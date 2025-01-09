أطلقت أرامكس أسطولاً من شاحنات فاريزون الكهربائية التي يبلغ وزنها ثمانية أطنان، المُختبرة والمُعتمدة للتشغيل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ستعزز الشاحنات الكهربائية التزام أرامكس بالحياد الكربوني بحلول 2030 وبصافي الانبعاثات الصفري بحلول 2050.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية، اتخاذ خطوة كبيرة نحو إزالة الكربون من العمليات اللوجستية في مجالَي النفط والغاز، وذلك من خلال أول نشر تجاري للشاحنات الكهربائية وحلول الشحن في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتعاون مع شركة أدميرال للنقل (Admiral Mobility) ومقرها الإمارات، أطلقت أرامكس أسطولاً من شاحنات فاريزون الكهربائية التي يبلغ وزنها ثمانية أطنان، المُختبرة والمُعتمدة للتشغيل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتتماشى المبادرة مع استراتيجية أرامكس لترسيخ مكانتها بوصفها الشركة الرائدة في مجال الحلول اللوجستية المستدامة، وتقليل تأثير سلاسل التوريد الصناعية على البيئة. وستساعد الشاحنات الكهربائية عملاء أرامكس في مجالَي النفط والغاز، من خلال توفير خيارات نقل فعالة وصديقة للبيئة، مما يعزز التزام الشركة الرائدة في الخدمات اللوجستية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2030 وصافي انبعاثات صفري بحلول 2050.

وأُقيمت فعالية خاصة احتفالاً بالإطلاق الناجح للشاحنات الكهربائية، حيث احتفل فريقا أرامكس وأدميرال للنقل بهذا الإنجاز.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال طارق أبو ياغي، المدير العام لشركة أرامكس: "تلتزم ارامكس بتقليل التأثير السلبي على البيئة من خلال اتباع ممارسات مستدامة ومبتكرة. وتسهم الشراكة مع أدميرال للنقل في تعزيز طموحات أرامكس في زيادة الكفاءة وخفض استهلاك الطاقة واستخدام المواد، فضلاً عن تحسين بصمتها البيئية. وتتطلع أرامكس إلى تسريع طموحاتها في تحقيق صافي صفر انبعاثات وتوفير حلول لوجستية أكثر استدامة ونظافة للعملاء".

وبهذا الصدد، قال جراهام بريمير، المدير العام لشركة أدميرال للنقل: "يسعدنا العمل مع أرامكس ومساعدتها في سعيها لتحقيق خدمات لوجستية أكثر استدامة. ويساعد نشر هذه الشاحنات الكهربائية في تمكين فهم أفضل لإدخال المركبات الكهربائية في حيز التشغيل التجاري، وهو ما يدعم أرامكس في تحويل أسطولها إلى المركبات الكهربائية. ونتطلع إلى رحلة مشوقة وناجحة مع أرامكس".

وتنضوي هذه الخطوة تحت الجهود الشاملة التي تبذلها أرامكس لتحقيق الاستدامة، والتي تشمل اعتماد تقنيات موفرة للطاقة، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير حلول تغليف مستدامة. كما تتكامل مع إضافة الدراجات الكهربائية والشاحنات الصغيرة الكهربائية بالكامل مؤخراً إلى أسطول التوصيل إلى الوجهة النهائية داخل الإمارات، بما ينسجم مع هدف الشركة لتحويل 98% من أسطولها إلى كهربائي بحلول عام 2030. وتواصل أرامكس التركيز على تحقيق نمو مستدام، بدءاً من تقليل انبعاثات الكربون بالاعتماد على حلول مبتكرة للتوصيل إلى الوجهة النهائية، ووصولاً إلى تطبيق تقنيات موفرة للطاقة في شبكتها العالمية.

نبذة عن أرامكس

برزت أرامكس، التي تأسست في عام 1982، بصفتها علامة تجارية رائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تتميز بخدماتها المبتكرة والمخصصة للشركات والأفراد. وتتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2005، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

وتمتد عملياتها اليوم في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف من المتخصصين في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس (خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس).

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساساً في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيداً أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، مما يضمن تغييراً إيجابياً طويل الأمد وتنمية المجتمع.

نبذة عن أدميرال للنقل:

أدميرال للنقل (Admiral Mobility) هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أدميرال كروبوريشن أوف أميركا، والتي تأسست في شيكاغو، إلينوي، في عام 1934 على يد رائد الأعمال الأميركي روس سيراجوزا. وعلى مدى السنين، اكتسبت العلامة التجارية أدميرال سمعة عالمية للأجهزة المنزلية عالية الجودة والإلكترونيات الاستهلاكية. وعمدت الشركة إلى تنويع مجالات عملها لتشمل حلول الطاقة النظيفة من خلال تشكيل شركة أدميرال للنقل في عام 2022، لتقديم منظومة متكاملة تدعم المركبات الكهربائية التجارية. وتتضمن هذه المنظومة اختيار المركبة، وتأجيرها، وحلول الطاقة والشحن، وحلول البيانات والنقل الذكي.

ومن خلال الشراكة مع أدميرال للنقل، يمكن للمؤسسات تسريع تحقيق أهدافها في الاستدامة، مع الاستفادة من تقليل تكاليف تشغيل الأساطيل مقارنة بالمركبات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

ويضمن فريق من متخصصي المركبات الكهربائية في الشركة انتقالاً سلساً لعمليات الأسطول، بدءاً من التقييم الأولي ودراسة الجدوى، ووصولاً إلى اختيار المركبات وتقديم حلول الطاقة والشحن المتكاملة. كما تقدم أدميرال الدعم في أثناء استخدام الأسطول من خلال برامج متقدمة لإدارة الأساطيل، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المركبات.

لمزيد من المعلومات حول دور أدميرال للنقل في مساعدة المؤسسات لتحويل اعتمادها نحو المركبات الكهربائية، يرجى التواصل مع فريق الشركة عبر البريد الإلكتروني www.admiral-mobility.com

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