دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة للاستحواذ على محفظة مكونة من ثلاثة مراكز أشعة لمرضى العيادات الخارجية لونغ آيلاند، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

تعمل هذه المراكز تحت اسم " Lenox Hill Radiology "، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة RadNet المدرجة في بورصة ناسداك وتصنيفها ( S&P: B+) كما تعد واحدة من أكبر مزودي خدمات الأشعة لمرضى العيادات الخارجية في الولايات المتحدة. تمتاز هذه المنشآت الحديثة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 29,283 قدم مربع بموقع استراتيجي على الطرق الرئيسية، مما يوفر رؤية ممتازة للمراكزوسهولة الوصول إليها. والجدير بالذكر بأن هذه المراكز الثلاثة مؤجرة بالكامل لمدة 16 عاماً مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 3%، وتديرها واحدة من أبرز الشركات المختصة بالأشعة و المهيمنة في المنطقة.

قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار، وستواصل دورها الاستشاري خلال فترة استثمار العقار المقدرة بخمس سنوات والتي من المتوقع ان تحقق توزيعات شهرية للعملاء بمعدل نسبة 8.5 %سنوياً .

وعلق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

"يسعدنا جدأ نجاحنا في الاستحواذ على هذه المحفظة الاستراتيجية من مراكز الأشعة لمرضى العيادات الخارجية. يتماشى هذا الاستثمار مع التزامنا بتحديد الأصول عالية الجودة التي تولّد دخلاً لعملائنا. حيث توفر عقود الإيجار الطويلة للمحفظة والملاءة المالية القوية للمستأجر استقراراً جيداً للمحفظة، بينما يوفر العائد النقدي المتوقع بنسبة 8.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة جزءاً جذاباً من العائد الإجمالي للمستثمرين. نحن نواصل إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر بحذر، مما يضمن حماية ثروات عملائنا مع تحقيق نتائج مالية جيدة على المدى الطويل."

أرزان ثروات (DIFC ) المحدودة :

شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وتخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، وتقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لمختلف العملاء حول الاستثمارات العقارية والملكيات الخاصة والاستثمارية الأخرى بأكثر من2.57 مليار دولار أمريكي. وتركز الشركة على ترتيب الصفقات الاستثمارية المدرة للدخل في كبرى الأسواق العالمية والاستثمارات المميزة التي تلبي متطلبات العملاء.

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