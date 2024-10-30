يهدف التعاون إلى إتاحة مليارات الريالات من السيولة مما يمكّن الموردين من تحسين رأس المال العامل لديهم

الظهران - وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، و"توليا"، إحدى شركات مجموعة "إس إيه بي"، والرائدة في تزويد حلول إدارة رأس المال العامل في مجال التقنية المالية، وبدعم من صندوق التنمية الصناعية السعودي كأحد مقدّمي التمويل الرئيسيين للقطاع الصناعي المحلي، اتفاقيات للعمل على تأسيس منصة لتمويل سلسلة التوريد.

وتتعاون الجهات في تأسيس أحد أكبر برامج تمويل سلسلة التوريد في العالم، والذي يهدف إلى توفير مصدر بديل بأسعار تنافسية لتمويل مورّدي أرامكو السعودية. ومن المتوقع أن تعمل منصة التقنية المالية الجديد التي تم الإعلان عنها خلال أعمال النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، على تحسين سيولة المورّدين، بالإضافة إلى تمكينهم من الارتقاء بمستوى دقة التنبؤ بتدفقاتهم النقدية، مع تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بأرامكو السعودية.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، الأستاذ زياد المرشد: "ندرك في أرامكو السعودية أهمية الدور الذي يؤديه مورّدونا من خلال إسهامهم في استمرارية أعمالنا، مما يتيح تقديم منتجات طاقة وبتروكيميائيات بموثوقية وتنافسية عالية في جميع أنحاء العالم. وبالتعاون مع شركائنا، نقدم لمورّدينا هذه المنصة التقنية المالية، مما يمكّنهم من الوصول إلى فرص تمويل فريدة وتنافسية. كما توفر هذه المنصة أيضًا فرصة استثمارية للبنوك للمشاركة في أعمال التمويل، بما يعزز من حجم المنصة وجدواها. من جانبنا، نعبّر عن خالص امتناننا للبنك المركزي السعودي (ساما) لتمكيننا من تحقيق هذه القيمة المضافة لعملائنا. كما نقدّر كثيرًا التزام شركائنا في صندوق التنمية الصناعية السعودي و(توليا) بتطوير هذه التقنية المبتكر، والتي من شأنها أن تزيد بشكلٍ كبيرٍ قدرة مورّدينا على تلبية احتياجات العملاء، كما يعزز استقرار منظومة سلاسل التوريد في منطقتنا".

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة توليا، السيد سيدريك برو: "تشكّل الصفقة بين الجهات المشاركة أكبر برامج تمويل سلسلة التوريد في العالم. والذي من الممكن أن يوفر فرصة لآلاف الشركات للوصول إلى المدفوعات المبكرة. وهدفنا هو ضمان تدفق الأموال النقدية بسرعة وسهولة نحو المورّدين. وعندما يتم ذلك على نطاق واسع، فإنه يخلق فرصًا للنمو والاستثمار لهم. ولهذا فإننا متحمسون للغاية وفخورون بتحويل ذلك إلى حقيقة بالنسبة لأرامكو السعودية وشركائها التجاريين. كما أنه يعزز من مكانتنا كمزوّد رائد لحلول رأس المال العامل في مجال التقنية المالية".

وتهدف منصة التمويل إلى ضخ مليارات الريالات من السيولة، وتمكين المورّدين من تحسين رأس المال العامل، والحصول على إمكانية الوصول إلى التمويل البديل، وتعزيز العلاقات التجارية.

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

عن توليا:

"توليا" هي شركة متخصصة في تزويد حلول إدارة رأس المال العامل في مجال التقنية المالية، ويقع مقرها الرئيس في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا. تُساعد "توليا" الشركات على الوصول إلى القيمة المرتبطة بحساباتها الدائنة والمدينة ومخزونها. تتيح منصة "توليا" وشبكتها التي تضم ملايين الشركات للعملاء تنفيذ إستراتيجيات رأس المال العامل الخاصة بهم، ودعم مورديها بالدفع المبكر، والإسهام في بناء سلاسل التوريد المستدامة. وتعالج "توليا" أكثر من 500 مليار دولار أمريكي سنويًا، وتحظى بثقة أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك "إيرباص" و"أسترازينيكا" و"نيسان". في مارس 2022، أصبحت "توليا" جزءًا من "إس إيه بي".

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.taulia.com .

عن الصندوق الصناعي:

صندوق التنمية الصناعية السعودي، هو صندوق تنمية صناعية يمكّن المملكة العربية السعودية من التحوّل إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، ويتبع تنظيميًا لصندوق التنمية الوطني. يقدم الصندوق الصناعي المنتجات المالية، والخدمات الاستشارية، وبرامج التمكين المعرفي لتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة، وتحسين جاذبية الاستثمار في أربع قطاعات رئيسية: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

ولمزيد من المعلومات نرجو منكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.sidf.gov.sa

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