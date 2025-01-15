دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضمان استدامة العقارات في إمارة دبي، تدعو مؤسسة التنظيم العقاري، إحدى مؤسسات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع ملاك العقارات القاطنين في المشاريع ذات الملكية المشتركة للمبادرة بالتسجيل في لجان الملاك، بما يتماشى مع قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي.

وتعتبر لجان الملاك منصة محورية لتمكين الملاك وتعزيز مشاركتهم الفعالة في إدارة مجتمعاتهم العقارية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الراحة والرضا لجميع السكان. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية دبي الريادية لتعزيز الإدارة المثلى للعقارات ذات الملكية المشتركة وتحقيق الشفافية في كافة الجوانب.

وأوضح محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالإنابة، أن أتمتة عملية تسجيل لجان الملاك تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تكامل الأدوار بين لجان الملاك وشركات الإدارة. وقال: "لجان الملاك جزء لا يتجزأ من رؤية الإمارة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، فهي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الاستدامة العقارية من خلال مراجعة الميزانيات، وتحديد أولويات متطلبات الصيانة في المباني والمرافق المشتركة، وتقديم الملاحظات على خطط الخدمات. إنها ليست فقط أداة لإدارة العقارات، بل وسيلة لتعزيز قيم التعاون والمشاركة المجتمعية."

من جانبه، أكّد محمد الدح، مدير إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري، أن التسجيل في لجان الملاك يمثل فرصة حقيقية للملاك ليكونوا جزءاً فاعلاً من صناعة القرار في مجتمعاتهم العقارية. وقال: "هذه اللجان تسهم في حماية الاستثمارات وضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية. لذا فإنّنا نهيب بكافة الملاك المؤهلين والمستوفين للشروط اللازمة إلى المبادرة في التسجيل في هذه اللجان لما لها من دور أساسي في تعزيز إدارة المشاريع ورفاهية السكان."

ويتعين على الملاك الراغبين في الانضمام إلى لجان الملاك استيفاء مجموعة من الشروط التي تشمل الإقامة في العقار، وحمل بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من شرطة دبي، وتسديد جميع رسوم الخدمات المستحقة. كما أوضحت المؤسسة أن التسجيل متاح حتى 31 يناير 2025، مع إعطاء الأولوية لأول تسعة أعضاء يتم تسجيلهم. وسيتم اعتماد الأعضاء من قبل ريرا والإعلان عنهم في شهر فبراير.

وتؤكد مؤسسة التنظيم العقاري أنّ هذه الدعوة تأتي انطلاقاً من حرصها على ترسيخ النزاهة وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع العقاري. كما تمثل لجان الملاك فرصة مثالية للملاك للمشاركة في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة تتماشى مع قيم الابتكار والرؤية الطموحة لإمارة دبي.

ويمكن لملاك العقارات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق دبي ريست.

-انتهى-

#بياناتشركات