دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة فرتوزون، مقدم الخدمات الرائد والحائز على جوائز في دولة الإمارات العربية المتحدة لحلول تأسيس الشركات وخدمات الشركات والاستشارات الضريبية، عن الاستحواذ عليها من قبل أسنتيوم ، وهي منصة عالمية لخدمات الأعمال مقرها سنغافورة تدعم أكثر من 20,000 عميل نشط في 25 مدينة وتسعة أسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC).

ويعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي - الذي يشمل الشركات الشقيقة لـفرتوزون Taxready.ae ونيكست جنيريشن إكويتي ومكتبي- ريادة فيرتوزون في مجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ويمكّن أسينتيوم من تأسيس حضور قوي في الدولة والاستفادة من الأسواق الناشئة في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

ومع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 30.6 مليار دولارًا أمريكيًا في عام 2023، واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط ليصل إلى 3.9% في عام 2025، فإن عملية الاستحواذ تتماشى مع الرؤية الموحدة لكل من فرتوزون وأسنتيوم للاستفادة من هذه الفرصة وتعزيز وجودهما في الأسواق سريعة النمو في المنطقة وخارجها.

وصرح نيل بيتش، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة فرتوزون: " بوصفنا قادة عالميين في صناعة الخدمات المؤسسية، تجسد أسنتيوم القيم الأساسية التي حافظت عليها فرتوزون على مر السنين - تمكين الشركات وتقديم حلول تركز على العملاء، والابتكار التحويلي، والتميز في الخدمة الذي لا مثيل له. ومن خلال الجمع بين ريادة أعمالها وخبراتنا في السوق المحلية، ونثق بأن هذا التطور الواعد سيحقق قيمة كبيرة لعملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نخدمها ".

ومن خلال هذا الاستحواذ، ستتاح الفرصة لعملاء وشركاء فرتوزون للتوسع عالميًا والوصول إلى أسواق جديدة، مثل الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية، مع تبسيط الامتثال لقوانين الأعمال الدولية والاستفادة من الأدوات المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لرقمنة عملياتهم وتعزيز الإنتاجية وتحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.

وقال لينارد يونغ، المدير المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أسنتيوم: "يسرنا التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستحواذ على فيرتوزون ونرحب بهم في مجموعة أسنتيوم. وتعزز خبراتهم والتزامهم بالتميز مؤسستنا وتدفعنا نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. كما إن حضور فيرتوزون القوي في الشرق الأوسط يكمل قدراتنا الحالية ونتطلع معاً إلى تحقيق إنجازات جديدة وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا العالميين."

وبدعم من شركة هيل هاوس للاستثمار، وهي شركة أسهم خاصة آسيوية تدير أصولاً بقيمة 100 مليار دولارًا أمريكيًا، سوف تضخ أسنتيوم رأس المال في فيرتوزون، مما سيمكن الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها من توسيع نطاق خدماتها المؤسسية وتعزيز حضورها ومواردها المحلية والعمل كنقطة انطلاق لتوسع أسنتيوم من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط.

تأسست الشركة على يد تشانغ لي في عام 2005 برأس مال مستثمر أولي من وقف جامعة ييل، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الأصول المتنوعة مع استراتيجيات في الأسهم والائتمان والأصول العقارية. وتدير الشركة رأس المال للمؤسسات العالمية، بما في ذلك المؤسسات غير الربحية والأوقاف والمعاشات التقاعدية ولديها سجل حافل في إتمام الصفقات الكبيرة المعقدة في أكثر من 30 دولة.

وعلق جورج حجيج، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرتوزون: "نحن متحمسون للانضمام إلى عائلة أسنتيوم حيث ستعزز قيمنا ورؤيتنا المشتركة المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من النجاح والريادة. كما إن هناك فرص واعدة لشركة فيرتوزون داخل أسنتيوم ، خاصةً في توسيع نطاق عملنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كذلك ستثري شبكة أسنتيوم العالمية وخبراتها عروض خدماتنا في الأنشطة والمناطق التي نغطيها على حد سواء، وستتيح لنا تقديم حلول مصممة خصيصاً لعملائنا، مما يعزز ريادتنا في قطاع حلول الشركات."

