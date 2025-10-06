جدة: أعلنت «أرويا كروز»، أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية (الكروز)، والتابعة لشركة «كروز السعودية»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن رعايتها الاستراتيجية لموسم الرياض 2025، باعتماد سفينة "أرويا" ضمن المناطق الرسمية للموسم، واستضافة أنشطة مختارة على متنها، لتضيف بُعدًا نوعيًا يُثري التجربة الترفيهية عبر البحر.

وينطلق موسم الرياض 2025 في 10 أكتوبر المقبل كأحد أبرز المواسم الترفيهية في المنطقة، مستقطبًا ملايين الزوار من داخل المملكة وخارجها ببرنامج متكامل يجمع بين الترفيه والمغامرة. وفي هذا الإطار، تسجّل «أرويا كروز» حضورها الأول عبر رحلات مجدولة تشمل البحر الأحمر والخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط، لتجسّد أصالة التجربة العربية وكرم الضيافة السعودية، بما يعكس المكانة المتنامية للمملكة على الخريطة السياحية العالمية.

وإلى جانب رحلاتها السياحية من جدة، تشارك «أرويا كروز» في موسم الرياض بالعاصمة عبر أنشطة وفعاليات خاصة تُقام في عدد من المناطق، منها «بوليفارد سيتي» كما ستتحوّل بحيرة «بوليفارد وورلد»، هذا العام إلى "أرويا لاجون" لتكون من أبرز معالم الموسم، وتمنح الزوار تصورًا عن الضيافة والخدمات المقدّمة على متن السفينة.

كما تتيح هذه المشاركة للزوار فرصة التعرّف إلى «أرويا كروز» واستكشاف ما توفره سفينتها الأولى "أرويا" من برامج ورحلات وتجارب متكاملة تواكب أعلى المعايير العالمية في قطاع الرحلات البحرية السياحية.

وجرى توقيع اتفاقية الرعاية في الرياض بتاريخ 2 أكتوبر، بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ووقّع الاتفاقية كلٌّ من سعادة المهندس فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، ممثلًا عن موسم الرياض، وتركي قاري، المدير التنفيذي للتسويق في «كروز السعودية»، ممثلًا عن «أرويا كروز»، وذلك بحضور غسان خان، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في «كروز السعودية».

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي للتسويق في «كروز السعودية»، تركي قاري: "يُعد موسم الرياض إحدى أبرز المنصات الترفيهية في المملكة، ونفخر بمشاركة «أرويا كروز» في نسخته لهذا العام. وتمثل هذه الشراكة فرصة لإبراز التجربة العربية الأصيلة التي نقدمها لضيوفنا، كما تعكس التزامنا بدعم المبادرات الوطنية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

للمزيد من المعلومات حول رحلات أرويا كروز أو الحجز، يمكنكم زيارة الموقع الآتي: www.aroya.com/ar

حول أرويا كروز

أُطلقت «أرويا كروز» في يونيو 2023 كوحدة أعمال مستقلة تابعة لشركة «كروز السعودية»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة. وتُعد «أرويا كروز» أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية (الكروز)، حيث تقدّم تجارب متكاملة تجسّد الضيافة العربية الأصيلة وفق أعلى المعايير العالمية في القطاع.

تضم سفينة "أرويا"، الأولى ضمن أسطول الشركة، 1,678 كابينة، إلى جانب 12 مطعمًا تشمل خيارات مجانية ومتخصصة، و17 صالة ومقهى، و20 مرفقًا ترفيهيًا. كما تشمل السفينة منتجع صحي «أرويا بلوسم»، أحد أكبر المناطق المخصصة للأطفال في المجال، بما يضمن تجربة شاملة ومتكاملة للضيوف من مختلف الفئات. وتقدّم تجربة «خزامى» لضيوفها الباحثين عن مستويات استثنائية من الخصوصية والخدمات المصمّمة بعناية، من خلال أجنحة فاخرة وخدمات شخصية متكاملة.

تقدّم «أرويا كروز» برنامجًا موسميًا يشمل ثلاث مناطق بحرية رئيسة: البحر الأحمر، والخليج العربي، والبحر الأبيض المتوسط.

-انتهى-

