جدة: وقَّعت «أرويا كروز»، أول خط للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، والتابعة لشركة «كروز السعودية»، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع شركة «سواني»، التي أُسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة بهدف تمكين نمو قطاع منتجات حليب الإبل في المملكة. يأتي ذلك في إطار تعزيز التزام «أرويا كروز» بتقديم عروض ومنتجات مستوحاة من التراث السعودي تتلاءم مع تفضيلات ضيوفها على متن السفينة.

أُبرمت مذكرة التفاهم بتاريخ 14 أغسطس في مقر شركة «كروز السعودية» بمدينة جدة، لتُجسد التعاون بين شركتيّ صندوق الاستثمارات العامة، لتوفير منتجات "نوق" و"نوقيلاتو" على متن سفينة «أرويا كروز».

تسعى شركة «سواني» إلى إثراء موائد المملكة بمنتجات حليب الإبل السعودي، في إطار إحياء تراث وتقاليد المملكة العريقة عبر علامتيها التجاريتين "نوق" و"نوقيلاتو". تتفرد "نوق" بتقديم منتجات عالية الجودة من حليب الإبل ومشتقاته المتنوعة للأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك الجبن والزبدة واللبن والقشدة والجيلاتو وغيرها. بينما تقدم "نوقيلاتو" تشكيلة متنوعة من حلويات الجيلاتو بنكهات مميزة، مثل الشوكولاتة الداكنة مع القهوة والهيل، والبندق، والفستق، والأناناس، واللوتس، والزعفران، والفانيليا.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كروز السعودية»، لارس كلاسن: "هذه الشراكة مع شركة سواني تتواكب مع رؤية أرويا كروز لتقديم تجارب فريدة تعكس جوهر التراث السعودي وكرم الضيافة، ونعمل على تحقيق ذلك عبر شراكات أصيلة مع الشركات السعودية المحلية. يُعد حليب الإبل جزءًا أصيلًا من تراث المملكة العريق على مر العصور، ومن خلال علامة "نوق" تسعى سواني إلى الحفاظ على هذا الإرث في المملكة، ونحن نحرص على تقديمها لضيوفنا على متن أرويا كروز".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «سواني»، أحمد جمال الدين، قائلًا: "نفخر بشراكتنا مع أرويا كروز، ونأمل أن يُسهم هذا التعاون الاستراتيجي في تعزيز انتشار منتجات حليب الإبل المتميزة من "نوق" على مستوى عالمي. هذه الخطوة المهمة لن تمكّننا فقط من الترويج للتراث والثقافة السعودية، بل ستساعدنا أيضًا في هدفنا المتمثل في توسيع نطاق منتجات الإبل في الأسواق الدولية. كما تؤكد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بالتعاون مع الشركات التي تجسّد قيم وتقاليد المملكة العريقة، مع توفير تجارب فريدة لعملائنا الكرام".

يُذكر أنّ «أرويا كروز» أول خط رحلات بحرية سياحية عربية، تقدّم نموذجًا جديدًا لقضاء العطلات والإجازات بطابع عربي أصيل، وهي الأولى من نوعها المصممة خصيصًا لتناسب التفضيلات والأذواق العربية. تُعتبر «أرويا كروز» منتجعًا عائمًا يضم 1,678 كابينة، و15 مطعمًا ومقهىً، و20 مرفقًا ترفيهيًا، بتصميم فريد يحتفي بالتراث الثقافي السعودي الغني والحفاوة المتميزة في مجال الضيافة. ومن المقرر أن تبحر «أرويا كروز» في ديسمبر 2024.

للمزيد من المعلومات حول كروز السعودية وأرويا كروز، يمكنكم زيارة المواقع الآتية: aroya.com و www.cruisesaudi.com

حول كروز السعودية

كقناة بين البر والبحر، تعد كروز السعودية مزودًا استراتيجيًا وشريكًا موثوقًا به للمؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال تطوير الخدمات والبنى التحتية، بما في ذلك أحدث الابتكارات في موانئ الرحلات البحرية، والتدريب في العمليات الأرضية، وتنظيم الرحلات البرية، والتي ستحول سواحل المملكة إلى وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية. تطمح كروز السعودية إلى توفير رحلة سلسة ومريحة لا تُنسى للضيوف، من لحظة الوصول إلى المغادرة.

تم إطلاق كروز السعودية رسميًا في عام 2021 لتطوير البنية التحتية والخدمات المطلوبة لتوسيع نطاق سوق الرحلات البحرية المتكاملة في المملكة العربية السعودية. إنّ الشركة مسؤولة عن تطوير وتشغيل الموانئ في الوجهات السعودية الرئيسية بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الرحلات البحرية، من التسويق إلى التنسيق على الشاطئ وعمليات السفن. كروز السعودية هي شركة مملوكة بنسبة 100٪ لصندوق الاستثمارات العامة ومقرها جدة وتعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارات والهيئات التنظيمية لبناء نظام الرحلات البحرية والبرية بهدف جعل المملكة العربية السعودية وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية. أكملت كروز السعودية موسمين ناجحين حتى الآن، حيث استقبلت أكثر من 50.000 مسافر وخمس خطوط رحلات بحرية دولية رئيسية.

تهدف كروز السعودية إلى تطوير المزيد من الموانئ في جميع أنحاء المملكة، وفتح المزيد من الوجهات في المملكة للسياحة البحرية، مع خطط لاستقبال 1.3 مليون زائر سياحي عبر السفن السياحية بحلول عام 2035. وتعمل كروز السعودية ضمن السياق الأوسع لخطة رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق صناعات جديدة لزيادة الإيرادات مثل السياحة وتوفير المزيد من الفرص للأجيال القادمة.

ترحب كروز السعودية بمرتاديّ الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم للارتقاء بالمملكة كوجهة في مسارات الرحلات العالمية وإضافة وجهات جديدة ومثيرة في جميع أنحائها حيث تتميز بالتراث الثقافي الغني والتاريخ والطبيعة الساحرة. المملكة العربية السعودية هي موطن لستة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والتي نادرًا ما يزورها السائحون الدوليون ولم يسبق أن تم عرض أي منها على الإطلاق في مسارات الرحلات البحرية من قبل - وثلاثة منها يمكن الوصول إليها الآن عن طريق البحر: واحة الأحساء، وموقع الحِجر الأثري في العلا وجدة التاريخية، وبوابة مكّة.

حول أرويا كروز

تم إطلاق أرويا كروز لتكون شركة تابعة لـ كروز السعودية؛ وهي مملوكة بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. يدار خط الكروز العربي للرحلات البحرية المتميز أرويا كروز، كوحدة أعمال منفصلة مع فريق إداري وتشغيلي مستقل مقره جدة. تم إطلاق أرويا كروز تماشياً مع رؤية 2030 وأهداف المملكة العربية السعودية في أن تصبح واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية بحلول عام 2030. تهدف أرويا كروز إلى توفير تجارب استثنائية على مدار العام مصممة خصيصاً للمواطنين السعوديين والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

للمزيد من المعلومات حول كروز السعودية وأرويا كروز، يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني الآتي:

cruisesaudi@wearelotus.co.uk

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