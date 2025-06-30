جدة : أعلنت «أرويا كروز»، أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، والتابعة لشركة «كروز السعودية»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن انطلاق أولى رحلاتها السياحية في البحر الأبيض المتوسط بتاريخ 28 يونيو الجاري، لتُقدّم لضيوفها تجربة سياحية متكاملة مستوحاة من الطابع العربي الأصيل "بأمواج عربية"، في عدد من أبرز وجهات السياحة البحرية العالمية.

انطلقت سفينة "أرويا"، السفينة الرئيسة لخط «أرويا كروز»، من مينائها الرئيسي لموسم البحر الأبيض المتوسط في «غلاطة بورت» بمدينة إسطنبول، ضمن رحلة تمتد لسبع ليالٍ تشمل عددًا من الوجهات السياحية المميزة، منها أثينا، وخليج سودا، وميكونوس في اليونان، ثم بودروم في تركيا، قبل العودة إلى إسطنبول بتاريخ 5 يوليو المقبل.

واستكمالًا للنجاح الذي حققته في موسمها الافتتاحي بالبحر الأحمر، تواصل «أرويا كروز» رحلاتها السياحية في البحر الأبيض المتوسط حتى منتصف سبتمبر 2025، من خلال مسارات متنوعة تتراوح مدتها بين ست وسبع ليالٍ، وتشمل مرمريس ورودس والإسكندرية، إلى جانب عدد من الوجهات البارزة في تركيا واليونان ومصر.

وتضم السفينة مجموعة من المرافق والخدمات المصممة وفق أعلى المعايير العالمية، تشمل منطقة السباحة الرئيسية، ومسرحًا يقدّم عروضًا ترفيهية يومية، ومنتجعًا صحيًا يشمل جلسات علاجية وخدمات صحية متكاملة، منها السبا وعيادة التجميل والنادي الرياضي. كما توفر أنشطة متنوعة مخصصّة لجميع أفراد العائلة، مثل منطقة المغامرات، والمجمع الرياضي، والألعاب المائية، بالإضافة إلى واحدة من أكبر المناطق المخصصة للأطفال على متن سفينة سياحية، إلى جانب 12 مطعمًا و17 لاونجًا ومقهى، تُقدَّم من خلالها مجموعة مختارة من المأكولات السعودية والعالمية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس «أرويا كروز»، د. يورغ رودولف: "نفخر اليوم في أرويا كروز بإطلاق أولى رحلاتنا في البحر الأبيض المتوسط، في خطوة نوعية تأتي بعد ستة أشهر فقط من انطلاق رحلاتنا. وتُبحر أرويا اليوم في عدد من أبرز الوجهات السياحية في أوروبا، في توسّع يعكس دورنا في دعم نمو القطاع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".

من جهته، قال إردم تافاش، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في «غلاطة بورت إسطنبول»: "يُمثل اختيار أرويا كروز لميناء غلاطة بورت كميناء رئيسي لرحلاتها في البحر الأبيض المتوسط تأكيدًا لمكانة إسطنبول المتقدمة على خارطة الرحلات البحرية السياحية، وتجسيدًا لما يتمتع به الميناء من بنية تحتية حديثة وخدمات عالية الكفاءة. ويُرسّخ هذا التعاون دور إسطنبول المتنامي كوجهة رائدة في قطاع السياحة البحرية العالمي".

للمزيد من المعلومات حول رحلات أرويا كروز أو الحجز، يمكنكم زيارة الموقع الآتي: www.aroya.com/ar

حول أرويا كروز

تم الإعلان عن "أرويا كروز" لأول مرة في يونيو 2023 كوحدة أعمال مستقلة تابعة لشركة "كروز السعودية"، وهي مملوكة بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة. تم إطلاق "أرويا كروز" تماشيًا مع رؤية 2030 وخطط المملكة لتصبح وجهة سياحية عالمية معترف بها. وتعد "أرويا كروز" أول خط رحلات بحرية سياحية عربي، وتعيد تعريف معنى قضاء العطلات في المملكة العربية السعودية. تقدم السفينة، التي تعد الأولى في أسطول "أرويا"، تجربة عربية متميزة لضيوفها من المواطنين والمقيمين والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. تحتوي السفينة عبر 18 طابقاً على 1,678 كابينة، و20 مرفقاُ ترفيهيًا، و29 مطعمًا، بالإضافة إلى صالات ومقاهي، ومركز صحي، ونادٍ للأطفال. ستنطلق "أرويا" في رحلتها الأولى في ديسمبر 2024.

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