ولدى شركة فرتوزون سجل حافل بالنجاح في تأسيس الشركات في الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقديم وسائل تعتمد على الذكاء الاصطناعي للشركات، بما في ذلك تاكس جي بي تي، أول مساعد ضريبي للشركات في الإمارات العربية المتحدة يعمل بالذكاء الاصطناعي؛ شات في زد، أول روبوت دردشة ذكاء اصطناعي لإعداد الأعمال في العالم ؛ وسويفت بلان، منشئ خطة عمل مدعوم من شات جي بي بي من أوبن أيه أي.

كما قدمت فرتوزون حلولاً ضريبية ومحاسبية مجانية لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة عند إدخال قوانين ضريبة الشركات في الدولة .

نبذة عن فرتوزون

فيرتزون هي أول وأكبر شركة متخصصة في تأسيس الشركات في الإمارات العربية المتحدة ومقدم خدمات الشركات الحائز على جوائز. تأسست فيرتزون في عام 2009، لقد أنشأنا شركات لأكثر من 80,000 رائد أعمال من 180 دولة.

وبوجود أكثر من 250 موظفًا يتحدثون 40 لغة، نقدم خدمات تأسيس الشركات الشاملة وخدمات الشركات، بدءًا من الرخصة التجارية ومعالجة التأشيرات إلى فتح الحسابات المصرفية والاستشارات الضريبية والامتثال والمحاسبة والخدمات القانونية والمزيد.

كما نُعد جزءً من فيرتو جروب، وهي شركة قابضة مقرها دبي تضم Taxready.ae، وهي شركة ضريبية ومحاسبية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب؛ نيكست جنيريشن إكويتي، التي تقدم برامج المواطنة والإقامة عن طريق الاستثمار؛ ومكتبي، وهو مركز أعمال عالمي المستوى يقع في قلب دبي.

نبذة عن أسنتيوم

تُعد أسنتيوم منصةً عالميةً رائدةً لتقديم خدمات الأعمال مكرسة لمساعدة الشركات على توسيع آفاقها. حيث يقع مقرنا الرئيسي في سنغافورة وبدعم من هيلهاوس إنفستمنت، ونعمل على تمكين النمو الاستثنائي من خلال الخبرة المتخصصة في مجال السكرتارية والتمويل وكشوف المرتبات وإدارة الموارد البشرية ومكتب الأسرة وإدارة الصناديق وجي أر سي والخدمات المتخصصة عبر الحدود والاستثمار الأجنبي المباشر. في حين يمتد فريقنا المكون من 1500 محترف عبر 9 أسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويخدم أكثر من 20000 عميل نشط في مختلف الصناعات. ومن خلال الحلول المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا والنهج التعاوني، تقود أسنتيوم النمو التحويلي، مما يساعد العملاء على التنقل في البيئات العالمية المعقدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: ascentium.com

نبذة عن هيل هاوس

تُعد هيل هاوس للاستثمار شركةً استثماريةً طويلة الأجل تركز على الشراكة مع قادة الأعمال المتميزين لمساعدتهم على تنمية مؤسساتهم على مستوى العالم. وعلى مدار 20 عاماً تقريباً، عملت هيلهاوس إلى جانب الشركات التقليدية التي أعادت تعريف صناعاتها. ويتمثل هدفنا في تحقيق التوافق وبناء شركات مستدامة ومستقبلية التفكير تخلق قيمة دائمة لجميع أصحاب المصلحة. هيل هاوس هي شركة أسهم خاصة ذات دورة حياة كاملة، تستثمر على المدى الطويل في الفرص المتاحة في قطاعات خدمات الأعمال والرعاية الصحية والاستهلاكية والصناعية. كذلك تعمل الشركة من خلال منصة متكاملة تشمل الأسهم الخاصة والائتمان والأصول العقارية والأسهم العامة، وتدير الشركة رأس المال نيابةً عن المؤسسات العالمية مثل المؤسسات غير الربحية والأوقاف وصناديق الثروة السيادية والمعاشات التقاعدية.