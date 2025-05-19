دبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت أرضي للتطوير العقاري عن إطلاق مبيعات مشروع "فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان"، وجهتها السكنية الفاخرة المرتقبة بالتعاون مع فنادق ومنتجعات فيرمونت. تنطلق المبيعات الرسمية في 15 يونيو 2025، مع بدء تسجيل الاهتمام اعتبارًا من 15 مايو 2025، وهو ما يمثل محطة رئيسية في مسيرة مشروع أرضي جزيرة المرجان، التطوير الرائد للشركة والبالغة قيمته مليارات الدراهم، والذي يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة الساحلية الراقية في إمارة رأس الخيمة.

سيضم المشروع 523 وحدة سكنية راقية، تشمل شققًا، منازل تاون هاوس، وفيلات مطلة على البحر، تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى ست غرف نوم، وبمساحات تبدأ من 86 مترًا مربعًا وتصل إلى أكثر من 300 متر مربع. تم تصميم كل منزل بعناية ليعكس أسلوب حياة شاطئي فاخر، مع إطلالات بحرية مفتوحة وتصاميم داخلية أنيقة تمزج بين الرقي والدفء العصري.

وسيستمتع السكان بتجربة حياة متكاملة تجمع بين رفاهية علامة فيرمونت المرموقة وأسلوب الحياة على طراز المنتجعات، بما في ذلك الوصول الحصري إلى شاطئ خاص، ومركز فيرمونت فيت الرياضي، وحوض سباحة عائلي وآخر للكبار مع تراس وبار، وقاعة اجتماعات وغرفة طعام خاصة، بالإضافة إلى صالة لكبار الملاك، ومرافق عافية تشمل غرف علاج، صالة سينما، غرفة ألعاب، نادٍ للأطفال، واتصال مباشر بمنتجع فيرمونت المجاور.

كما سيحصل السكان على باقة خدمات مخصصة حسب الطلب، تشمل: الطهي المنزلي، تجربة الطاهي الخاص، خدمات مجالسة الأطفال، تمشية الكلاب، التنظيف المنزلي، خدمة الكونسيرج، وبرنامج صيانة للمنازل أثناء السفر – كل ذلك لتسهيل تفاصيل الحياة اليومية وتعزيز جودة الإقامة.

وسيتمتع الملاك أيضًا بعضوية حصرية في برنامج مزايا ملاك أكور، الذي يشمل العضوية الماسية في برنامج Accor Live Limitless (ALL)، وإمكانية منح العضوية الذهبية لأفراد العائلة أو الأصدقاء، إلى جانب مزايا لكبار الشخصيات (VIP) في أكثر من 5,700 فندق ومنتجع حول العالم.

مع أسعار تبدأ من 2.49 مليون درهم إماراتي، يوفّر مشروع فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان فرصة استثنائية للمشترين الباحثين عن أسلوب حياة فاخر ومستدام، يجمع بين التصميم الراقي، القيمة طويلة الأمد، والموقع الساحلي الأيقوني.

وخلال الحدث، حصل الحضور على لمحة حصرية حول المرحلة التالية من المخطط الرئيسي لمشروع أرضي جزيرة المرجان، الذي يتطور ليصبح وجهة ساحلية متكاملة تجمع بين السكن والضيافة والترفيه والتسوق، بمستوى غير مسبوق في الإمارة.

وتتضمن مكونات المخطط الرئيسي: وحدات سكنية بعلامات تجارية وخدمات فندقية، فلل خاصة، تاون هاوس، فندق فاخر رئيسي، وممشى نابض بالحياة يضم متاجر ومطاعم راقية. كما سيحتوي المشروع على تجارب أسلوب حياة متنوعة، مثل مراكز العافية، صالات الألعاب الإلكترونية، مناطق ترفيهية عائلية، وتجارب بحرية – جميعها مصممة لتشكيل مجتمع عصري متكامل وجاهز للمستقبل. مع التركيز على سهولة التنقل والمساحات الخضراء والاتصال المباشر بالبحر، سيوفّر المشروع إطلالات بانورامية ومساحات مفتوحة شاسعة، مما يضع معيارًا جديدًا للحياة العصرية في جزر رأس الخيمة.

فيشال ميهتا، الرئيس التنفيذي لشركة أرضي للتطوير العقاري، صرّح قائلاً: "بينما نستعد لبدء المبيعات في يونيو، نفخر بدعوة المشترين للانضمام إلى مجتمع يعكس التميز في كل تفاصيله. وبالشراكة مع جزيرة المرجان، وفنادق فيرمونت، وكريستيز العقارية، نرسم ملامح حقبة جديدة للحياة الساحلية الراقية في رأس الخيمة – حياة تتكامل فيها التصميمات العالمية، الضيافة الراقية، ونمط الحياة المتكامل في وجهة واحدة."

لدعم جهود المبيعات الدولية، عينت أرضي للتطوير العقاري شركة كريستيز العقارية – رأس الخيمة كوكالة رئيسية حصرية. وستقود كريستيز جهود الوصول العالمي وخدمة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يضمن تجربة شراء سلسة.

وقالت جاكي جونز ودينيش تشاتواني، الشريكان الإداريان في كريستيز رأس الخيمة: "إنها وجهة متكاملة للحياة الساحلية تجمع بين الجمال الطبيعي والضيافة الراقية وتجارب الترفيه، على نحو لم تشهده المنطقة من قبل. ومع ازدهار رأس الخيمة كمركز عالمي للضيافة والاستثمار، وسوق عقاري في نمو متسارع، توفر هذه الوجهة أرضًا مثالية لتنفيذ رؤية أرضي الطموحة."

عند اكتماله، سيكون مشروع "أرضي جزيرة المرجان" الأكبر والأكثر طموحًا من نوعه على جزيرة المرجان. ويمتد المجتمع المخطط له على مساحة تتجاوز 2.5 مليون قدم مربع.

حول شركة أرضي للتطوير العقاري:

أرضي للتطوير العقاري هي شركة عقارية من الجيل الجديد تركز على بناء مجتمعات متكاملة تنسجم فيها التصاميم العصرية مع الوظائف ونمط الحياة. وتسعى أرضي لإعادة تعريف الفخامة الحديثة من خلال تقديم بيئات مخططة بعناية تعزز التواصل، والإبداع، والراحة. ويُعد مشروعها الرائد "أرضي جزيرة المرجان" خطوة جريئة نحو أسلوب حياة ساحلي متكامل — كونه أكبر مشروع تطويري على جزيرة المرجان — حيث يدمج بين السكن، والضيافة، والتجزئة، والترفيه في وجهة واحدة شاملة تطل على الواجهة البحرية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.ardeedevelopments.com.

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