير مصفاة ماتارايب ومرافقها اللوجستية في باهيا، بالإضافة إلى شركة أسيلين للطاقة المتجددة في البرازيل. وقد أنشأتها شركة مبادلة كابيتال، وهي شركة عالمية متخصصة في إدارة الأصول، بغرض القيام بدور محفز للتغيير في قطاع الطاقة البرازيل الذي يشهد تطوراً مستمراً. وتولي الشركة أهمية قصوى للتميز التشغيلي وتعمل على المساهمة في جعل العالم أكثر استدامة وهي ملتزمة بالمشاركة بفاعلية في عملية تحول الطاقة.

نبذة عن "مبادلة كابيتال"

مبادلة كابيتال شركة متخصصة في إدارة الأصول مملوكة بالكامل لمبادلة للاستثمار؛ وهي شركة استثمار سيادي عالمية يوجد مقرها الرئيسي في أبوظبي. تتولى مبادلة كابيتال إدارة استثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليار دولار عبر مشاريعها الخاصة إلى جانب استثمارات تديرها نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى، بما في ذلك أربعة صناديق للاستثمارات الخاصة، وأربعة صناديق للاستثمارات الناشئة، وصندوقين في البرازيل يركزان على استثمارات الظروف الخاصة، إلى جانب الاستثمار المستمر والمتنوع في الفرص المتاحة في الأسواق الخاصة، وسلسلة من الاستثمارات المشتركة والاستثمارات ذات الأغراض الخاصة وصناديق متابعة الاستثمار.

تعمل مبادلة كابيتال من خلال مكاتب في كل من نيو يورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو وأبوظبي. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.mubadalacapital.ae