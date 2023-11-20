دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة ناجحة للتخارج من صفقة تمويل في مدينة بالتيمور – ميرلاند في الولايات المتحدة الأمريكية حققت من خلاله عوائد مجزية لعملائها تفوق التوقعات الأولية..

تمت هذه الصفقة في أكتوبر 2020 وذلك ضمن استراتيجية أرزان ثروات التي ترتكز على الاستثمار في أدوات الدين الخاصة في الاستثمار العقاري المرتبط بأداء مؤشر العقارات Real Estate Index Linked Securities (“REILS”). وتم تصميم هذا الاستثمار كقرض مدته ست سنوات لتمويل الميزانين لمحفظة عقارية لمجمعات سكنية مؤلفة من 272 وحدة سكنية ضمن بالتيمور في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ديسمبر 2021، استحوذ المقترض على محفظة ثانية مكونة من 217 وحدة سكنية مؤجرة في بالتيمور، مما أدى إلى إضافة المزيد من الضمانات للقرض وتقليل المخاطر الخاصة بالاستثمار.

هذا وقد تمت هيكلة الصفقة لتوفير إيراد ثابت بنسبة 8.25%، مدفوعة بشكل ربع سنوي ، بالإضافة إلى نسبة منتظمة من أصل مبلغ القرض. والجدير بالذكر بأنه بناءً عل أداء مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ، كانت توقعاتنا الأولية أن يتراوح صافي معدل العائد الداخلي بين 10% و13% في وقت دخول الاستثمار، ويسعدنا أن نعلن أنه بعد التخارج من هذا القرض، بلغ معدل العائد الداخلي الفعلي الذي تم تحقيقه للمستثمرين نسبة 13.1%

علق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: إن فريق أرزان ثروات مسرورون للغاية من التخارج من صفقة قرض الميزانين في بالتيمور وتزويد مستثمرينا بهذه النتائج الممتازة. وستواصل أرزان ثروات تنويع مصادر دخلها بشكل أكبر في الأسواق الدولية الراسخة والتركيز على تقديم المشورة لصفقات التمويل المستقبلية وغيرها من صفقات الاستثمار العقاري التي توفر تدفق دخل مستقر مع أقل قدر ممكن من المخاطر. وستظل أرزان ثروات دائماً شريكاً ثابتاً وجديراً بالثقة لعملائها، ونحن نقدر ثقتهم المستمرة في أرزان ثروات".

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أرزان ثروات (DIFC ) المحدودة :

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