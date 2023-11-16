مسقط، عمان: أعلنت أرامكس المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، تدشين منشأتها الجديدة والمتطورة لعمليات الشحن السريع في مسقط، بسلطنة عمان، كجزء من جهودها. لتبسيط عملية الشحن بأكملها - بدءًا من وصول الطرد حتى التسليم النهائي.

وتقع المنشأة الجديدة والمتطورة في موقع استراتيجي بالقرب من مطار مسقط لتكون بمثابة مركزًا رئيسيًا لعمليات أرامكس، مما يعزز تسريع زمن التسليم وكفاءة الإدارة اللوجستية. وقد تم تجهيز المنشأة بأحدث تقنيات الفرز والمعالجة، لضمان أعلى معايير الكفاءة والدقة في التعامل مع كل طرد. وكذلك لتحقيق أعلى معايير الأمن، عبر تجهيزها بكاميرات مراقبة CCTV المستمرة، ونظام تحكم بالوصول محسّن وبروتوكولات أمان قوية، لضمان أقصى مستويات خصوصية طرود وبيانات العملاء.

وستعمل المنشأة التي تسعى لتعزيز تجربة العملاء الشاملة بقوة، كمركز لخدمة العملاء، حيث تقدم المساعدة المباشرة والدعم السريع لأية استفسارات لدى العملاء.

وتم افتتاح المنشأة الجديدة رسمياً في 14 نوفمبر بحضور فريق أرامكس، وإدارتها العليا، إلى جانب المسؤولين الحكوميين المحليين وعدد من شركاء القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة، قال سامر مرعي، نائب الرئيس لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في أرامكس: "يسعدنا افتتاح منشأتنا في سلطنة عمان. إن هذه المنشأة تعكس التزامنا الدائم بالتميز والابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية، كما أنها ستمكننا من تقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية للعملاء، مما سيسهم في نمو قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان. وأشكر فريقنا الاستثنائي وشركاءنا على جهودهم المشتركة من أجل تحقيق هذا الإنجاز."

من جهته، أشار فادي قاسم، مدير عام أرامكس في سلطنة عُمان إلى هذه الخطوة قائلاً: " تعبّر هذه المنشأة الجديدة على التزامنا الراسخ بتحسين خدمات الشحن السريع في سلطنة عمان وخارجها. وأنا واثق من أنها ستمكننا من تقديم خدمة استثنائية لعملائنا الكرام، بما يتوافق مع هدفنا المتمثل في تزويد أفضل تجربة ممكنة لعملائنا."

ويهدف افتتاح هذه المنشأة إلى دعم سوق العمل المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة، خاصة فئة الشباب، والمساهمة في النمو الاقتصادي وتنمية المجتمع في السلطنة.

وتلتزم أرامكس بتحسين خدماتها باستمرار، وتسهم هذه المنشأة في تعزيز الانتشار الدولي للشركة، إلى جانب التزامها بالاستدامة وتسخير قوة التكنولوجيا مع ضمان بقاء الشركة في طليعة صناعة الشحن السريع والخدمات اللوجستية.

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نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها قبل 40 عامًا نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساسًا في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية. وفي إطار جهودنا لحماية البيئة، والتخفيف من مخاطر التغير المناخي، قمنا بالانضمام إلى مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) بهدف تسريع تحقيق أهدافنا المناخية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وصافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.aramex.com