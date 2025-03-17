رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت آرك للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في قطاع العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، عن اختيار وايت ويل، الوكالة العالمية المرموقة للعقارات الفاخرة لمطوري العقارات والعملاء النخبة في أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، لتصبح الوسيط العقاري الرئيسي لمشروعها الجديد، سورا بيتش ريزيدنسز. يأتي هذا التعاون كمعلم مهم في مسيرة المشروع، حيث تتولى وايت ويل مسؤولية استراتيجية المبيعات العالمية والتسويق لمشروع سورا بيتش ريزيدنسز الفاخر على شاطىء جزيرة المرجان والذي تبلغ قيمته 4 مليارات درهم إماراتي.

في إطار هذا التعاون، ستسخّر وايت ويل، المعروفة بسجلّها الحافل في مجال العقارات الفاخرة، شبكتها العالمية وخبراتها الواسعة لتعزيز المبيعات والاستثمارات عالمياً. تشتهر وايت ويل بتسويق وبيع نخبة من أبرز المشاريع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وخارجها، ولها باع كبير في تسهيل بعض أهم مبيعات العقارات في دبي من الربع الرابع من عام 2024 إلى الربع الأول من عام 2025، بقيمة إجمالية تزيد عن 780 مليون درهم إماراتي، مما يجعلها الشريك المثالي لقيادة التوسع الدولي لمشروع سورا بيتش ريزيدنسز.

من المقرر أن يُعيد مشروع سورا بيتش ريزيدنسز تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية مع تصميمه المفاهيمي المبتكر من قبل نيكين سيكي، شركة الهندسة المعمارية اليابانية العالمية المرموقة، والتصاميم الداخلية الراقية من إبداع شاليني ميسرا، شركة التصميم البريطانية الشهيرة. بوحداته السكنية المفروشة بالكامل مع إطلالات بحرية خلابة، وشاطئ خاص بطول 1,000 قدم، وأكبر ردهة سكنية في المنطقة بارتفاع 138 قدم، ونادي شاطئ حصري، وأكثر من 50 مرفق، يمثل هذا المشروع معلماً بارزاً في الهندسة المعمارية الحديثة وأسلوب الحياة القائم على الضيافة.

عبّرت أولغا بانكينا، الرئيس التنفيذي للعمليات في وايت ويل العقارية، دبي، عن اعتزازها بهذا التعاون، قائلة: "نحن في غاية السرور باختيارنا لنكون الوسيط العقاري الرئيسي لمشروع سورا بيتش ريزيدنسز، المشروع الرائد الذي يُجسّد مفهوم المعيشة الفاخرة على شاطئ البحر. ومع الازدهار الكبير الذي يشهده سوق العقارات في رأس الخيمة، حيث تجاوز إجمالي التصرفات العقارية 15.08 مليار درهم إماراتي في عام 2024، أي بزيادة قدرها 118% عن العام الماضي، فإن رأس الخيمة في طريقها لتُصبح وجهةً رئيسيةً للعقارات الراقية التي تجمع بين الفخامة والموقع المميز. يُقدّم سورا بيتش ريزيدنسز مزيجاً فريداً من الفخامة بأسعار معقولة وإمكانات استثمارية قوية، مما يجعله فرصةً مميزةً للمشترين والمستثمرين الحريصين على المشاركة في هذا التحوّل الواعد في رأس الخيمة. كعادته، يلتزم فريقنا بضمان حصول المستثمرين وأصحاب المنازل على قيمة لا تُضاهى في هذا المشروع."

كما أعرب راهول كومار جوبتا، رئيس مجلس إدارة آرك للتطوير العقاري، عن ثقتة في هذه الشراكة قائلاً: "يُعدّ سورا بيتش ريزيدنسز أحد أكثر المشاريع الفاخرة المُرتقبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضمن لنا اختيار وايت ويل بمثابة الوسيط العقاري الحصري للمشروع أن نصل إلى العملاء المُناسبين حول العالم. نعتز جداً بهذا التعاون خاصة وأن فهم وايت ويل العميق للسوق الدولي للعقارات الفاخرة، إلى جانب نهجها الاستراتيجي في المبيعات والتسويق، يتواءم تماماً مع رؤيتنا لهذا المشروع."

بموقعه المثالي في جزيرة المرجان المرموقة، على بُعد دقائق فقط من منتجع "وين"، أول منتجع ألعاب متكامل في المنطقة، يوفر مشروع سورا بيتش ريزيدنسز فرصاً استثمارية مميزة. ومع التركيز على توفير مرافق عالمية المستوى وتجربة أسلوب حياة لا مثيل لها، من المتوقع أن يجذب المشروع أصحاب الثروات الكبيرة والمستثمرين العالميين.

يساهم تعيين وايت ويل العقارية بمثابة الوسيط العقاري الرسمي للمشروع بتأكيد التزام شركة آرك للتطوير العقاري بإبرم شراكات استراتيجية تعزّز حضور المشروع في السوق. ومع تكثيف جهود المبيعات والتسويق، من المتوقع أن يتوّج مشروع سورا بيتش ريزيدنسز المشهد العقاري في رأس الخيمة.

عن آرك للتطوير العقاري

آرك للتطوير العقاري شركة عقارية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشتهر بمشاريعها السكنية المبتكرة والمستدامة التي تتميز بأعلى معايير الجودة. وتحت القيادة الثاقبة لرئيس مجلس الإدارة، راهول كومار جوبتا، تلتزم الشركة بتوفير بيئات معيشية فاخرة تجمع بين العملية والتصميم العصري، مع الالتزام بمبادىء الاستثمار الذكي وتسليم المشاريع في الوقت المحدد. تشمل محفظة أعمال شركة آرك للتطوير العقاري المتميزة مشاريع مكتملة مثل جاردينيا ليفينج في أرجان، ومشاريع قيد التنفيذ مثل آرك ريزيدنسز، ومشاريع قادمة مثل آرك تيراسز في دبي لاند، ومشروع سورا بيتش ريزيدنسز الرائد في جزيرة المرجان، والذي يُعيد تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية. مع مجموعة من المشاريع قيد التنفيذ بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي، وسمعة راسخة في مجال التطوير العقاري السريع والفعال، وضعت شركة آرك للتطوير العقاري معايير جديدة في قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aarkdevelopers.com

عن وكالة وايت ويل العقارية

تأسست وكالة وايت ويل العقارية عام 2016 على يد أوليج توربوسوف، لتحقق نجاحات متتالية عززت مكانتها الريادية في سوق العقارات، مع تركيز خاص على العملاء وأحدث التقنيات. مع أكثر من 500 موظف متفانٍ في جميع أنحاء العالم، تتخصص وايت ويل في مبيعات الشقق والفلل داخل المشاريع السكنية الحديثة، وخاصة في دبي، وتعمل جنباً إلى جنب مع نخبة من أبرز شركات التطوير العقاري مثل إعمار العقارية وداماك العقارية. تفتخر الوكالة بأكثر من 450 موقع سكني في محفظتها، وأكثر من 150 وسيط عقاري، مع اتباع نهج شامل يتضمن برامج فريدة لتدريب الوسطاء، وقسم داخلي لمراقبة الجودة، وشبكة شركاء قوية تضم أكثر من 6,000 وكيل على مستوى العالم. تفتخر وايت ويل بالتزامها بالابتكار والجودة وتحقيق رضا العملاء مما يعزز من دورها المحوري في مجال العقارات الدولية، حيث تلبي احتياجات الأفراد ذوي الثروات العالية بمجموعة متنوعة من الخدمات، من مبيعات العقارات إلى تقديم الدعم الشامل بعد البيع.

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