دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، عن إطلاق كشك خدمة ذاتية مبتكر في فرعها الرئيسي بمنطقة أم رمول في دبي. وبهذه الخطوة، أصبحت أرامكس أول شركة خدمات لوجستية تقدم حلاً متكاملاً من هذا النوع في دبي.

ويتيح كشك أومني للتسليم (OMNI Drop Off) للعملاء إجراء عمليات تغليف الطرود ووزنها وشحنها خلال دقائق، من دون الحاجة إلى مساعدة من المشغّل.

ويأتي الكشك من شركة الأبحاث والتطوير العالمية أومنيك (OMNIC)، التي تتخذ من مدينة ميلان مقراً لها وتتخصص في حلول الأتمتة والخدمة الذاتية في مجالات الخدمات اللوجستية، والتجزئة، والتجارة الإلكترونية، وخدمات الضيافة في الفنادق والمطاعم والمقاهي (HoReCa). ويشكّل الكشك نقطة خدمة ذاتية لعملاء أرامكس، ما يتيح لهم إرسال وإعادة الطرود من دون الاضطرار للانتظار في الطابور أو التواصل مع الموظف المسؤول.

وبفضل كاميرا إنتل وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يوفر الكشك قياسات الطرود بدقّة لتقديم أسعار دقيقة وعدم السماح بحصول أي أخطاء في عملية التوصيل. وإضافة إلى ذلك، يتم تحليل الطرود لكشف الأغراض أو المواد المحظورة لأغراض أمنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت إلينا عبود، مديرة الابتكار العالمي لدى أرامكس: "يسرنا الكشف عن كشك أومني للتسليم في فرعنا بمنطقة أم رمول في دبي، في خطوة تشكل حلقة من سلسلة الجهود المستمرة التي نبذلها لتحسين خدمة العملاء. وصُمم الحل الجديد ليتكامل بكل سلاسة مع الحياة كثيرة المشاغل لعملائنا في مدن مثل دبي، حيث يوفر خدمة سريعة وموثوقة ومستقلة. ويمرّ المشروع حالياً بمرحلة تجريبية، وفي حال نجاحه، نخطط لنشره في مواقع عديدة ضمن دولة الإمارات وخارجها، بما في ذلك مواقع مفتوحة على مدار الساعة مثل مراكز التسوق والمراكز المجتمعية. وستتيح هذه الخطوة لعملائنا الاستفادة من خدماتنا في الوقت المناسب لهم".

وبهذا الصدد، قالت آن سنيتكو، المديرة الأولى للمنتجات لدى أومنيك: "يوفر كشك أومني للتسليم تجربة الخدمة الذاتية في المراحل الأولى من عملية شحن الطرود. واعتدنا على هذه التقنية في مجال التجزئة مع أجهزة مثل أكشاك الدفع الذاتي، التي تتيح للعملاء التسوق بسهولة دون الحاجة لمساعدة أمين الصندوق، وذلك من خلال اختيار المنتج، ومسح الرمز التعريفي، ثم الدفع ومغادرة المتجر بكل بساطة. وتلقى هذه الحلول انتشاراً وطلباً في مجال التسوق، لكنها تعد ابتكاراً في مجال إرسال الطرود. ونسعى لتغيير ذلك مع حل أومني للتسليم".

وتستغرق العملية بضع دقائق وتتضمن ست خطوات بسيطة:

يُحضر العميل الطرد إلى فرع أرامكس في أم رمول. يُغلّف الطرد باستخدام مواد متوفرة في كشك أومني للتسليم. يتم وزن الطرد على الميزان، فيما تُقاس أبعاده آلياً. يتم إدخال تفاصيل الشحن وإجراء عملية الدفع. يُطبع ملصق الشحن، ويلصقه العميل على الطرد. يوضع الطرد في خزانة آمنة تحت نظام أومني للتسليم تحضيراً لإرساله.

ويشكل الكشك نموذجاً تجريبياً، وهو متاح حالياً للاستخدام. ويتمتع المشروع، الذي نفذته أومني بالتعاون مع فريق الابتكار لدى أرامكس، بالقدرة على التوسع عبر فروع متعددة في حال نجاحه في المرحلة التجريبية التي ستستمر ثلاثة أشهر.

نبذة عن أرامكس

برزت أرامكس، التي تأسست في عام 1982، بصفتها علامة تجارية رائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تتميز بخدماتها المبتكرة والمخصصة للشركات والأفراد. وتتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2005، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

وتمتد عملياتها اليوم في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف من المتخصصين في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس (خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس).

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساساً في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيداً أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، مما يضمن تغييراً إيجابياً طويل الأمد وتنمية المجتمع.

-انتهى-

#بياناتشركات