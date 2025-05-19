الرياض: حصلت شركة أستر دي إم للرعاية الصحية، إحدى أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، على شهادة "أفضل بيئة عمل" (Great Place to Work®) في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وقطر. ويعكس هذا التقدير التزام "أستر" بترسيخ ثقافة عمل يشعر فيها الموظفون بالتقدير والتمكين والفخر بمساهماتهم في تحقيق رسالة المؤسسة.

وبالاستناد إلى قيمها الأساسية: الشغف، الرحمة، النزاهة، التميز، الوحدة، والاحترام، تضع أستر موظفيها في صميم نجاحها. ويتجاوز التزامها بشعارها "سنعاملك جيداً" حدود المرضى ليشمل الموظفين أيضاً، من خلال تقدير إنجازاتهم، والاستثمار في تطوير مهاراتهم، وتعزيز التواصل المفتوح. وقد ساهم ذلك في خلق بيئة شاملة وداعمة يزدهر فيها الموظفون. كما أن ثقافة الإصغاء في المؤسسة تتيح لملاحظات الموظفين أن تشكل السياسات وتحسّن بيئة العمل بشكل مستمر، وهو ما يعزز قدرة أستر على تمكين موظفيها لتقديم أفضل رعاية ممكنة.

وعلّقت أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيسة التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي ، قائلة: "موظفونا هم أعظم نقاط قوتنا، وهذا التقدير يؤكد على الثقافة التي بنيناها على مرّ السنين ونعمل على تغذيتها يومياً. نحن ملتزمون بخلق بيئة عمل تُقدّر وتُلهم وتدعم كل فرد، لضمان نموه بما يتماشى مع رسالة المؤسسة الأكبر".

ومن جهته، قال محمد الشمري، الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات أستر – السعودية: "في أستر، نؤمن بأن ثقافة العمل المزدهرة تنعكس مباشرة على جودة الرعاية الصحية. إن حصولنا على هذا التقدير في المملكة هو دليل على التزامنا بتوفير بيئة يشعر فيها الموظفون بأنهم محل تقدير، ولديهم فرص للنمو. ومع توسعنا المستمر في المملكة، سنواصل الاستثمار في كوادرنا وتعزيز الفرص المهنية للمواطنين السعوديين وبناء فريق قوي وشامل يدفع برسالتنا إلى الأمام".

ويمثل موظفو أستر، البالغ عددهم أكثر من 15,000 في دول الخليج، إحدى أكبر القوى العاملة في المنطقة. وقد صوّت 76% من الموظفين على أن أستر تُعد "أفضل بيئة عمل"، مما يسلّط الضوء على البيئة الشاملة والداعمة التي تم بناؤها على مدار 38 عاماً. وتضم شبكة أستر في المملكة العربية السعودية مستشفى أستر سند في الرياض، بالإضافة إلى 16 صيدلية مدعومة بمنصتها الصحية الرقمية myAster.

وأضاف جاكوب جاكوب، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في المجموعة: "الموظفون هم دوماً ميزة أستر التنافسية. وهذه الشهادة تعكس الشعور العميق بالمجتمع الذي بنيناه داخل أستر. إن جهودنا لخلق بيئة يسودها الثقة والاحترام والنمو ساعدت موظفينا على التفاعل بعمق مع رسالتنا وقيمنا. وهذه مجرد بداية، ونحن ملتزمون بدعم رفاههم وتمكين مسيرتهم المهنية".

وقالت سارة لويس-كولين، نائب رئيس قسم التقدير العالمي في منظمة Great Place to Work: "إن شهادة أفضل بيئة عمل تُعد إنجازاً مرموقاً يتطلب التزاماً مستمراً لتحسين تجربة الموظف بشكل شامل. وتعتمد هذه الشهادة فقط على آراء الموظفين حول بيئة عملهم في الوقت الفعلي، ما يجعلها معياراً عالمياً يُحتذى به". وأضافت: "إن حصول أستر دي إم للرعاية الصحية على هذا التقدير يؤكد أنها من بين أفضل الشركات للعمل فيها، وتوفر بيئة عمل مثالية لموظفيها".

ومع وجود أكثر من 1000 موظف في السعودية فقط، تُوحّد أستر دي إم للرعاية الصحية كوادرها تحت رسالة واحدة: تقديم رعاية صحية ميسورة وعالية الجودة يمكن الوصول إليها بسهولة. وتعتزم الشركة توسيع قواها العاملة في المملكة، إلى جانب توسيع الفرص المهنية للسعوديين، وتنفيذ برامج تطوير القيادة، ودعم الحملات الصحية المحلية بما يتماشى مع رؤية المملكة لمستقبل أكثر صحة.

حول أستر دي إم للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي

تأسست أستر دي إم للرعاية الصحية عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبين، وهي تُعدّ واحدة من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، مع حضور قوي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست. تلتزم أستر برؤيتها المتمثلة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة، من خدمات الرعاية الأولية إلى الرعاية المتقدمة، تحت شعارها "سنعتني بك جيدًا".

يشمل نموذج الرعاية الصحية المتكامل للشركة 15 مستشفى، و117 عيادة، و285 صيدلية في دول مجلس التعاون، حيث تخدم جميع شرائح المجتمع من خلال ثلاث علامات تجارية مميزة: أستر، ميدكير، وأكسس. وتعمل أستر باستمرار على التكيف مع احتياجات المرضى المتغيرة، مما يضمن الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة عبر القنوات التقليدية والرقمية، ويتجلى ذلك في إطلاق أول تطبيق متكامل للرعاية الصحية في المنطقة، "myAster".

مع تركيز ثابت على الابتكار ونهج يتمحور حول المريض، تلتزم فرق العمل في أستر، التي تضم 1673 طبيبًا و3692 ممرضًا، بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى عبر مجموعة واسعة من التخصصات الطبية والجراحية.

حول شهادة أفضل بيئة عمل™ شهادة Great Place to Work®

هي أرفع تقدير يُمكن أن تناله الشركات كـ "أفضل صاحب عمل"، وتُمنح بناءً على آراء الموظفين حول بيئة العمل ومدى شعورهم بالثقة والرضا. وتُعد هذه الشهادة معياراً عالمياً معترفاً به من قبل الموظفين وأرباب العمل، حيث يتقدم أكثر من 10,000 شركة سنوياً من 60 دولة للحصول عليها.

حول منظمة Great Place To Work®

تُعد منظمة Great Place To Work® المرجع العالمي لثقافة بيئة العمل، بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً من الأبحاث والبيانات، بهدف مساعدة المؤسسات على بناء بيئات عمل متميزة للجميع. وتُقيّم المنصة التكنولوجية الخاصة بالمنظمة تجربة جميع الموظفين، وتُمنح الشركات المتميزة شهادات Great Place to Work® أو تُدرج على قوائم "أفضل أماكن العمل" حول العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات